Teste Rorschach: o que revela o exame citado em 'Tremembé'
Entenda o famoso teste psicológico das manchas de tinta; exame foi mostrado na série 'Tremembé' e aplicado em presos como Elize Matsunaga
O teste de Rorschach voltou aos holofotes com a série “Tremembé”, que retrata a rotina de presos famosos e acaba de ter sua segunda temporada confirmada. Nomes como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá passaram pelo exame psicológico durante o cumprimento de suas penas.
Conhecido pelas misteriosas manchas de tinta, o teste é uma ferramenta de avaliação psicológica usada para traçar o perfil de personalidade de uma pessoa.
No sistema prisional, é um dos instrumentos que auxiliam a Justiça a decidir sobre a progressão de pena dos detentos, analisando se eles têm condições de retornar ao convívio social.
Como funciona o teste das manchas de tinta?
O método foi criado pelo psiquiatra suíço Hermann Rorschach no início do século 20. De acordo com Leninha Wagner, neuropsicologia, mestre em psicanálise e perita judicial em Psicologia, são usadas dez pranchas com manchas de tinta simétricas, sempre as mesmas, na mesma ordem, seguindo um procedimento clássico:
-
Primeiro a fase das respostas livres
-
Depois o inquérito, onde o paciente explica como percebeu aquilo que viu
“As dez [pranchas] funcionam como dez portais distintos para observar organização perceptiva, integração cognitivo-afetiva e estilo interpretativo“, destaca.
A pessoa avaliada deve dizer o que vê em cada uma delas, sem respostas certas ou erradas. "O resultado nasce da transformação de cada resposta em dados codificados com critérios muito específicos: localização da percepção, determinantes (movimento, forma, cor, textura), conteúdos temáticos, originalidade, frequências normativas, qualidade formal, modos de organização”, detalha a especialita.
Logo, vem a síntese, uma integração dos elementos capaz de revelar o estilo de personalidade, os modos de lidar com afeto, impulso, ambivalência, conflito e realidade. “Nada de adivinhação, é metodologia psicométrica aplicada à vida psíquica.”
Em resumo, a análise busca revelar aspectos da estrutura de personalidade, como o funcionamento emocional, a capacidade de controle dos impulsos e a maneira como o indivíduo lida com a realidade e com os outros. O objetivo é criar um mapa do mundo interno da pessoa, identificando padrões de pensamento e comportamento.
Contexto jurídico x consultório
No contexto jurídico, o teste de Rorschach é aplicado como parte de um exame criminológico completo. Ele não serve para determinar a culpa ou inocência de alguém, mas para avaliar as condições psicológicas do condenado.
Os laudos gerados a partir do teste, como os de Nardoni e Richthofen, compõem o processo judicial. Essas avaliações ajudam a embasar a decisão de um juiz sobre pedidos de progressão para regimes mais brandos, como o semiaberto.
Leninha Wagner explica que no consultório o teste é usado quando é necessário enxergar o modo de funcionamento da personalidade em profundidade, não a caricatura superficial. É muito usado em pacientes com:
-
Conflitos identitários
-
Dificuldade de simbolização
-
Padrões de relação instável
-
Funcionamento defensivo rígido
-
Desorganização do pensamento
-
Alterações da percepção emocional
-
Discrepância entre discurso e vivência
“É o instrumento eleito quando a clínica pede um telescópio para observar o ‘como’ a mente opera, não apenas o ‘o quê’.”
Vale destacar que é muito fácil achar o teste de Rorschach em sites, mas especialistas destacam que ele deve ser feito apenas por profissionais capacitados. Do contrário, o indivíduo pode receber um resultado que não condiz com a realidade.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.