Lena Dunham relata explosões de Adam Driver no set da série 'Girls'

Lena Dunham, escritora, diretora, atriz e produtora da série "Girls", lançou recentemente um livro autobiográfico em que reflete sobre suas obras que a deixaram famosa.



No livro de memórias, chamado "Famesick" (algo como doente/cansada da fama), Dunham conta também sobre o por trás das câmeras de "Girls". Em especial, a diretora explora sua relação conturbada com Adam Driver, ator que interpretava seu par romântico no seriado, que foi ao ar entre 2012 e 2017.



Segundo Dunham, já as filmagens da primeira temporada começaram sob tensão. Em uma das primeiras cenas de sexo, ela afirma ter perdido o controle da direção quando Driver improvisou movimentos físicos sem aviso prévio. A situação a deixou momentaneamente sem reação e levantou dúvidas sobre sua autoridade no set.



A diretora também relata episódios de distanciamento. Após assistir ao episódio-piloto, Driver teria deixado o local sem explicações e ignorado tentativas de contato dela por semanas. Quando retornou, disse que se afastou pois odeia se ver em cena.



Comportamento agressivo

Outros momentos descritos incluem explosões de irritação do ator. Em um ensaio, frustrado com lapsos de memória de Dunham que não se lembrava de suas falas, ele teria gritado e arremessado uma cadeira contra a parede.



A diretora escreve que "Um dia, em seu camarim, enquanto eu me desculpava por uma suposta ofensa que não me lembrava de ter cometido, ele se aproximou do meu rosto e disse 'Nunca se esqueça de que eu te conheço. Eu te conheço muito bem.' O que você sabe?, exclamei. "'Você não vai a festas. Você ama animais. E odeia que falem de você.' E ele estava certo."



Em outro episódio, segundo a diretora, o ator chegou a danificar o próprio camarim após se irritar com um corte de cabelo.

Apesar dos conflitos, Dunham ainda descreve Driver como alguém que alternava entre comportamento agressivo e gestos de cuidado. Em um período de ansiedade da atriz, ele a visitou repetidamente para oferecer apoio e carinho.

A convivência próxima, dentro e fora do set, gerou dúvidas pessoais para Dunham, que admite ter questionado se havia reciprocidade emocional. Ainda assim, optou por não ultrapassar certos limites, temendo impactos na dinâmica profissional.

Ainda sobre a relação com o ator, Dunham diz que quando Driver lhe contou que estava noivo, ela se sentiu "com o coração partido".

"Era absurdo ficar com o coração partido, ter pensado que eu significava alguma coisa, que eu desempenhava algum papel além de distração", escreve ela. "Eu era sua parceira de cena, claro - e, portanto, quando estávamos em cena, sua atenção era penetrante, sua presença absorvente. Mas na vida? Nunca seria eu quem o manteria na linha. Eu não tinha a capacidade. Mesmo no trabalho, eu não conseguia fazer isso, no único lugar onde eu deveria ditar as regras."

Os dois teriam se afastado ao longo das temporadas, mantendo uma comunicação quase nula fora das gravações. Na cena final entre seus personagens, porém, Dunham relata que ambos se emocionaram durante as filmagens.

"Por um instante, senti como se ele estivesse pedindo desculpas", escreve a diretora. "Talvez eu também estivesse – por nunca ter sabido como lidar com ele, o que ele precisava, como evitar que seu rosto se contorcesse de frustração e raiva."

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Ao final das filmagens, Dunham conta que os dois tiveram uma última conversa, em que o ator teria dito "Espero que você saiba que sempre te amarei", antes de se despedir. Procurado, o ator não comentou os relatos.

