‘Uma Batalha Após a Outra’ vence Oscar de Melhor roteiro adaptado

Líder das previsões e roteirizado por Thomas Pynchon e Paul Thomas Anderson, "Uma Batalha Após a Outra" conquista o prêmio de melhor roteiro adaptado no Oscar 2026. A vitória reconhece a força da adaptação que transformou o material original em uma narrativa sensível e dramática. A obra disputava o prêmio contra "Hamnet: A vida antes de Hamlet", "Bugonia", "Sonhos de Trem" e "Frankenstein".

A obra retrata temas como memória, reconciliação e identidade. O roteiro equilibra a fidelidade à origem com a liberdade do novo, ao trazer diálogos afiados e um bom desenvolvimento emocional dos personagens.

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O filme também concorre a outras categorias da maior premiação do cinema. Dentre elas estão: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor ator, com Leonardo DiCaprio, e Melhor Ator e Atriz Coadjuvante, com Benicio Del Toro e Teyana Taylor.