Sean Penn aparece em foto com Zelenski após faltar à cerimônia do Oscar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Sean Penn apareceu, nesta segunda (16/3), em uma foto com o presidente ucraniano Volodimir Zelenski após não ter comparecido à cerimônia do Oscar, no domingo (15/3). Na premiação ele levou a estatueta de melhor ator coadjuvante por "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson.

O artista havia deixado os Estados Unidos justamente para viajar à Europa, com planos de visitar a Ucrânia.

Em uma foto publicada pelo presidente ucraniano, em suas redes sociais, Zelenski agradece a Penn e o descreve como "um verdadeiro amigo". O ator mantém proximidade com o político desde que codirigiu o documentário "Superpower" sobre a Ucrânia.

"Sean, graças a você, sabemos o que é um verdadeiro amigo da Ucrânia. Você esteve ao lado da Ucrânia desde o primeiro dia da guerra em grande escala. Isso continua sendo verdade até hoje. E sabemos que você continuará ao lado do nosso país e do nosso povo", diz postagem do presidente ucraniano no X.

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Esta foi a sexta indicação de Penn ao Oscar e sua terceira vitória. Na cerimônia deste domingo (15/3), Kieran Culkin apresentou a categoria e anunciou o vencedor.