Você já se sentiu traído assim? Ana Paula e Milena abrem o jogo no BBB 26
Na festa do BBB 26, Ana Paula e Milena acusam sister de mentir e manipular
Durante a festa da madrugada deste domingo (29) no BBB 26, Ana Paula Renault e Milena criticaram uma colega de confinamento e a acusaram de agir com desonestidade. A conversa aconteceu no banheiro da casa e girou em torno do comportamento da participante, que, segundo elas, seria mentirosa e manipuladora.
Milena iniciou o assunto ao questionar a sinceridade da sister: "Ela é mentirosa, não é?". Ana Paula concordou e afirmou que a participante olha no seu olho e mente, acrescentando que ela também mente para a galera que está perto.
A veterana ainda relembrou que já havia sido atacada verbalmente pela colega, que a chamou de desumana, péssima e cruel.
Em outro momento, a sister teria confrontado Chaiany ao questionar sua lealdade: "Você vai acreditar em mim, que sou incrível e perfeita, ou na Ana Paula que é um lixo humano?".
Voto no Paredão e castigo do monstro
Ana Paula Renault revelou ter descoberto o voto da colega no último Paredão, que foi direcionado a ela mesma. Essa revelação consolidou a percepção de que a participante é "uma mentirosa".
A jornalista ainda associou o comportamento da sister à imposição do Castigo do Monstro, enfatizando que "ela te enfiou no Monstro cabuloso".
Entenda as acusações no BBB 26
Ana Paula Renault e Milena revelam detalhes sobre a personalidade de uma participante.
|Aspecto da Reclamação
|Detalhes da Acusação
|Comportamento mentiroso
|Milena descreve a sister como alguém que ‘olha no seu olho e mente’.
|Falando mal de outros
|Ana Paula relembra comentários da sister que a chamaram de ‘desumana’ e ‘lixo humano’.
|Alertas sobre outros participantes
|Milena alerta Ana Paula para ficar de olho em Leandro Boneco, citando ‘coisas controversas’.
|Voto e Castigo do Monstro
|A sister votou em Ana Paula e foi a responsável por colocá-la, junto com Milena, no Castigo do Monstro.
Alerta sobre outro confinado
No decorrer da conversa, Milena também alertou Ana Paula sobre a postura de Leandro Boneco. A mineira mencionou ter recebido de Samira informações "controversas" sobre atitudes e falas do brother, aconselhando Ana Paula: "Abre o olho com o Boneco também".
Milena explicou que o comportamento de Boneco a deixou com peso na consciência, mesmo ela agindo dentro de seus limites, afirmando: "Eu estou no meu direito de fazer o que eu quiser".
É importante ressaltar que Solange Couto foi quem venceu a última Prova do Anjo e designou Ana Paula e Milena para o Castigo do Monstro. Durante a mesma festa, Ana Paula foi ao Quarto do Líder verificar o voto de Solange.