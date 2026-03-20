BBB 26: Ana Paula e Milena brigam

Ana Paula Renault e Milena brigaram na tarde desta sexta-feira (20/3) na casa mais vigiada do Brasil. O motivo da treta? Um comentário de Milena sobre o figurino escolhido pela produção do BBB para que Ana Paula vestisse na semana passada. A sister se recusou e como consequência foi impedida pela produção de assistir ao show de Ana Castela.

“Aqui, eu não gosto desse assunto. Estou falando sério, não estou brincando”, disse Ana Paula. Milena se justificou dizendo que estava brincando, mas a jornalista continuou: “Mas é o tipo de brincadeira que eu não acho legal, você sabe exatamente o que aconteceu... Se isso acontecer de novo comigo, eu não vou de novo para a festa. Eu tenho o meu estilo, minha personalidade, eu sei o que eu preciso para me sentir bem. O Quinta Série [Jonas Sulzbach] atacou e falou que eu estava linda no vestido. Eu preciso me sentir bem, eu não acho legal vocês ficarem brincando com ele.”

A discussão continuou na área externa da casa e o clima esquentou. Milena disse: “A gente já tinha parado [o assunto sobre a roupa]. Ninguém tem medo de você aqui não, Ana Paula”. A jornalista, no entanto, avisou que seria importante as pessoas começarem a ter medo. Mais tarde, em conversa com Samira e Marciele, Milena voltou ao assunto da briga. “Eu não tenho medo dela. A única pessoa que eu tenho medo aqui, e eu já falei, é a produção”, afirmou.

Ana Paula também tretou com Jonas. Ela o acusou de fazer “cena” para ganhar tempo de tela no programa. O brother sugeriu que a jornalista é hipócrita ao chamá-la de “comentarista de looks”, já que ela havia feito comentários a respeito do vestido de outra participante do BBB.

No fim da confusão com Milena e Jonas, Ana Paula chorou. "Se eu não gostar [da roupa], comigo é simples. Minha primeira palavra não faz curva. Eu tenho 44 anos, eu sei exatamente o que eu sou”, desabafou.

Início da confusão

A polêmica do vestido ocorreu na sexta-feira passada, quando Ana Paula discutiu com a produção do programa depois de vestir o figurino que lhe foi entregue para a festa que contava com show de Ana Castela. O vestido solto estampado, com jaqueta marrom e botas, não agradou a sister. Ela disse que não usaria a roupa nem se tivesse perdido a sanidade mental e recebeu um aviso do Big Boss para que usasse o figurino.

Ana Paula se recusou a usar as peças e comentou que já estava insatisfeita com as roupas enviadas para ela há semanas, mas não havia reclamado antes. "A Jordana perguntou se isso aqui era figurino. Ela achou que eu tava de pijama. Então me arruma outra roupa. Eu não vou vestir esse vestido, não tem condição. Eu tenho 44 anos, eu sou flácida, isso aqui fica tudo batendo. Da onde vocês tiraram que eu uso vestido? Eu trouxe algum vestido aqui? Não", argumentou.

"Não vai ter Deus que me obrigue! Vocês me tiram do programa aí vocês vão arrumar um problema comigo", continuou.

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Ana Paula foi chamada ao confessionário e continuou brigando com a produção. No fim, voltou para o quarto e contou aos colegas que foi avisada que, se não usasse o figurino, não poderia acompanhar o show. Ela trocou de roupa e ficou dentro da casa, deitada na cama, enquanto os outros foram liberados para o show de Ana Castela.

