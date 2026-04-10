Autora de 'A empregada' revela identidade: saiba quem é Freida McFadden de verdade

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Freida McFadden, autora do best-seller “A empregada”, revelou sua verdadeira identidade. Em entrevista ao USA Today, ela contou que se chama Sara Cohen e que, além de escritora, atua como médica.

“Cheguei a um ponto da minha carreira em que estou cansada de ter que manter isso em segredo”, declarou. Ela também explicou estar farta dos debates sobre ser ou não uma pessoa real. Embora use óculos, o cabelo que exibe publicamente é uma peruca, pois ela afirma não saber como arrumar o próprio.

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A autora decidiu usar o pseudônimo para que sua carreira literária não interferisse em seu trabalho no hospital. O sucesso, no entanto, tornou a dupla identidade cada vez mais difícil de manter.

Duas carreiras

Cohen escolheu o nome Freida como uma piada interna do meio médico, em referência a um registro de treinamento hospitalar. Ela começou a escrever enquanto trabalhava como médica especialista em distúrbios cerebrais em Boston, Massachusetts.

A escritora temia que seus pacientes pudessem achar estranho serem atendidos por uma autora de thrillers. “No trabalho, eu quero ser médica”, disse em uma entrevista em 2024, complementando que não queria que as pessoas pensassem que suas histórias fossem baseadas nelas.

A sobrecarga de conciliar as duas carreiras a levou a deixar o cargo em tempo integral no fim de 2023. Atualmente, ela atende apenas uma ou duas vezes por mês. O segredo no ambiente de trabalho também chegou ao fim quando um colega a reconheceu em uma foto.

Segundo a autora, os colegas foram muito gentis, e muitos já eram fãs de seus livros sem saber que trabalhavam com ela. McFadden disse que o apoio foi fundamental.

Sucesso de vendas

Com o pseudônimo, a escritora foi a segunda autora mais vendida de 2025 no Reino Unido, com 2,6 milhões de livros. Nos Estados Unidos, ela vendeu seis milhões de cópias impressas.

As vendas foram impulsionadas pelo sucesso de vendas de “A Empregada”, publicado em 2022 e que foi transformado em filme com Sydney Sweeney e Amanda Seyfried. No Brasil, a Editora Arqueiro publicou o livro em 2023.

McFadden é uma escritora prolífica, com 29 romances publicados até agora. Ela já liderou as listas de mais vendidos com três títulos: “A Empregada”, “Querida Debbie” e “Want to know a Ssecret?”.

Apesar da revelação do nome, ela garantiu que continuará sendo a mesma escritora para seus leitores. "Sempre fui genuína com meus leitores. Mesmo que o nome seja uma surpresa, nada mais será", garantiu.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.