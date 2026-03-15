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OSCAR 2026

Wagner Moura diz estar tranquilo antes do Oscar: ‘Tomei uma tequila agora’

Ator disse que quer aproveitar o momento da cerimônia, sem se preocupar com o resultado; ele concorre à estatueta pelo papel principal de 'O agente secreto'

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
15/03/2026 20:05

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Wagner Moura no Oscar 2026
Wagner Moura no Oscar 2026 crédito: AFP

O ator Wagner Moura demonstrou tranquilidade ao chegar ao tapete vermelho do Oscar neste domingo (15/3), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Indicado ao prêmio de Melhor Ator por sua atuação em “O agente secreto”, o brasileiro afirmou que prefere aproveitar o momento sem se preocupar com o resultado.

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Em conversa com repórteres da GloboNews no tapete vermelho, o artista brincou ao comentar como estava lidando com a expectativa da premiação. “Tomei uma tequila agora. Estou muito tranquilo, o trabalho já foi feito”, disse Moura. 

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“Agora é só curtir, não é toda hora que acontece”, declarou. O ator baiano também falou sobre a repercussão do filme dirigido por Kleber Mendonça Filho, que chega forte à premiação. 

Além da indicação de Moura, o longa concorre em outras três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco, esta última com o casting assinado por Gabriel Domingues. Apesar da disputa acirrada, o protagonista destacou o significado da indicação e agradeceu o apoio recebido do público brasileiro.

“Aconteça o que acontecer, eu quero agradecer a todos os brasileiros”, afirmou o ator durante a passagem pelo tapete vermelho.

Em entrevista à Variety, Wagner refletiu como a participação brasileira é importante para descobrir novos talentos. “Se isso acontecer [vencer o Oscar de Melhor Ator], espero que signifique algo para jovens atores da América Latina — não só do Brasil — que eles sintam que pertencem a esses espaços e merecem estar aqui”, declarou. 

Lázaro Ramos e Adolpho Veloso, indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por 'Sonho de trem'-Redes sociais / AFP
Lázaro Ramos e Adolpho Veloso, indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por 'Sonho de trem' Redes sociais / AFP
Bruna Marquezine e Maria Fernanda Cândido-AFP / redes sociais
Bruna Marquezine e Maria Fernanda Cândido AFP / redes sociais
Alice Carvalho e Robério Diógenes-AFP
Alice Carvalho e Robério Diógenes AFP
Kleber Mendonça Filho e a mulher, Emilie Lesclaux, diretor e produtora de 'O agente secreto'-AFP
Kleber Mendonça Filho e a mulher, Emilie Lesclaux, diretor e produtora de 'O agente secreto' AFP
Carlos Francisco e Isabel Zuáa -Karina Chancey
Carlos Francisco e Isabel Zuáa Karina Chancey
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado-AFP
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado AFP
Gabriel Domingues -AFP
Gabriel Domingues AFP
Gabriel Leone e Thomas Aquino -AFP
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Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado-AFP
Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado AFP

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