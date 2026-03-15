Oscar 2026: brasileiros brilham no tapete vermelho antes da cerimônia
Brasil concorre em cinco categorias no Oscar
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Os brasileiros começaram a chegar ao tapete vermelho do Oscar neste domingo (15/3), chamando a atenção na prévia da cerimônia mais importante do cinema. Entre os primeiros a atravessar o tapete vermelho, o diretor Kleber Mendonça Filho estava acompanhado da mulher, a produtora Emilie Lesclaux. A atriz Maria Fernanda Cândido passou pelo local pouco depois, integrando a delegação do longa brasileiro.
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Outros integrantes do elenco no tapete eram Alice Carvalho e Robério Diógenes. O mineiro Carlos Francisco apostou em um blazer Pierre Cardin, escolhido com o stylist Gustavo Beyruth, enquanto Isabel Zuáa vestia um longa assinado por Penha Maia.
Candidato ao Oscar, o diretor de fotografia Adolpho Veloso também chegou mais cedo.
No tapete vermelho, os looks dos artistas brasileiros chamaram a atenção. A atriz Bruna Marquezine apostou em um Gucci, assinado pelo diretor criativo Sabato De Sarno. O vestido sem alças bordado com miçangas de vidro marca um feito inédito: Marquezine é a primeira brasileira a usar modelo customizado criado pelo estilista para a marca.
O ator Lázaro Ramos escolheu um smoking azul-escuro da Hugo Boss, com styling de Thiago Ferraz. O visual foi complementado por joias das marcas Ara Vartanian e Bormann, além de óculos Cartier e sapatos Christian Louboutin.
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