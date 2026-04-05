Meryl Streep vai fazer série da Netflix baseada em obra de Jonathan Franzen

A atriz Meryl Streep, 76 anos, vai protagonizar a adaptação da Netflix de "As correções", livro de Jonathan Franzen vencedor do National Book Award de 2001 e eleito um dos melhores romances do século 21 pelo jornal "The New York Times".

A história, editada no Brasil pela Companhia das Letras, traz um retrato que vai de Nova York à Lituânia para expor dramas íntimos, crises conjugais e conflitos geracionais de uma família de uma pequena cidade do Meio-Oeste dos Estados Unidos nos anos 1990.

Segundo o portal Deadline, Franzen está adaptando o livro, e Cord Jefferson, de "Ficção americana" e "Watchmen", vai dirigir todos os episódios da produção. A série fará parte do catálogo supervisionado por Nora Skinner, vice-presidente da Netflix responsável pelos dramas, recrutada da HBO em 2024.

Com prosa ácida, o autor narra a história da família Lambert, com Alfred, engenheiro ferroviário aposentado, teimoso e cheio de manias agravadas por um recente diagnóstico de Parkinson, e Enid, dona de casa.

Meryl Streep, vencedora de três prêmios Oscar e de dois Emmy pelas séries "Holocausto", da NBC, e "Angels in America", da HBO, interpretará Enid.

O casal, na casa dos setenta anos, vive às turras, longe dos três filhos que migraram para a costa Leste e também enfrentam dramas pessoais.

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A atriz também é produtora executiva da série ao lado de Franzen e Jefferson, entre outros nomes.