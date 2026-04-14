Como comprar ingressos para o show da Xuxa em BH

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A venda de ingressos para o show da turnê “O último voo da nave”, da Xuxa, em Belo Horizonte, começou na segunda-feira (13/4). A apresentação amplia a rota da artista, que também se apresenta em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba (PR).

Em Belo Horizonte, a apresentação será no dia 14 de novembro, na Arena MRV. O espetáculo é uma realização da 30e, com apresentação do Itaú Live e apoio da Monange.

Os ingressos podem ser comprados no site da Eventim, ou presencialmente, na Loja Eventim, que fica no Shopping 5ª Avenida - Rua Alagoas, 1314 - Belo Horizonte. A loja física funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h .

Leia Mais

Quanto custam os ingressos?

Cadeira Superior - R$ 97,50 (meia-entrada legal) | R$ 136,50 (social) | R$ 195,00 (inteira);

Cadeira Superior Sul - R$ 97,50 (meia-entrada legal) | R$ 136,50 (social) | R$ 195,00 (inteira);

Pista - R$ 147,50 (meia-entrada legal) | R$ 206,50 (social) | R$ 295,00 (inteira);

Cadeira Inferior - R$ 207,50 (meia-entrada legal) | R$ 290,50 (social) | R$ 415,00 (inteira);

Cadeira Inferior Sul - R$ 207,50 (meia-entrada legal) | R$ 290,50 (social) | R$ 415,00 (inteira);

Pista Premium Itaú Personnalité - R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 416,50 (social) | R$ 595,00 (inteira);

Pacote VIP Super Fã Itaú A - R$ 1.197,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.316,50 (social) | R$ 1.495,00 (inteira);

Pacote VIP Super Fã Itaú B - R$ 1.197,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.316,50 (social) | R$ 1.495,00 (inteira)



Pacote Vip Super Fã Itaú A e B

Incluso:

Ingresso Pista Premium

Área exclusiva próxima do palco

Bar exclusivo

*Proibido para menores de 18 anos, mesmo que acompanhados pelos pais.

Mais sobre a turnê

A turnê já tem datas confirmadas em São Paulo, no Allianz Parque, com ingressos esgotados para 25 de julho e um show extra no dia 31 do mesmo mês. No Rio de Janeiro, Xuxa se apresenta no Maracanã em 20 de dezembro. O show em Curitiba ocorre em 26 de setembro, na Arena da Baixada.

“‘O Último Voo da Nave’ é pra mim e pro meu público! Será um divisor de águas. Estou muito ansiosa pra que esse projeto saia do papel”, declarou a apresentadora Xuxa Meneghel.

O espetáculo terá uma megaestrutura de produção, com cenários criados especialmente para a turnê, projeções e iluminação imersiva. O show também contará com a participação de personagens que marcaram época e percorrerá diferentes fases da carreira de Xuxa, desde o “Xou da Xuxa”, passando por “Xuxa Park”, “Planeta Xuxa”, até sucessos do cinema como “Lua de cristal” e a fase “Xuxa só para baixinhos”.

Ao longo da carreira, Xuxa acumulou números expressivos: cerca de 1,5 milhão de ouvintes mensais no Spotify, mais de 2 bilhões de visualizações em seu canal no YouTube e mais de 30 milhões de discos vendidos no Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.