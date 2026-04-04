Brad Pitt vai receber maior salário da carreira em novo filme; saiba quanto

Brad Pitt vai receber R$ 206 milhões (US$ 40 milhões) para estrelar e produzir "The Adventures of Cliff Booth", de acordo com o site Puck. O valor seria o maior salário da carreira do ator.

Segundo a Forbes, Brad Pitt recebeu R$ 155 milhões (US$ 30 milhões) como ator e produtor em "F1", que até então teria sido o recorde de sua carreira.

O filme é derivado de "Era Uma Vez... em Hollywood" e ainda não tem data de estreia confirmada. A produção foi filmada na Califórnia, em 2025, e teve o primeiro trailer divulgado no Super Bowl.

O diretor David Fincher também teria fechado um pagamento alto com a plataforma. Ele vai receber R$ 103 milhões (US$ 20 milhões) para dirigir o longa. Esse também é o valor que Quentin Tarantino, autor do roteiro, vai receber pela produção.

O QUE SE SABE SOBRE A HISTÓRIA E O ELENCO

A trama se passa em 1977, sete anos depois dos eventos do filme de 2019. A história acompanha Cliff Booth, profissional contratado para resolver problemas em Hollywood.

Brad Pitt retoma o personagem que lhe rendeu o Oscar de ator coadjuvante. O projeto é descrito como derivado e não como uma continuação direta de "Era Uma Vez... em Hollywood".



Leonardo DiCaprio não deve voltar como Rick Dalton, segundo os sites. O Yahoo afirma que o ator teria recusado uma participação especial, apesar de uma oferta estimada em R$ 15 milhões (US$ 3 milhões).

O elenco inclui nomes como Carla Gugino, Timothy Olyphant, Elizabeth Debicki e Yahya Abdul-Mateen II. Também são citados JB Tadena, Corey Fogelmanis, Karren Karagulian e Scott Caan.



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A trilha sonora ficará a cargo de Trent Reznor e Atticus Ross, de acordo com o Yahoo. A dupla compôs a trilha de títulos como "Rivais" (2024) e "Soul" (2020).