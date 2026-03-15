Assine
overlay
Início Cultura
OSCAR 2026

'Uma batalha após a outra' vence o Oscar 2026

Filme de Paul Thomas Anderson ainda levou os prêmios de Melhor Direção, Montagem, Roteiro Adaptado, Direção de Elenco e Ator Coadjuvante

Publicidade
Carregando...
Lucas Lanna Resende
Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
15/03/2026 23:37 - atualizado em 16/03/2026 00:00

compartilhe

SIGA
x
Leonardo DiCaprio em Uma batalha após a outra
Leonardo DiCaprio em Uma batalha após a outra crédito: Warner Bros Pictures

"Uma batalha após a outra" levou o Oscar de Melhor Filme deste ano. O anúncio ocorreu na cerimônia deste domingo (15/3).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O longa de Paul Thomas Anderson superou “Bugonia”, “F1 - O filme”, “Frankenstein”, “Hamnet: A vida antes de Hamlet”, “Marty Supreme”,  "Valor sentimental", "Pecadores", "Sonhos de trem" e o brasileiro “O agente secreto”.

Leia Mais

Protagonizado por Leonardo DiCaprio, "Uma batalha após a outra" acompanha o grupo revolucionário French 75, que está está prestes a dar início a uma operação na fronteira do México com os EUA. A ideia é causar tumulto para liberar imigrantes presos em um centro de detenção.

Quem está no comando é Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor). Ela é companheira de Ghetto Pat (Leonardo DiCaprio), um dos poucos brancos do grupo. Perfidia chega ao chefe dos militares, o Coronel Steven J. Lockjaw (Sean Penn). Ela o humilha sem dó, inclusive sexualmente. Anos depois, quando o French 75 parece já ter se desfeito, Lockjaw inicia uma série de ataques contra antigos integrantes do grupo.

Além de levar o principal prêmio da noite, o filme de Paul Thomas Anderson ganhou nas categorias Direção, Montagem, Roteiro Adaptado, Direção de Elenco e Ator Coadjuvante, com Sean Pann. O ator, aliás, não compareceu à cerimônia. Historicamente, ele tem relação conturbada com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Em 2022, entregou uma de suas estatuetas ao presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e sugeriu que o prêmio fosse "derretido e transformado em balas" para repelir a invasão russa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Veja todos premiados:

Melhor Filme
“Uma batalha após a outra”
 
Direção
Paul Thomas Anderson (“Uma batalha após a outra”)
 
Ator
Michael B. Jordan (“Pecadores”)
 
Atriz
Jessie Buckley “Hamnet: A vida antes de Hamlet”)
 
Ator Coadjuvante
Sean Penn (“Uma batalha após a outra”)
 
Atriz Coadjuvante
Amy Madigan (“A hora do mal”)
 
Roteiro Original
“Pecadores” (Ryan Coogler)
 
Roteiro Adaptado
“Uma batalha após a outra” (Paul Thomas Anderson)
 
Direção de Elenco
 “Uma batalha após a outra” (Cassandra Kulukundis)
 
Animação
“Guerreiras do k-pop”
 
Design de Produção
“Frankenstein”
 
Fotografia
“Pecadores” (Autumn Durald Arkapaw)
 
Figurino
“Frankenstein” (Kate Hawley)
 
Montagem
“Uma batalha após a outra” (Andy Jurgensen)
 
Cabelo e Maquiagem
“Frankenstein” (Mike Hill, Cliona Furey, Jordan Samuel)
 
 Som
“F1 - O filme”
  
Efeitos Visuais
“Avatar: Fogo e cinzas”
 
Trilha Sonora
“Pecadores” (Ludwig Göransson)
 
Canção
 
“Golden”, de “Guerreiras do K-Pop” (EJAE e Mark Sonnenblick)
 
Documentário
"Mr. Nobody against Putin"
 
Filme Internacional
“Valor sentimental” (Noruega, de Joachim Trier)
 
Curta de Animação
“A garota que chorava pérolas”
 
Curta Documental
“Quartos vazios”
 
 Curta
“Duas pessoas trocando saliva”
“Os cantores”

Tópicos relacionados:

oscar oscar-2026

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay