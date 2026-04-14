'Tremembé': saiba quem viverá Robinho na segunda temporada

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um reforço de peso foi definido para a segunda temporada da série “Tremembé”. O ator Ícaro Silva foi escalado pelo Amazon Prime Video para interpretar o ex-jogador Robinho. Ele cumpriu pena por estupro no “presídio dos famosos”.

A informação foi revelada pelo jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo. Segundo a reportagem, as gravações da nova temporada começam em maio, com estreia prevista para o último trimestre deste ano.

Ator Ícaro Silva vai viver Robinho na série 'Tremembé' Redes sociais

Ícaro passou por mudanças no visual e tem consultado jornalistas esportivos para compreender melhor a trajetória profissional de Robinho, que será peça central na nova fase da produção. Inicialmente, a plataforma buscava um nome menos conhecido do público, mas não houve consenso entre os candidatos avaliados. Após os testes, Ícaro acabou escolhido, em parte, pela semelhança física com o ex-jogador.

Na nova temporada, o personagem de Robinho terá grande relevância. Um dos episódios será inteiramente dedicado à sua trajetória, incluindo bastidores da vivência no presídio. Além de Ícaro Silva, a nova temporada de “Tremembé” trará de volta nomes como Marina Ruy Barbosa, como Suzane Von Richthofen, e Bianca Comparato, como Ana Carolina Jatobá.

Caso Robinho

Robinho foi preso após o Superior Tribunal de Justiça homologar a sentença da Justiça italiana que o condenou por estupro coletivo. Em março de 2024, a corte decidiu, por nove votos a dois, que ele deveria cumprir imediatamente no Brasil a pena de nove anos em regime fechado.

A condenação definitiva havia sido emitida pela 3ª Seção Penal do Supremo Tribunal de Cassação, em Roma, em janeiro de 2022, quando o ex-jogador já estava de volta ao Brasil. O crime cometido na Itália envolveu uma mulher albanesa.

Em agosto de 2025, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o ex-atacante preso, rejeitando um dos recursos apresentados pela defesa. A Justiça também negou um pedido para reduzir 50 dias da pena, baseado na participação do ex-jogador em um curso profissionalizante.

Atualmente com 42 anos, Robinho está aposentado do futebol desde 2020, quando disputou sua última partida pelo Istanbul Basaksehir, campeão nacional naquele ano.

Robinho ficou preso na Penitenciária II de Tremembé, em São Paulo, por cerca de um ano e oito meses. Nesse período, ele jogou partidas de futebol no campo de terra da penitenciária.

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