Brad Pitt vai receber maior salário da carreira em novo filme; saiba quanto
Ator retorna como Cliff Booth em derivado de 'Era uma vez... em Hollywood', com direção de David Fincher e roteiro de Quentin Tarantino
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Brad Pitt vai receber R$ 206 milhões (US$ 40 milhões) para estrelar e produzir "The Adventures of Cliff Booth", de acordo com o site Puck. O valor seria o maior salário da carreira do ator.
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Segundo a Forbes, Brad Pitt recebeu R$ 155 milhões (US$ 30 milhões) como ator e produtor em "F1", que até então teria sido o recorde de sua carreira.
O filme é derivado de "Era Uma Vez... em Hollywood" e ainda não tem data de estreia confirmada. A produção foi filmada na Califórnia, em 2025, e teve o primeiro trailer divulgado no Super Bowl.
O diretor David Fincher também teria fechado um pagamento alto com a plataforma. Ele vai receber R$ 103 milhões (US$ 20 milhões) para dirigir o longa. Esse também é o valor que Quentin Tarantino, autor do roteiro, vai receber pela produção.
O QUE SE SABE SOBRE A HISTÓRIA E O ELENCO
A trama se passa em 1977, sete anos depois dos eventos do filme de 2019. A história acompanha Cliff Booth, profissional contratado para resolver problemas em Hollywood.
Brad Pitt retoma o personagem que lhe rendeu o Oscar de ator coadjuvante. O projeto é descrito como derivado e não como uma continuação direta de "Era Uma Vez... em Hollywood".
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Leonardo DiCaprio não deve voltar como Rick Dalton, segundo os sites. O Yahoo afirma que o ator teria recusado uma participação especial, apesar de uma oferta estimada em R$ 15 milhões (US$ 3 milhões).
O elenco inclui nomes como Carla Gugino, Timothy Olyphant, Elizabeth Debicki e Yahya Abdul-Mateen II. Também são citados JB Tadena, Corey Fogelmanis, Karren Karagulian e Scott Caan.
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A trilha sonora ficará a cargo de Trent Reznor e Atticus Ross, de acordo com o Yahoo. A dupla compôs a trilha de títulos como "Rivais" (2024) e "Soul" (2020).