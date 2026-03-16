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Sean Penn aparece em foto com Zelenski após faltar à cerimônia do Oscar

O artista havia deixado os Estados Unidos justamente para viajar à Europa, com planos de visitar a Ucrânia

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Repórter
16/03/2026 21:38

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Ator Sean Penn está de perfil e dirige carro em cena do filme Uma batalha após a outra
Sean Penn, venceu o Oscar de Melhor ator Coadjuvante por 'Uma batalha após a outra' mas não compareceu a cerimônia de premiação crédito: Warner Bros./divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Sean Penn apareceu, nesta segunda (16/3), em uma foto com o presidente ucraniano Volodimir Zelenski após não ter comparecido à cerimônia do Oscar, no domingo (15/3). Na premiação ele levou a estatueta de melhor ator coadjuvante por "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson.

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O artista havia deixado os Estados Unidos justamente para viajar à Europa, com planos de visitar a Ucrânia.

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Em uma foto publicada pelo presidente ucraniano, em suas redes sociais, Zelenski agradece a Penn e o descreve como "um verdadeiro amigo". O ator mantém proximidade com o político desde que codirigiu o documentário "Superpower" sobre a Ucrânia.

"Sean, graças a você, sabemos o que é um verdadeiro amigo da Ucrânia. Você esteve ao lado da Ucrânia desde o primeiro dia da guerra em grande escala. Isso continua sendo verdade até hoje. E sabemos que você continuará ao lado do nosso país e do nosso povo", diz postagem do presidente ucraniano no X.

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Esta foi a sexta indicação de Penn ao Oscar e sua terceira vitória. Na cerimônia deste domingo (15/3), Kieran Culkin apresentou a categoria e anunciou o vencedor.

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