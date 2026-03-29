Assine
overlay
Início Cultura
BBB 26

Você já se sentiu traído assim? Ana Paula e Milena abrem o jogo no BBB 26

Na festa do BBB 26, Ana Paula e Milena acusam sister de mentir e manipular

Publicidade
Carregando...
Carlos Palermo
Carlos Palermo
Repórter
29/03/2026 09:07 - atualizado em 29/03/2026 09:08

compartilhe

SIGA
×
A veterana ainda relembrou que já havia sido atacada verbalmente pela colega, que a chamou de desumana, péssima e cruel crédito: Tupi

Durante a festa da madrugada deste domingo (29) no BBB 26, Ana Paula Renault e Milena criticaram uma colega de confinamento e a acusaram de agir com desonestidade. A conversa aconteceu no banheiro da casa e girou em torno do comportamento da participante, que, segundo elas, seria mentirosa e manipuladora.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Milena iniciou o assunto ao questionar a sinceridade da sister: "Ela é mentirosa, não é?". Ana Paula concordou e afirmou que a participante olha no seu olho e mente, acrescentando que ela também mente para a galera que está perto.

A veterana ainda relembrou que já havia sido atacada verbalmente pela colega, que a chamou de desumana, péssima e cruel.

Em outro momento, a sister teria confrontado Chaiany ao questionar sua lealdade: "Você vai acreditar em mim, que sou incrível e perfeita, ou na Ana Paula que é um lixo humano?".

Foto: Reprodução/Globoplay

Voto no Paredão e castigo do monstro

Ana Paula Renault revelou ter descoberto o voto da colega no último Paredão, que foi direcionado a ela mesma. Essa revelação consolidou a percepção de que a participante é "uma mentirosa".

A jornalista ainda associou o comportamento da sister à imposição do Castigo do Monstro, enfatizando que "ela te enfiou no Monstro cabuloso".

Entenda as acusações no BBB 26

Ana Paula Renault e Milena revelam detalhes sobre a personalidade de uma participante.

Aspecto da Reclamação Detalhes da Acusação
Comportamento mentiroso Milena descreve a sister como alguém que ‘olha no seu olho e mente’.
Falando mal de outros Ana Paula relembra comentários da sister que a chamaram de 'desumana' e 'lixo humano'.
Alertas sobre outros participantes Milena alerta Ana Paula para ficar de olho em Leandro Boneco, citando ‘coisas controversas’.
Voto e Castigo do Monstro A sister votou em Ana Paula e foi a responsável por colocá-la, junto com Milena, no Castigo do Monstro.

Alerta sobre outro confinado

No decorrer da conversa, Milena também alertou Ana Paula sobre a postura de Leandro Boneco. A mineira mencionou ter recebido de Samira informações "controversas" sobre atitudes e falas do brother, aconselhando Ana Paula: "Abre o olho com o Boneco também".

Milena explicou que o comportamento de Boneco a deixou com peso na consciência, mesmo ela agindo dentro de seus limites, afirmando: "Eu estou no meu direito de fazer o que eu quiser".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

É importante ressaltar que Solange Couto foi quem venceu a última Prova do Anjo e designou Ana Paula e Milena para o Castigo do Monstro. Durante a mesma festa, Ana Paula foi ao Quarto do Líder verificar o voto de Solange.

Tópicos relacionados:

ana-paula-renault bbb-26 festa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay