COMPORTAMENTO

O significado psicológico por trás do pedido de desculpa excessivo

O hábito parece educação, mas muitas vezes esconde outras coisas

27/11/2025 13:01

O significado psicológico por trás do pedido de desculpa excessivo crédito: Tupi

O hábito de pedir desculpas é comumente associado à educação e empatia, mas o excesso dessa prática pode sinalizar problemas emocionais, como medo de desagradar e insegurança, que afetam o equilíbrio nas relações e a saúde emocional de quem se desculpa demais.

Quais fatores psicológicos levam uma pessoa a pedir desculpas em excesso?

Pedir desculpas o tempo todo pode ser confundido com cortesia, mas frequentemente revela questões profundas. Entre elas, destacam-se o medo de rejeição, a baixa autoestima e experiências negativas na infância. Esses fatores geram insegurança e levam ao hábito de assumir culpas que nem sempre cabem à pessoa.

Esse comportamento está ligado a padrões emocionais internalizados, em que o indivíduo busca evitar conflitos a qualquer custo. Assim, a atitude de se desculpar constantemente se torna um mecanismo para tentar garantir aceitação e aprovação nas relações interpessoais.

A baixa autoestima é um dos principais fatores para o pedido de desculpas em excesso – Créditos: depositphotos.com / triocean2011

Os impactos negativos do pedido de desculpas em excesso

Pedir desculpas de forma repetitiva vai além da simples boa educação, podendo prejudicar a autoestima e aumentar a dependência da opinião alheia. Isso favorece relações desequilibradas, em que a pessoa tende a assumir responsabilidades que não são suas.

Entre os efeitos mais comuns desse hábito estão:

  • Enfraquecimento da autoconfiança e aumento da ansiedade social
  • Dificuldade em impor limites pessoais
  • Abertura para abusos emocionais sutis em relacionamentos

Como diferenciar educação de autossabotagem?

Distinguir quando o pedido de desculpa é adequado ou prejudicial é essencial. Pedir desculpas ao cometer um erro verdadeiro demonstra maturidade social, mas sentir necessidade de se desculpar por existir ou expressar opiniões aponta para autossabotagem emocional.

Reconhecer essa diferença é fundamental para uma convivência mais saudável. O autoconhecimento pode ajudar a identificar padrões e buscar mudanças para evitar que a necessidade de aprovação comprometa a autenticidade da pessoa.

O Dr. Rafael Gratta fez um vídeo no Tiktok explicando essa condição:

@rafaelgrattap A psicologia mostra que se desculpar em excesso ("over-apologizing") pode levar a ressentimento pelos outros, vergonha da própria identidade e dificuldade de se posicionar em situações sociais. Eu costumo dizer para sermos nossa versão mais autêntica de nós mesmos sem se desculpar por isso. Até porque ninguém é "normal", você só não conhece aquela pessoa o suficiente, e se reprimir e só piora as coisas. MFMA ??????????? #saúdemental #timidez #ansiedadesocial #ansiedade ? som original – Rafael Gratta

Como mudar o hábito de pedir desculpas em demasia?

Mudar esse padrão exige consciência e pequenas atitudes diárias. Trocar pedidos de desculpa por agradecimentos é uma estratégia simples e eficaz. Identificar situações que desencadeiam o sentimento de culpa ajuda a reagir de forma diferente e mais saudável.

Confira algumas ações práticas para desenvolver essa mudança ao longo do tempo:

  • Pratique autocompaixão para reforçar a autoestima
  • Observe e questione os motivos pelos quais sente necessidade de pedir desculpas
  • Ensaie a discordância saudável em situações cotidianas, sem culpa
  • Procure apoio profissional se perceber que o padrão é difícil de mudar sozinho

