Oscar 2026: Veja todos os vencedores

A 98ª edição do Oscar acontece em Los Angeles (EUA), neste domingo (15/3). O Brasil concorre em cinco categorias, sendo quatro com "O agente secreto": Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco (Gabriel Domingues). Além disso, Adolpho Veloso está na briga pelo prêmio de Melhor Fotografia com o longa-metragem "Sonhos de trem".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Acompanhe em tempo real os vencedores:
Melhor Filme
“Bugonia”
“F1 - O filme”
“Frankenstein”
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
“Marty Supreme”
“Uma batalha após a outra”
“O agente secreto”
“Valor sentimental”
“Pecadores”
“Sonhos de trem”
Direção
Paul Thomas Anderson (“Uma batalha após a outra”)
Guillermo Del Toro (“Frankenstein”)
Joachim Trier (“Valor sentimental”)
Chloé Zhao (“Hamnet: A vida antes de Hamlet”)
Josh Safdie (“Marty Supreme”)
Ator
Ethan Hawke (“Blue moon”)
Timothée Chalamet (“Marty Supreme”)
Leonardo DiCaprio (“Uma batalha após a outra”)
Michael B. Jordan (“Pecadores”)
Wagner Moura (“O agente secreto”)
Atriz
Rose Byrne (“Se eu tivesse pernas, eu te chutaria”)
Jessie Buckley “Hamnet: A vida antes de Hamlet”)
Renate Reinsve (“Valor sentimental”)
Emma Stone (“Bugonia”)
Kate Hudson (“Song Sung Blue: Um sonho a dois”)
Ator Coadjuvante
Benicio Del Toro (“Uma batalha após a outra”)
Jacob Elordi (“Frankenstein”)
Sean Penn (“Uma batalha após a outra”)
Stellan Skarsgård (“Valor sentimental”)
Delroy Lindo ("Pecadores")
Atriz Coadjuvante
Amy Madigan (“A hora do mal”)
Roteiro Original
“Blue Moon” (Robert Kaplow)
“Marty Supreme” (Ronald Bronstein e Josh Safdie)
“Valor sentimental” (Joachim Trier e Eskil Vogt)
“Pecadores” (Ryan Coogler)
"Foi apenas um acidente" (Jafar Panahi)
Roteiro Adaptado
“Bugonia” (Will Tracy)
“Frankenstein” (Guillermo Del Toro)
“Hamnet: A vida antes de Hamlet” (Maggie O’Farrell e Chloé Zhao)
“Uma batalha após a outra” (Paul Thomas Anderson)
“Sonhos de trem” (Clint Bentley e Greg Kwedar)
Direção de Elenco
“Hamnet: A vida antes de Hamlet” (Nina Gold)
“Marty Supreme” (Jennifer Venditti)
“Uma batalha após a outra” (Cassandra Kulukundis)
“O agente secreto” (Gabriel Domingues)
“Pecadores” (Francine Maisler)
Animação
“Guerreiras do k-pop”
Design de Produção
“Bugonia”
“Frankenstein”
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
“Marty Supreme”
“Pecadores"
Fotografia
“Frankenstein” (Dan Laustsen)
“Marty Supreme” (Darius Khondji)
“Uma batalha após a outra” (Michael Bauman)
“Pecadores” (Autumn Durald Arkapaw)
“Sonhos de trem” (Adolpho Veloso)
Figurino
“Frankenstein” (Kate Hawley)
“Hamnet: A vida antes de Hamlet” (Malgosia Turzanska)
“Pecadores” (Ruth E. Carter)
“Marty Supreme"(Miyako Bellizzi)
"Avatar: Fogo e cinzas" (Deborah L. Scott)
Montagem
“F1 - O filme” (Stephen Mirrione)
“Marty Supreme” (Ronald Bronstein e Josh Safdie)
“Uma batalha após a outra” (Andy Jurgensen)
“Pecadores” (Michael P. Shawver)
"Valor sentimental" (Olivier Bugge Coutté)
Cabelo e Maquiagem
“Frankenstein” (Mike Hill, Cliona Furey, Jordan Samuel)
“Pecadores” (Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry)
“Coração de lutador” (Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein)
“A meia-irmã feia” (Anne Catherine Sauerberg, Thomas Foldberg)
"Kokuho" (Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino and Tadashi Nishimatsu)
Som
“F1 - O filme”
“Frankenstein”
“Uma batalha após a outra”
“Pecadores”
“Sirât”
Efeitos Visuais
“Avatar: Fogo e cinzas”
“F1 - O filme”
"Jurassic World"
“Pecadores”
"The lost bus"
Trilha Sonora
“Frankenstein” (Alexandre Desplat)
“Hamnet: A vida antes de Hamlet” (Max Richter)
“Uma batalha após a outra” (Jonny Greenwood)
“Pecadores” (Ludwig Göransson)
"Bugonia" (Jer Fendrix)
Canção
“Dear me”, de “Diane Warren: Relentless” (Diane Warren)
“Sweet dreams of joy”, de “Viva Verdi” (Nhicolas Pike)
“Golden”, de “Guerreiras do K-Pop” (EJAE e Mark Sonnenblick)
“I lied to you”, de “Pecadores” (Ludwig Göransson e Raphael Saadiq)
“Train dreams”, de “Sonhos de trem” (Nick Cave e Bryce Dessner)
Documentário
“Rompendo rochas”
“A vizinha perfeita”
“Alabama: Presos do sistema”
"Come see me in the good light"
"Mr. Nobody against Putin"
Filme Internacional
“Foi apenas um acidente” (França, de Jafar Panahi)
“O agente secreto” (Brasil, de Kleber Mendonça Filho)
“Valor sentimental” (Noruega, de Joachim Trier)
“Sirât” (Espanha, de Oliver Laxe)
“A voz de Hind Rajab” (Tunísia, de Kaouther Ben-Hania)
Curta de Animação
“A garota que chorava pérolas”
Curta Documental
“Quartos vazios”
“Armado com uma câmera: Vida e morte de Brent Renaud”
“Children no more”
“O diabo não tem descanso”
“Perfectly a strangeness”
Curta
“Duas pessoas trocando saliva”
“Os cantores”
“O drama menstrual de Jane Austen”
"Butcher's Stain"
“A friend of Dorothy”