Assine
overlay
Início Cultura
POLÊMICA

BBB 26: Ana Paula articula votos, provoca Sarah e tenta antecipar paredão

Veterana avaliou desempenho dos rivais, cobrou embate direto de Sarah e iniciou movimentação entre aliados

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
07/02/2026 18:47

compartilhe

SIGA
x
Mulher branca, cabelos loiros, vestindo camisa rosa-claro em frente a um fundo amarelo
Ana Paula Renault saiu da dinâmica 'Duelo de Risco' com a sensação de que os adversários evitaram um confronto direto com ela crédito: TV Globo/Divulgação

O clima esquentou na casa do BBB 26 depois da dinâmica “Duelo de Risco”, realizada antes da festa de sexta-feira (6/2). O jogo, que exigia que cada participante apontasse alguém com quem toparia enfrentar um paredão, reacendeu rivalidades e mexeu nas estratégias dos participantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Ana Paula Renault saiu da atividade com a sensação de que os adversários evitaram um confronto direto com ela. A sister havia indicado Sarah Andrade como possível oponente, mas não recebeu a reciprocidade. A escolha de Sarah por Babu Santana foi interpretada pela veterana como um recuo estratégico.

“Agora o povo amarelou. Ninguém quer ir para o paredão comigo? Sarah sem enredo amarelou, foi no Babu. Eu não tenho como fugir do meu embate. Ela me colocou no Monstro. Sarinha caça-enredo”, disse Ana Paula, em conversa com Milena.

Ana Paula avaliou que alguns jogadores teriam agido com cautela excessiva, temendo exposição maior caso o embate se concretizasse. “Hoje eu não vou caçar confusão, não. Eu gosto da manhã, (vou) pegar elas no susto”, afirmou, ainda na noite de sexta.

Durante a madrugada, a mineira procurou aliados para discutir cenários de paredão e sugeriu que o momento seria oportuno para concentrar votos em Sarah ou Alberto Cowboy. Na avaliação dela, se o grupo adversário se fortalecer em provas futuras, o equilíbrio da casa pode mudar rapidamente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A provocação veio na manhã deste sábado. “E aí, Sarah, ficou com medo de me chamar para o paredão?”, começou Ana Paula. Sarah, no entanto, respondeu que suas decisões não giram em torno da rival e indicou que pode priorizar outros alvos antes de um embate direto. “Nem tudo é sobre você, Ana Paula. Fica tranquilinha”, disse a sister.

Tópicos relacionados:

ana-paula bbb bbb-2 bbb-26 paredao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay