Ana Paula reclama de clima de 'velório' de aliadas após Breno ser eliminado

Ana Paula Renault conversou com Samira sobre seu incômodo após a saída de Breno no nono Paredão do BBB 26 (Globo).

A jornalista falou que as aliadas choraram pelo brother, mas não comemoraram com ela seu retorno da berlinda. "Você está fazendo igual o Breno fazia comigo, isso vai começar a me irritar. Você não vai mudar a minha cabeça e não vai mudar o que aconteceu, você quer aliviar para o seu lado", disparou.

A gaúcha declarou que gostava muito dela e a Veterana disse que sabia. Ela também pediu desculpa por "não ter entregado uma reação que ela não esperava.

De acordo com a ex-BBB 16, os aliados viveram "um velório" com a saída de Breno. "Não sei o que esperava, mas não um velório, porque eu realmente não morri, eu estou aqui. Posso morrer semana que vem", acrescentou.

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Eu fiquei [na casa] para o risco de todos, inclusive de vocês duas. É um risco, vocês devem saber mais do que eu, não fui eu que fiquei triste. Eu fiquei bem contente de ter voltado, bem aliviada.Alfinetou Ana Paula