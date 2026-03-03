Justiça nega pedido de Sandrão para tirar ‘Tremembé’, da Amazon, do ar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) negou o pedido de liminar feito por Sandra Regina Ruiz Gomes, conhecida como Sandrão, para suspender a exibição da série “Tremembé”, da Amazon Prime Video. A decisão foi tomada pela 9ª Câmara de Direito Privado da Corte.

Sandrão movia ação contra a plataforma desde novembro de 2025, alegando que a produção, anunciada como “baseada em fatos reais”, distorce sua participação no crime pelo qual foi condenada. Ela pede indenização de R$ 3 milhões por danos morais, uso indevido de imagem e excessos na retratação de sua história.

A defesa solicitou tutela de urgência para retirar a série do ar ou, ao menos, suspender os trechos que a retrataram “de forma inverídica”. A ex-detenta afirma que a narrativa a apresenta como mandante e executora do crime, em desacordo com a sentença penal transitada em julgado, e afirma sofrer ameaças e hostilidade pública após a exibição.

O pedido já havia sido negado em primeira instância e, posteriormente, em decisão liminar do relator do caso no segundo grau, o desembargador Wilson Lisboa Ribeiro. Ao analisar o novo recurso, o magistrado reiterou que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Em voto assinado no último dia 25 de fevereiro, Ribeiro afirmou que a suspensão da obra implicaria “restrição ampla e genérica à liberdade de manifestação”, medida que só se justificaria diante de prova inequívoca de ilicitude e risco concreto e imediato, o que, segundo ele, não ficou suficientemente demonstrado nesta fase do processo.

O relator também destacou que eventuais efeitos da divulgação da série, ainda que indesejáveis, podem ser reparados ou atenuados ao final da ação. A decisão foi acompanhada por unanimidade pelos demais desembargadores da Câmara.

Condenada a 27 anos de prisão pela participação no sequestro de um adolescente de 14 anos que terminou em morte, Sandrão se tornou conhecida também por seus relacionamentos com Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga durante o período em que esteve no presídio de Tremembé — aspectos retratados na série.

Segundo a defesa, representada pelo advogado José Roberto Rodrigues Júnior, a decisão é provisória e o processo segue em fase inicial. O advogado afirma que a produção “distorceu a verdade dos fatos” e que a exibição tem causado novos constrangimentos à cliente, que já teria cumprido a pena e passado por processo de ressocialização.

A defesa informou que continuará buscando o direito de resposta no decorrer da ação. A Amazon ainda não se manifestou sobre o caso.

