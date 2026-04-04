BBB 26: Jordana tira roupa ao vivo e deixa Tadeu Schmidt desesperado
Momento aconteceu enquanto apresentador chamava participantes para a sala
Uma cena inusitada chamou a atenção do público no BBB 26. Durante o programa, enquanto o apresentador Tadeu Schmidt chamava os participantes para a sala, Jordana protagonizou um momento inesperado.
Ainda no quarto, a sister tirou a calça que estava usando, o que gerou surpresa ao vivo. Ao perceber a situação, Tadeu reagiu na hora: "Q0ue isso, Jordana?", perguntou, em tom de espanto.
QUE QUE É ISSO JORDANA???? PELO AMOR DE DEUS pic.twitter.com/56WeEY9O80— Jordana (@Jordanarmorais) April 4, 2026
Na sequência, ficou claro que Jordana apenas retirou a peça para permanecer com o vestido que já usava por baixo, sem maiores intenções.
Repercussão nas redes
O momento rapidamente repercutiu nas redes sociais, com internautas comentando a cena de forma bem-humorada. Muitos usuários destacaram a espontaneidade da sister, e a reação do apresentador, que ajudou a tornar o episódio ainda mais comentado.
A JORDANA TIRANDO A ROUPA, O TADEU CHAMANDO A ATENÇÃO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK— . (@iitsyyou) April 4, 2026
A Jordana arrancando a roupa ao vivo kkk #BBB26 pic.twitter.com/PORq3fOdbn— k (@lvzsdt) April 4, 2026
juliano de cueca, jordana arrancando a calça no ao vivo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk amo #BBB26 pic.twitter.com/y1Dnnw23Gs
— mari. de mariana (@eumarianans) April 4, 2026