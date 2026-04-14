'Tremembé': saiba quem viverá Robinho na segunda temporada

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Um reforço de peso foi definido para a segunda temporada da série “Tremembé”. O ator Ícaro Silva foi escalado pelo Amazon Prime Video para interpretar o ex-jogador Robinho. Ele cumpriu pena por estupro no “presídio dos famosos”.
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A informação foi revelada pelo jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo. Segundo a reportagem, as gravações da nova temporada começam em maio, com estreia prevista para o último trimestre deste ano.
Ícaro passou por mudanças no visual e tem consultado jornalistas esportivos para compreender melhor a trajetória profissional de Robinho, que será peça central na nova fase da produção. Inicialmente, a plataforma buscava um nome menos conhecido do público, mas não houve consenso entre os candidatos avaliados. Após os testes, Ícaro acabou escolhido, em parte, pela semelhança física com o ex-jogador.
Na nova temporada, o personagem de Robinho terá grande relevância. Um dos episódios será inteiramente dedicado à sua trajetória, incluindo bastidores da vivência no presídio. Além de Ícaro Silva, a nova temporada de “Tremembé” trará de volta nomes como Marina Ruy Barbosa, como Suzane Von Richthofen, e Bianca Comparato, como Ana Carolina Jatobá.
Robinho foi preso após o Superior Tribunal de Justiça homologar a sentença da Justiça italiana que o condenou por estupro coletivo. Em março de 2024, a corte decidiu, por nove votos a dois, que ele deveria cumprir imediatamente no Brasil a pena de nove anos em regime fechado.
A condenação definitiva havia sido emitida pela 3ª Seção Penal do Supremo Tribunal de Cassação, em Roma, em janeiro de 2022, quando o ex-jogador já estava de volta ao Brasil. O crime cometido na Itália envolveu uma mulher albanesa.
Em agosto de 2025, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o ex-atacante preso, rejeitando um dos recursos apresentados pela defesa. A Justiça também negou um pedido para reduzir 50 dias da pena, baseado na participação do ex-jogador em um curso profissionalizante.
Disponível no Prime Video, a produção estrelada por Marina Ruy Barbosa gira em torno de acontecimentos no chamado “presídio dos famosos”, localizado na cidade paulista.
Reprodução/Prime
Nessa detenção já ficaram detidos criminosos célebres, como Suzane Von Richtofen, os Irmãos Cravinhos e Elize Matsunaga.
Reprodução/SBT
A Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, mais conhecida como Penitenciária II de Tremembé, foi construída em 1948 e passou a receber esses presos “famosos” a partir de 2002. Atualmente, cumprem pena no local nomes como o ex-jogador Robinho e o ex-médico Roger Abdelmassih.
Reprodução de Youtube
A seguir, o Flipar mostra fatos e curiosidades sobre a cidade onde está localizada a Penitenciária II de Tremembé.
- Reprodução de Youtube
Localizada no interior do estado de São Paulo, a cerca de 130 km da capital paulista, Tremembé faz parte da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, integrando a Região Imediata de Taubaté-Pindamonhangaba.
Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe
Com uma altitude de 560 metros e uma topografia que combina várzeas e relevo montanhoso, a cidade tem uma paisagem marcada pela presença da Serra da Mantiqueira e de rios que atravessam o Vale do Paraíba.
Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe
Entre os atrativos locais, destaca-se a Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé. Fundada em 1672, ela é um marco da religiosidade local.
Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe
A Festa do Senhor Bom Jesus de Tremembé, que acontece anualmente entre os meses de julho e agosto, é um evento religioso de longa data que costuma atrair turistas para a cidade.
Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe
Outro ponto de interesse é o mirante e o horto municipal que permitem visões panorâmicas do vale e são procurados por visitantes em busca de lazer e contato com a natureza.
Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe
Tremembé situa-se próxima de cidades como Taubaté e Pindamonhangaba, e se beneficia de estar no corredor entre grandes centros e regiões turísticas do estado.
Reprodução do Flickr Sergio Zeiger
Em termos de economia, o município mantém forte presença agrícola - especialmente a rizicultura (cultivo do arroz) - além de pequenas empresas de serviços, e recebe investimentos em projetos industriais e turísticos.
Reprodução TV Morena
A produção do cereal é tão importante que a cidade tem entre seus eventos tradicionais a Festa do Arroz de Tremembé, que teve em junho de 2025 a sua 16ª edição.
Divulgação/Prefeitura de Tremembé
A história de Tremembé remonta ao século 17, quando o Capitão-mor Manuel da Costa Cabral fundou o povoado que, mais tarde, daria origem à cidade.
Divulgação
O nome “Tremembé” tem origem tupi-guarani, significando “alagadiço” ou “brejo”, em referência à presença de cursos d’água em sua área.
Reprodução do Flickr Carlos Amorim
Em termos administrativos, o município foi criado como vila em 1896 e elevado ao status de cidade em 1906.
Reprodução do Flickr ANDRÉ HÄNNI
Apesar de seu destaque atualmente ligado à série e à penitenciária, Tremembé, banhada pelo rio Paraíba do Sul, é muito mais que isso. Trata-se de uma cidade com tradição religiosa, belas paisagens, patrimônio histórico e oportunidades para o turismo interiorano.
Nicloufoto/Wikimédia Commons