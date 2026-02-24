Assembleia Geral da ONU reafirma seu apoio à Ucrânia com abstenção dos EUA

A Assembleia Geral da ONU adotou, nesta terça-feira (24), uma resolução que reafirma seu apoio a Kiev, no quarto aniversário da invasão russa da Ucrânia, apesar das objeções americanas.

O texto recebeu o apoio de 107 países, 12 votaram contra e 51 se abstiveram, entre eles os Estados Unidos.

A resolução reitera o "firme compromisso da Assembleia com a soberania, independência, unidade e integridade territorial da Ucrânia dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas".

Exige também, mais uma vez, um "cessar-fogo imediato, completo e incondicional" entre as partes em conflito, assim como "uma paz abrangente, justa e duradoura, em conformidade com o direito internacional" e a troca completa dos prisioneiros de guerra.

Washington havia solicitado uma votação separada sobre a parte do texto que se refere à integridade territorial da Ucrânia e ao direito internacional.

"Os Estados Unidos obviamente acolhem com satisfação o apelo por um cessar-fogo imediato", mas "esta resolução também inclui formulações que correm o risco de desviar a atenção das negociações em curso, em vez de apoiar todas as vias diplomáticas que poderiam abrir caminho para uma paz duradoura", explicou a vice-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Tammy Bruce.

