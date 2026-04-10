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Robert Pattinson defende "Crepúsculo" e revela se viveria Edward novamente

Anos após o sucesso, ator garante não ter vergonha do papel e analisa gesto 'estranho' que virou piada em cena icônica do primeiro filme

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
10/04/2026 11:54

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Robert Pattinson defende "Crepúsculo" e revela se viveria Edward novamente
Robert Pattinson como Edward Cullen em &quot;Crepúsculo&quot;, papel que o ator relembrou com carinho em recente entrevista crédito: Crepúsculo / reprodução

O ator Robert Pattinson relembrou os bastidores do primeiro filme da saga "Crepúsculo", de 2008. O ator garantiu não sentir vergonha do papel, que foi alvo de piadas por anos, e afirmou ter muito carinho pelo trabalho.

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Durante um quadro para a revista Vogue, ele escolheu uma Michelada, bebida mexicana feita com cerveja e temperos, para representar o longa. Enquanto preparava o drink, Pattinson refletiu sobre sua atuação na época.

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O artista admitiu achar alguns momentos de seu trabalho questionáveis, mas acredita que fez o melhor que podia. "Acho que, no fim, eu faria exatamente a mesma coisa. Para ser sincero, nem sei se conseguiria fazer essa atuação hoje", avaliou.

Segundo Pattinson, o elenco abordava a história com muita seriedade. "Não tinha nada de ironia, ninguém fazia piada para o público. Era tudo muito real, o que é até curioso para um filme de romance de vampiro", comentou. Ele ainda brincou sobre seu talento na época: "Meio que invejo meu eu do passado e as habilidades que ele tinha".

Gesto 'estranho' virou piada

Pattinson também comentou um dos momentos mais virais do primeiro filme, que virou piada entre os fãs. A cena mostra seu personagem, Edward, chegando à cafeteria da escola e se sentando à mesa de um jeito inusitado.

"Teve uma coisa que eu vi outro dia que é bem engraçada", disse o ator. Ele relembrou um gesto específico que fez com os dedos na mesa antes de se sentar, algo que nunca havia reparado antes.

"Por algum motivo, eu faço assim como se fosse um gesto elegante, meio vampírico. Acho que esse era o raciocínio na época", explicou. "Mas, olhando 20 anos depois, você pensa: 'hmm, é bem estranho'", finalizou Pattinson, aos risos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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