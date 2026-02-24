Assine
Internacional

Rússia diz que lutará até alcançar seus objetivos na Ucrânia

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
24/02/2026 07:24

A Rússia ainda não alcançou todos os seus objetivos militares na Ucrânia e continuará lutando até alcançá-los, declarou o Kremlin nesta terça-feira (24), dia em que a ofensiva completa quatro anos.

"Os objetivos ainda não foram plenamente atingidos, por isso a operação militar continua", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, ao responder uma pergunta da AFP. Pouco antes, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou que seu homólogo Vladimir Putin não conseguiu alcançar seu objetivo de tomar a Ucrânia.

Peskov afirmou, no entanto, que "muitos" objetivos do Kremlin na Ucrânia foram cumpridos e destacou que "o objetivo principal" de Moscou é garantir "a segurança das pessoas" que vivem no leste da Ucrânia.

