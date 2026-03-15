Wagner Moura diz estar tranquilo antes do Oscar: ‘Tomei uma tequila agora’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Wagner Moura demonstrou tranquilidade ao chegar ao tapete vermelho do Oscar neste domingo (15/3), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Indicado ao prêmio de Melhor Ator por sua atuação em “O agente secreto”, o brasileiro afirmou que prefere aproveitar o momento sem se preocupar com o resultado.

'Aconteça o que acontecer, eu quero agradecer a todos os brasileiros', diz Wagner Moura no tapete vermelho do Oscar® 2026.



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Em conversa com repórteres da GloboNews no tapete vermelho, o artista brincou ao comentar como estava lidando com a expectativa da premiação. “Tomei uma tequila agora. Estou muito tranquilo, o trabalho já foi feito”, disse Moura.

“Agora é só curtir, não é toda hora que acontece”, declarou. O ator baiano também falou sobre a repercussão do filme dirigido por Kleber Mendonça Filho, que chega forte à premiação.

Além da indicação de Moura, o longa concorre em outras três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco, esta última com o casting assinado por Gabriel Domingues. Apesar da disputa acirrada, o protagonista destacou o significado da indicação e agradeceu o apoio recebido do público brasileiro.

“Aconteça o que acontecer, eu quero agradecer a todos os brasileiros”, afirmou o ator durante a passagem pelo tapete vermelho.

Em entrevista à Variety, Wagner refletiu como a participação brasileira é importante para descobrir novos talentos. “Se isso acontecer [vencer o Oscar de Melhor Ator], espero que signifique algo para jovens atores da América Latina — não só do Brasil — que eles sintam que pertencem a esses espaços e merecem estar aqui”, declarou.