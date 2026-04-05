Meryl Streep vai fazer série da Netflix baseada em obra de Jonathan Franzen
Atriz será protagonista de drama adaptado do romance 'As correções', eleito um dos melhores do século 21 pelo 'The New York Times'
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A atriz Meryl Streep, 76 anos, vai protagonizar a adaptação da Netflix de "As correções", livro de Jonathan Franzen vencedor do National Book Award de 2001 e eleito um dos melhores romances do século 21 pelo jornal "The New York Times".
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A história, editada no Brasil pela Companhia das Letras, traz um retrato que vai de Nova York à Lituânia para expor dramas íntimos, crises conjugais e conflitos geracionais de uma família de uma pequena cidade do Meio-Oeste dos Estados Unidos nos anos 1990.
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Segundo o portal Deadline, Franzen está adaptando o livro, e Cord Jefferson, de "Ficção americana" e "Watchmen", vai dirigir todos os episódios da produção. A série fará parte do catálogo supervisionado por Nora Skinner, vice-presidente da Netflix responsável pelos dramas, recrutada da HBO em 2024.
Com prosa ácida, o autor narra a história da família Lambert, com Alfred, engenheiro ferroviário aposentado, teimoso e cheio de manias agravadas por um recente diagnóstico de Parkinson, e Enid, dona de casa.
Meryl Streep, vencedora de três prêmios Oscar e de dois Emmy pelas séries "Holocausto", da NBC, e "Angels in America", da HBO, interpretará Enid.
O casal, na casa dos setenta anos, vive às turras, longe dos três filhos que migraram para a costa Leste e também enfrentam dramas pessoais.
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A atriz também é produtora executiva da série ao lado de Franzen e Jefferson, entre outros nomes.