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'Tremembé': Letícia Rodrigues deixará papel de Sandrão

Decisão foi tomada depois de a artista ser informada que a personagem não faria mais parte do núcleo principal na segunda temporada da série

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VB
VICTORIA BORGES
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VICTORIA BORGES
Repórter
11/04/2026 15:28

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Mulher loira, de cabelo curto encostada na parede dentr de uma cela de presídio.
Letícia Rodrigues deixa papel de Sandrão na segunda temporada de 'Tremembé'; personagem foi inspirada na ex-detenta Sandra Regina. crédito: Prime Video/Divulgação

A atriz Letícia Rodrigues não retornará como Sandrão na segunda temporada da série "Tremembé", do Prime Video. A decisão foi tomada após a artista ser informada que a personagem não faria mais parte do núcleo principal da trama, mas houve convite para uma participação especial, que ela optou por recusar.

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A decisão foi motivada pelo fato de Sandra Regina Ruiz Gomes, que inspirou a personagem, ter se declarado homem trans em entrevista após o lançamento da série. Letícia, que é mulher cis, disse ter considerado que não seria o momento adequado para continuar interpretando essa história.

A segunda temporada de "Tremembé "está em produção e deve abordar novos personagens e casos. Entre esses está o ex-jogador Robinho, condenado na Itália por estupro coletivo.

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A trama também dará continuidade às histórias de figuras já conhecidas, como Suzane von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa, e Elize Matsunaga, explorando a tentativa de reintegração à sociedade após o regime prisional.

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