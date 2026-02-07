BBB 26: Ana Paula articula votos, provoca Sarah e tenta antecipar paredão

O clima esquentou na casa do BBB 26 depois da dinâmica “Duelo de Risco”, realizada antes da festa de sexta-feira (6/2). O jogo, que exigia que cada participante apontasse alguém com quem toparia enfrentar um paredão, reacendeu rivalidades e mexeu nas estratégias dos participantes.

Ana Paula Renault saiu da atividade com a sensação de que os adversários evitaram um confronto direto com ela. A sister havia indicado Sarah Andrade como possível oponente, mas não recebeu a reciprocidade. A escolha de Sarah por Babu Santana foi interpretada pela veterana como um recuo estratégico.

“Agora o povo amarelou. Ninguém quer ir para o paredão comigo? Sarah sem enredo amarelou, foi no Babu. Eu não tenho como fugir do meu embate. Ela me colocou no Monstro. Sarinha caça-enredo”, disse Ana Paula, em conversa com Milena.

Ana Paula avaliou que alguns jogadores teriam agido com cautela excessiva, temendo exposição maior caso o embate se concretizasse. “Hoje eu não vou caçar confusão, não. Eu gosto da manhã, (vou) pegar elas no susto”, afirmou, ainda na noite de sexta.

Durante a madrugada, a mineira procurou aliados para discutir cenários de paredão e sugeriu que o momento seria oportuno para concentrar votos em Sarah ou Alberto Cowboy. Na avaliação dela, se o grupo adversário se fortalecer em provas futuras, o equilíbrio da casa pode mudar rapidamente.

A provocação veio na manhã deste sábado. “E aí, Sarah, ficou com medo de me chamar para o paredão?”, começou Ana Paula. Sarah, no entanto, respondeu que suas decisões não giram em torno da rival e indicou que pode priorizar outros alvos antes de um embate direto. “Nem tudo é sobre você, Ana Paula. Fica tranquilinha”, disse a sister.

