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'Tremembé': saiba quem viverá Robinho na segunda temporada

Nova fase da produção destaca caso do ex-jogador, com episódio focado na condenação e vida na penitenciária

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
14/04/2026 11:16

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Ex-jogador Robinho foi condenado por estupro e passou quase 2 anos em Tremembé
Ex-jogador Robinho foi condenado por estupro e passou quase 2 anos em Tremembé crédito: FRANCK FIFE / AFP

Um reforço de peso foi definido para a segunda temporada da série “Tremembé. O ator Ícaro Silva foi escalado pelo Amazon Prime Video para interpretar o ex-jogador Robinho. Ele cumpriu pena por estupro no “presídio dos famosos”.

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A informação foi revelada pelo jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo. Segundo a reportagem, as gravações da nova temporada começam em maio, com estreia prevista para o último trimestre deste ano.

Ator Ícaro Silva vai viver Robinho na série 'Tremembé'
Ator Ícaro Silva vai viver Robinho na série 'Tremembé' Redes sociais

Ícaro passou por mudanças no visual e tem consultado jornalistas esportivos para compreender melhor a trajetória profissional de Robinho, que será peça central na nova fase da produção. Inicialmente, a plataforma buscava um nome menos conhecido do público, mas não houve consenso entre os candidatos avaliados. Após os testes, Ícaro acabou escolhido, em parte, pela semelhança física com o ex-jogador.

Na nova temporada, o personagem de Robinho terá grande relevância. Um dos episódios será inteiramente dedicado à sua trajetória, incluindo bastidores da vivência no presídio. Além de Ícaro Silva, a nova temporada de “Tremembé” trará de volta nomes como Marina Ruy Barbosa, como Suzane Von Richthofen, e Bianca Comparato, como Ana Carolina Jatobá. 

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Caso Robinho

Robinho foi preso após o Superior Tribunal de Justiça homologar a sentença da Justiça italiana que o condenou por estupro coletivo. Em março de 2024, a corte decidiu, por nove votos a dois, que ele deveria cumprir imediatamente no Brasil a pena de nove anos em regime fechado.

A condenação definitiva havia sido emitida pela 3ª Seção Penal do Supremo Tribunal de Cassação, em Roma, em janeiro de 2022, quando o ex-jogador já estava de volta ao Brasil. O crime cometido na Itália envolveu uma mulher albanesa.

Em agosto de 2025, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o ex-atacante preso, rejeitando um dos recursos apresentados pela defesa. A Justiça também negou um pedido para reduzir 50 dias da pena, baseado na participação do ex-jogador em um curso profissionalizante.

Atualmente com 42 anos, Robinho está aposentado do futebol desde 2020, quando disputou sua última partida pelo Istanbul Basaksehir, campeão nacional naquele ano. 

Robinho ficou preso na Penitenciária II de Tremembé, em São Paulo, por cerca de um ano e oito meses. Nesse período, ele jogou partidas de futebol no campo de terra da penitenciária.

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A cidade de TremembÃ©, no estado de SÃ£o Paulo, passou a ficar em evidÃªncia por causa da sÃ©rie de crimes verdadeiros â??TremembÃ©â?. -ReproduÃ§Ã£o do Instagram @prefeituradetremembe
A cidade de TremembÃ©, no estado de SÃ£o Paulo, passou a ficar em evidÃªncia por causa da sÃ©rie de crimes verdadeiros â??TremembÃ©â?. ReproduÃ§Ã£o do Instagram @prefeituradetremembe
Disponível no Prime Video, a produção estrelada por Marina Ruy Barbosa gira em torno de acontecimentos no chamado “presídio dos famosos”, localizado na cidade paulista. -Reprodução/Prime
Disponível no Prime Video, a produção estrelada por Marina Ruy Barbosa gira em torno de acontecimentos no chamado “presídio dos famosos”, localizado na cidade paulista. Reprodução/Prime
Nessa detenção já ficaram detidos criminosos célebres, como Suzane Von Richtofen, os Irmãos Cravinhos e Elize Matsunaga. -Reprodução/SBT
Nessa detenção já ficaram detidos criminosos célebres, como Suzane Von Richtofen, os Irmãos Cravinhos e Elize Matsunaga. Reprodução/SBT
A Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, mais conhecida como Penitenciária II de Tremembé, foi construída em 1948 e passou a receber esses presos “famosos” a partir de 2002. Atualmente, cumprem pena no local nomes como o ex-jogador Robinho e o ex-médico Roger Abdelmassih. - Reprodução de Youtube
A Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, mais conhecida como Penitenciária II de Tremembé, foi construída em 1948 e passou a receber esses presos “famosos” a partir de 2002. Atualmente, cumprem pena no local nomes como o ex-jogador Robinho e o ex-médico Roger Abdelmassih. Reprodução de Youtube
A seguir, o Flipar mostra fatos e curiosidades sobre a cidade onde está localizada a Penitenciária II de Tremembé. -- Reprodução de Youtube
A seguir, o Flipar mostra fatos e curiosidades sobre a cidade onde está localizada a Penitenciária II de Tremembé. - Reprodução de Youtube
Localizada no interior do estado de São Paulo, a cerca de 130 km da capital paulista, Tremembé faz parte da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, integrando a Região Imediata de Taubaté-Pindamonhangaba. -Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe
Localizada no interior do estado de São Paulo, a cerca de 130 km da capital paulista, Tremembé faz parte da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, integrando a Região Imediata de Taubaté-Pindamonhangaba. Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe
Com uma altitude de 560 metros e uma topografia que combina várzeas e relevo montanhoso, a cidade tem uma paisagem marcada pela presença da Serra da Mantiqueira e de rios que atravessam o Vale do Paraíba. -Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe
Com uma altitude de 560 metros e uma topografia que combina várzeas e relevo montanhoso, a cidade tem uma paisagem marcada pela presença da Serra da Mantiqueira e de rios que atravessam o Vale do Paraíba. Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe
TremembÃ© ostenta o tÃ­tulo de estÃ¢ncia turÃ­stica concedido pelo governo do estado graÃ§as aos seus recursos naturais, culturais e histÃ³ricos. Segundo o Censo do IBGE de 2022, a populaÃ§Ã£o da cidade Ã© de 51.173 habitantes. -ReproduÃ§Ã£o do Flickr Metodista Brasil
TremembÃ© ostenta o tÃ­tulo de estÃ¢ncia turÃ­stica concedido pelo governo do estado graÃ§as aos seus recursos naturais, culturais e histÃ³ricos. Segundo o Censo do IBGE de 2022, a populaÃ§Ã£o da cidade Ã© de 51.173 habitantes. ReproduÃ§Ã£o do Flickr Metodista Brasil
Entre os atrativos locais, destaca-se a Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé. Fundada em 1672, ela é um marco da religiosidade local. -Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe
Entre os atrativos locais, destaca-se a Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé. Fundada em 1672, ela é um marco da religiosidade local. Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe
A Festa do Senhor Bom Jesus de Tremembé, que acontece anualmente entre os meses de julho e agosto, é um evento religioso de longa data que costuma atrair turistas para a cidade. -Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe
A Festa do Senhor Bom Jesus de Tremembé, que acontece anualmente entre os meses de julho e agosto, é um evento religioso de longa data que costuma atrair turistas para a cidade. Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe
Outro ponto de interesse é o mirante e o horto municipal que permitem visões panorâmicas do vale e são procurados por visitantes em busca de lazer e contato com a natureza. -Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe
Outro ponto de interesse é o mirante e o horto municipal que permitem visões panorâmicas do vale e são procurados por visitantes em busca de lazer e contato com a natureza. Reprodução do Instagram @prefeituradetremembe
Tremembé situa-se próxima de cidades como Taubaté e Pindamonhangaba, e se beneficia de estar no corredor entre grandes centros e regiões turísticas do estado. -Reprodução do Flickr Sergio Zeiger
Tremembé situa-se próxima de cidades como Taubaté e Pindamonhangaba, e se beneficia de estar no corredor entre grandes centros e regiões turísticas do estado. Reprodução do Flickr Sergio Zeiger
Em termos de economia, o município mantém forte presença agrícola - especialmente a rizicultura (cultivo do arroz) - além de pequenas empresas de serviços, e recebe investimentos em projetos industriais e turísticos. -Reprodução TV Morena
Em termos de economia, o município mantém forte presença agrícola - especialmente a rizicultura (cultivo do arroz) - além de pequenas empresas de serviços, e recebe investimentos em projetos industriais e turísticos. Reprodução TV Morena
A produção do cereal é tão importante que a cidade tem entre seus eventos tradicionais a Festa do Arroz de Tremembé, que teve em junho de 2025 a sua 16ª edição. -Divulgação/Prefeitura de Tremembé
A produção do cereal é tão importante que a cidade tem entre seus eventos tradicionais a Festa do Arroz de Tremembé, que teve em junho de 2025 a sua 16ª edição. Divulgação/Prefeitura de Tremembé
A história de Tremembé remonta ao século 17, quando o Capitão-mor Manuel da Costa Cabral fundou o povoado que, mais tarde, daria origem à cidade. -Divulgação
A história de Tremembé remonta ao século 17, quando o Capitão-mor Manuel da Costa Cabral fundou o povoado que, mais tarde, daria origem à cidade. Divulgação
O nome “Tremembé” tem origem tupi-guarani, significando “alagadiço” ou “brejo”, em referência à presença de cursos d’água em sua área. -Reprodução do Flickr Carlos Amorim
O nome “Tremembé” tem origem tupi-guarani, significando “alagadiço” ou “brejo”, em referência à presença de cursos d’água em sua área. Reprodução do Flickr Carlos Amorim
Em termos administrativos, o município foi criado como vila em 1896 e elevado ao status de cidade em 1906. -Reprodução do Flickr ANDRÉ HÄNNI
Em termos administrativos, o município foi criado como vila em 1896 e elevado ao status de cidade em 1906. Reprodução do Flickr ANDRÉ HÄNNI
Apesar de seu destaque atualmente ligado à série e à penitenciária, Tremembé, banhada pelo rio Paraíba do Sul, é muito mais que isso. Trata-se de uma cidade com tradição religiosa, belas paisagens, patrimônio histórico e oportunidades para o turismo interiorano. -Nicloufoto/Wikimédia Commons
Apesar de seu destaque atualmente ligado à série e à penitenciária, Tremembé, banhada pelo rio Paraíba do Sul, é muito mais que isso. Trata-se de uma cidade com tradição religiosa, belas paisagens, patrimônio histórico e oportunidades para o turismo interiorano. Nicloufoto/Wikimédia Commons

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