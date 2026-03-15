'Uma batalha após a outra' vence o Oscar 2026

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

"Uma batalha após a outra" levou o Oscar de Melhor Filme deste ano. O anúncio ocorreu na cerimônia deste domingo (15/3).

O longa de Paul Thomas Anderson superou “Bugonia”, “F1 - O filme”, “Frankenstein”, “Hamnet: A vida antes de Hamlet”, “Marty Supreme”, "Valor sentimental", "Pecadores", "Sonhos de trem" e o brasileiro “O agente secreto”.

Protagonizado por Leonardo DiCaprio, "Uma batalha após a outra" acompanha o grupo revolucionário French 75, que está está prestes a dar início a uma operação na fronteira do México com os EUA. A ideia é causar tumulto para liberar imigrantes presos em um centro de detenção.

Quem está no comando é Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor). Ela é companheira de Ghetto Pat (Leonardo DiCaprio), um dos poucos brancos do grupo. Perfidia chega ao chefe dos militares, o Coronel Steven J. Lockjaw (Sean Penn). Ela o humilha sem dó, inclusive sexualmente. Anos depois, quando o French 75 parece já ter se desfeito, Lockjaw inicia uma série de ataques contra antigos integrantes do grupo.

Além de levar o principal prêmio da noite, o filme de Paul Thomas Anderson ganhou nas categorias Direção, Montagem, Roteiro Adaptado, Direção de Elenco e Ator Coadjuvante, com Sean Pann. O ator, aliás, não compareceu à cerimônia. Historicamente, ele tem relação conturbada com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Em 2022, entregou uma de suas estatuetas ao presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e sugeriu que o prêmio fosse "derretido e transformado em balas" para repelir a invasão russa.

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Veja todos premiados:

Melhor Filme

“Uma batalha após a outra”

Direção

Paul Thomas Anderson (“Uma batalha após a outra”)

Ator

Michael B. Jordan (“Pecadores”)

Atriz

Jessie Buckley “Hamnet: A vida antes de Hamlet”)

Ator Coadjuvante

Sean Penn (“Uma batalha após a outra”)

Atriz Coadjuvante

Amy Madigan (“A hora do mal”)

Roteiro Original

“Pecadores” (Ryan Coogler)

Roteiro Adaptado

“Uma batalha após a outra” (Paul Thomas Anderson)

Direção de Elenco

“Uma batalha após a outra” (Cassandra Kulukundis)

Animação

“Guerreiras do k-pop”

Design de Produção

“Frankenstein”

Fotografia

“Pecadores” (Autumn Durald Arkapaw)

Figurino

“Frankenstein” (Kate Hawley)

Montagem

“Uma batalha após a outra” (Andy Jurgensen)

Cabelo e Maquiagem

“Frankenstein” (Mike Hill, Cliona Furey, Jordan Samuel)

Som

“F1 - O filme”

Efeitos Visuais

“Avatar: Fogo e cinzas”

Trilha Sonora

“Pecadores” (Ludwig Göransson)

Canção

“Golden”, de “Guerreiras do K-Pop” (EJAE e Mark Sonnenblick)

Documentário

"Mr. Nobody against Putin"

Filme Internacional

“Valor sentimental” (Noruega, de Joachim Trier)

Curta de Animação

“A garota que chorava pérolas”

Curta Documental

“Quartos vazios”

Curta

“Duas pessoas trocando saliva”

“Os cantores”