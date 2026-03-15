'Uma batalha após a outra' vence o Oscar 2026
Filme de Paul Thomas Anderson ainda levou os prêmios de Melhor Direção, Montagem, Roteiro Adaptado, Direção de Elenco e Ator Coadjuvante
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"Uma batalha após a outra" levou o Oscar de Melhor Filme deste ano. O anúncio ocorreu na cerimônia deste domingo (15/3).
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O longa de Paul Thomas Anderson superou “Bugonia”, “F1 - O filme”, “Frankenstein”, “Hamnet: A vida antes de Hamlet”, “Marty Supreme”, "Valor sentimental", "Pecadores", "Sonhos de trem" e o brasileiro “O agente secreto”.
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Protagonizado por Leonardo DiCaprio, "Uma batalha após a outra" acompanha o grupo revolucionário French 75, que está está prestes a dar início a uma operação na fronteira do México com os EUA. A ideia é causar tumulto para liberar imigrantes presos em um centro de detenção.
Quem está no comando é Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor). Ela é companheira de Ghetto Pat (Leonardo DiCaprio), um dos poucos brancos do grupo. Perfidia chega ao chefe dos militares, o Coronel Steven J. Lockjaw (Sean Penn). Ela o humilha sem dó, inclusive sexualmente. Anos depois, quando o French 75 parece já ter se desfeito, Lockjaw inicia uma série de ataques contra antigos integrantes do grupo.
Além de levar o principal prêmio da noite, o filme de Paul Thomas Anderson ganhou nas categorias Direção, Montagem, Roteiro Adaptado, Direção de Elenco e Ator Coadjuvante, com Sean Pann. O ator, aliás, não compareceu à cerimônia. Historicamente, ele tem relação conturbada com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Em 2022, entregou uma de suas estatuetas ao presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e sugeriu que o prêmio fosse "derretido e transformado em balas" para repelir a invasão russa.
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