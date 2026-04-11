'Tremembé': Letícia Rodrigues deixará papel de Sandrão
Decisão foi tomada depois de a artista ser informada que a personagem não faria mais parte do núcleo principal na segunda temporada da série
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A atriz Letícia Rodrigues não retornará como Sandrão na segunda temporada da série "Tremembé", do Prime Video. A decisão foi tomada após a artista ser informada que a personagem não faria mais parte do núcleo principal da trama, mas houve convite para uma participação especial, que ela optou por recusar.
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A decisão foi motivada pelo fato de Sandra Regina Ruiz Gomes, que inspirou a personagem, ter se declarado homem trans em entrevista após o lançamento da série. Letícia, que é mulher cis, disse ter considerado que não seria o momento adequado para continuar interpretando essa história.
A segunda temporada de "Tremembé "está em produção e deve abordar novos personagens e casos. Entre esses está o ex-jogador Robinho, condenado na Itália por estupro coletivo.
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A trama também dará continuidade às histórias de figuras já conhecidas, como Suzane von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa, e Elize Matsunaga, explorando a tentativa de reintegração à sociedade após o regime prisional.