Para Miley Cyrus, o Grammy não a "leva a sério"

Miley Cyrus fez uma crítica ao Grammy Awards por não ter realizado uma homenagem a ela nos primeiros 17 anos de sua carreira na música.



A popstar de 31 anos lançou sua primeira música em 2007 e, para ela, a Academia de Artes e Gravação dos EUA só "levou ela a sério" depois do lançamento do megahit Flowers em 2023.



“Sem sombra, mas faço isso há 20 anos e esta é a primeira vez que sou levada a sério no Grammy?”, bradou Miley Cyrus em uma entrevista à W Magazine. “Tive dificuldade em descobrir qual é a medida, porque se quisermos falar sobre estatísticas e números, então onde diabos eu estava? Impacto na cultura, então onde diabos eu estava?".



Contudo, ela quis deixar claro que a bronca não tem relação com o ego: "Não se trata de arrogância. Estou orgulhosa de mim mesma".



Flowers conquistou o Grammy nas categorias Gravação do Ano e Melhor Performance Pop Solo em 2024.



Os prêmios foram recebido depois de algumas indicações realizadas em 2015 e 2022.



Seu último álbum lançado é Endless Summer Vacation, que chegou ao topo das paradas britânicas, além de um terceiro lugar nos charts dos EUA.