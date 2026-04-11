'Euphoria' tenta manter o pique quatro anos depois de sair do ar

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O primeiro episódio da terceira temporada de “Euphoria” estreia neste domingo (12/4), depois de quatro anos de expectativa. Serão oito capítulos, um por domingo, exibidos às 22h na HBO e HBO Max.

Em meio a polêmicas despertadas pela série, a maioria dos personagens principais está de volta: Rue (Zendaya), Jules (Hunter Schafer), Nate (Jacob Elordi), Cassie (Sydney Sweeney), Maddy (Alexa Demie) e Lexie (Maude Apatow). Também retornam Colman Domingo (Ali), Martha Kelly (Laurie) e Chloe Cherry (Faye).

Um novo cenário surge cinco anos depois da segunda temporada, exibida em 2022. No final do ensino médio, todos viveram situações nada apropriadas para adolescentes, como uso desenfreado de drogas, relacionamentos abusivos e relações sexuais com adultos (inclusive pais de colegas), além de envolvimento com traficantes e com a polícia.

Nessa nova rodada, espera-se que os acontecimentos sejam ainda mais caóticos fora do colégio East Highland.

Atores decidiram deixar a série. Barbie Ferreira, a Kat, não volta à trama. Também é o caso de Storm Reid, irmã de Rue. O personagem Ashtray (Javon Walton) morreu na última rodada de episódios.

Outros artistas deixaram a vida real de forma trágica. Angus Cloud, que interpretava o traficante gentil e amigável Fezco, morreu em julho de 2023 em decorrência de overdose de fentanil.

Eric Dane, que viveu o pai complexo e um pouco maluco de Nate, morreu em fevereiro deste ano por complicações da doença degenerativa ELA (esclerose lateral amiotrófica). Porém, Dane gravou episódios para a temporada que começa amanhã.

A primeira temporada de “Euphoria”, lançada em 2019, se tornou fenômeno mundial especialmente entre os jovens, público-alvo da série. O sucesso não se deve apenas à direção e aos atores, mas também às equipes de maquiagem, figurino e direção de imagem, assim como ao cantor Labrinth, responsável pela trilha sonora.

Euphoria makeup

Maquiagens eram diferentes de tudo o que jovens costumavam usar em 2019. A “euphoria makeup” surgiu com muito glitter, delineados coloridos, strass, desenhos feitos com sombra.

Canções de Labrinth viralizaram nas mídias sociais. Atualmente, o artista tem 20 milhões de ouvintes mensais no Spotify. A trilha automaticamente se conectava à estética visual da série, repleta de luzes roxas e coloridas, como se a vida fosse uma grande boate.

A partir disso, fãs passaram a postar vídeos nas redes sociais com maquiagens “estilo Euphoria”, iluminação roxa e som de Labrinth.

Não há previsão de quarta temporada. Ao ser entrevistada recentemente no programa “The Drew Barrymore Show”, Zendaya deu a entender que a série não prosseguirá. “O encerramento está chegando”, disse ela.

“EUPHORIA”

• A terceira temporada, com oito episódios, estreia amanhã (12/4), às 22h, na HBO e na HBO Max. Novos episódios aos domingos.

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria