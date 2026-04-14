Como comprar ingressos para o show da Xuxa em BH
Apresentação está marcada para 14 de novembro, na Arena MRV; venda de ingressos já começou
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A venda de ingressos para o show da turnê “O último voo da nave”, da Xuxa, em Belo Horizonte, começou na segunda-feira (13/4). A apresentação amplia a rota da artista, que também se apresenta em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba (PR).
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Em Belo Horizonte, a apresentação será no dia 14 de novembro, na Arena MRV. O espetáculo é uma realização da 30e, com apresentação do Itaú Live e apoio da Monange.
Os ingressos podem ser comprados no site da Eventim, ou presencialmente, na Loja Eventim, que fica no Shopping 5ª Avenida - Rua Alagoas, 1314 - Belo Horizonte. A loja física funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h .
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Quanto custam os ingressos?
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Cadeira Superior - R$ 97,50 (meia-entrada legal) | R$ 136,50 (social) | R$ 195,00 (inteira);
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Cadeira Superior Sul - R$ 97,50 (meia-entrada legal) | R$ 136,50 (social) | R$ 195,00 (inteira);
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Pista - R$ 147,50 (meia-entrada legal) | R$ 206,50 (social) | R$ 295,00 (inteira);
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Cadeira Inferior - R$ 207,50 (meia-entrada legal) | R$ 290,50 (social) | R$ 415,00 (inteira);
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Cadeira Inferior Sul - R$ 207,50 (meia-entrada legal) | R$ 290,50 (social) | R$ 415,00 (inteira);
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Pista Premium Itaú Personnalité - R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 416,50 (social) | R$ 595,00 (inteira);
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Pacote VIP Super Fã Itaú A - R$ 1.197,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.316,50 (social) | R$ 1.495,00 (inteira);
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Pacote VIP Super Fã Itaú B - R$ 1.197,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.316,50 (social) | R$ 1.495,00 (inteira)
Pacote Vip Super Fã Itaú A e B
Incluso:
Ingresso Pista Premium
Área exclusiva próxima do palco
Bar exclusivo
*Proibido para menores de 18 anos, mesmo que acompanhados pelos pais.
Mais sobre a turnê
A turnê já tem datas confirmadas em São Paulo, no Allianz Parque, com ingressos esgotados para 25 de julho e um show extra no dia 31 do mesmo mês. No Rio de Janeiro, Xuxa se apresenta no Maracanã em 20 de dezembro. O show em Curitiba ocorre em 26 de setembro, na Arena da Baixada.
“‘O Último Voo da Nave’ é pra mim e pro meu público! Será um divisor de águas. Estou muito ansiosa pra que esse projeto saia do papel”, declarou a apresentadora Xuxa Meneghel.
O espetáculo terá uma megaestrutura de produção, com cenários criados especialmente para a turnê, projeções e iluminação imersiva. O show também contará com a participação de personagens que marcaram época e percorrerá diferentes fases da carreira de Xuxa, desde o “Xou da Xuxa”, passando por “Xuxa Park”, “Planeta Xuxa”, até sucessos do cinema como “Lua de cristal” e a fase “Xuxa só para baixinhos”.
Ao longo da carreira, Xuxa acumulou números expressivos: cerca de 1,5 milhão de ouvintes mensais no Spotify, mais de 2 bilhões de visualizações em seu canal no YouTube e mais de 30 milhões de discos vendidos no Brasil.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.