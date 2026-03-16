Por que Sean Penn faltou ao Oscar 2026 após vencer como coadjuvante

O ator Sean Penn conquistou seu terceiro Oscar, desta vez como Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação em 'Uma Batalha Após a Outra'. No entanto, o ator não estava presente no Dolby Theatre, em Los Angeles, para receber a estatueta na cerimônia deste domingo (15/3). Em vez disso, Penn estava na Ucrânia, dando continuidade ao seu trabalho humanitário através da fundação CORE. O prêmio foi recebido em seu nome pelo ator Kieran Culkin.

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Esta foi a sexta indicação de Penn ao Oscar e sua terceira vitória. Ele já havia sido premiado como Melhor Ator por 'Sobre Meninos e Lobos' (2004) e 'Milk: A Voz da Igualdade' (2009).

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A relação do ator com a Ucrânia é profunda e começou antes mesmo da invasão russa em fevereiro de 2022. Penn estava no país para gravar o documentário “Superpower”, que inicialmente seria um perfil sobre a trajetória de Volodymyr Zelensky, de comediante a presidente. O projeto, no entanto, mudou drasticamente de rumo.

Com o início da guerra, o documentário se transformou em um registro em tempo real dos primeiros dias do conflito. Penn estava em Kyiv quando as primeiras bombas caíram e entrevistou Zelensky em um bunker, capturando a tensão e a resiliência da liderança ucraniana. A experiência consolidou seu compromisso com a causa do país.

O trabalho da fundação CORE na Ucrânia

Desde o início da guerra, a organização de Sean Penn, a CORE (Community Organized Relief Effort), tem atuado diretamente na Ucrânia e em países vizinhos, como a Polônia. O foco é fornecer suporte direto às vítimas do conflito e aos refugiados que foram forçados a deixar suas casas.

As ações da fundação incluem uma variedade de programas essenciais para a população afetada. Entre as principais atividades, destacam-se:

distribuição de kits de higiene e suprimentos básicos;

apoio para a reparação e reconstrução de moradias danificadas;

fornecimento de assistência financeira a famílias deslocadas;

programas de apoio psicossocial para adultos e crianças.

Em um gesto simbólico de apoio, em novembro de 2022, Penn entregou uma de suas estatuetas do Oscar a Zelensky, afirmando que o presidente ucraniano poderia devolvê-la quando a guerra terminasse. A atitude reforça que seu envolvimento vai além do trabalho institucional, sendo também um compromisso pessoal com a soberania do país.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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