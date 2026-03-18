Sean Penn ganha cópia do Oscar feita de destroços da guerra na Ucrânia

O ator americano Sean Penn recebeu um objeto de metal que imita o formato do Oscar e é feito com pedaços de trilhos de trem que foram danificados pela guerra da Ucrânia. A cópia da estatueta foi entregue a ele por Oleksandr Pertsovskyi, chefe da empresa estatal que opera a rede ferroviária do país europeu.

No objeto, lê-se: "Esse aço já levou milhões de pessoas para longe da guerra. Então um míssil russo chegou. Nós não o derretemos para transformá-lo em uma arma. Nós o forjamos em gratidão a você, seu talento e sua coragem".

No objeto, lê-se: "Esse aço já levou milhões de pessoas para longe da guerra. Então um míssil russo chegou. Nós não o derretemos para transformá-lo em uma arma. Nós o forjamos em gratidão a você, seu talento e sua coragem". Reprodução/Oleksandr Pertsovskyi

A entrega da estatueta improvisada aconteceu porque Sean Penn deixou de ir à última edição do Oscar, realizada neste domingo (15/3), para estar na Ucrânia. No Instagram, Pertsovskyi confirmou que Penn perdeu a cerimônia hollywoodiana, na qual foi premiado Melhor Ator Coadjuvante, por estar na Europa.

"Não poderíamos deixar nosso grande amigo e fiel passageiro ucraniano sem uma premiação", escreveu Oleksandr Pertsovskyi em publicação no X. "Você disse que os metais sobreviveram, então colocamos umas palavras, que são especiais para nós. Não é dourada, mas é bem real e significa muito mais, é importante para a gente", completou.

Penn é ativista na guerra da Ucrânia contra a Rússia. Em 2022, durante as gravações do documentário "Superpower", que retrata a invasão de tropas russas no país, o ator presenteou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky com uma de suas estatuetas do Oscar.

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O ator já venceu o prêmio três vezes, duas delas como Melhor Ator. O primeiro veio em 2004 pelo filme "Sobre meninos e lobos", de Clint Eastwood, e o segundo em 2009, por "Milk: A voz da igualdade". O terceiro, no domingo passado, foi pelo seu desempenho em "Uma batalha após a outra", de Paul Thomas Anderson.

Como não estava presente, o troféu foi recebido por Kieran Culkin, responsável por anunciar a categoria na cerimônia. "Sean não pôde estar aqui esta noite, ou não quis estar, então aceitarei o prêmio em nome dele", disse Culkin ao sair do palco.

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No dia seguinte ao Oscar, ator surgiu em uma foto com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. "Sean, graças a você, sabemos o que é ser um verdadeiro amigo da Ucrânia", escreveu o presidente.