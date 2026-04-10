Meryl Streep sobre carreira de atriz: 'Cronicamente desempregada'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz Meryl Streep causou polêmica ao dizer que ser atriz é estar “cronicamente desempregada”. Apesar de uma carreira com sucessos como “A Escolha de Sofia” (1982), “Kramer vs. Kramer (1979)” e “A Dama de Ferro” (2011), ela considera a fama e o reconhecimento na indústria cinematográfica voláteis.

Em entrevista à revista Vogue, ela citou o dramaturgo Tom Stoppard: "Você precisa andar pisando em ovos. Você está sempre, sempre em terreno instável. É tudo muito incerto na vida do ator. Você está cronicamente desempregado".

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A atriz também refletiu sobre a ausência de uma progressão de carreira clara, já que a fama pode surgir a qualquer momento. "Construir uma trajetória sólida e confiar em si mesmo? Isso leva tempo", disse. "Eu não penso: adoro esse trabalho, vou tê-lo por muito tempo. Eu penso: este é o mundo. Um mundo instável. Tudo muda e é preciso aprender a estar preparado para isso", completou.

Meryl se prepara para voltar ao papel de Miranda Priestly na sequência de "O Diabo Veste Prada". Ela afirmou ter ficado impressionada com o roteiro, que aborda os desafios da indústria editorial em meio às mudanças no setor de mídia.

"Fiquei interessada no aspecto empresarial, nessa coisa de carregar o peso do trabalho de muitas pessoas, de comandar uma grande organização", explicou a vencedora do Oscar.

"Agora que tudo está se desintegrando, que essas instituições estão sendo questionadas ou até desmanteladas, eu queria saber o que fariam. E acho que eles encontraram algo verdadeiro sobre o setor atualmente", comentou.

'O Diabo Veste Prada 2'

"O Diabo Veste Prada 2" tem previsão de estreia para 1º de maio nos cinemas brasileiros. O filme, lançado 20 anos após o primeiro, traz de volta Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci aos seus papéis.

Na sequência, Miranda Priestly, perto da aposentadoria, enfrenta Emily Charlton, que se tornou uma executiva. A editora-chefe da revista Runway também compete pela publicidade em um cenário de crise na mídia impressa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.