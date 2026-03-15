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OSCAR 2026

'Se acontecer algum milagre é lucro', diz Adolpho Veloso no tapete vermelho

Brasileiro concorre à categoria de Melhor Direção de Fotografia pelo trabalho no filme norte-americano 'Sonhos de trem', de Clint Bentley

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Lucas Lanna Resende
Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
15/03/2026 18:33

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Adolpho Veloso no tapete vermelho do Oscar
Adolpho Veloso, diretor de fotografia de 'Sonhos de trem', chega à cerimônia do Oscar crédito: Angela Weiss/AFP

No tapete vermelho do Oscar, Adolpho Veloso disse em entrevista à Globonews que não está ansioso com o resultado da premiação deste domingo (15/3). Ele concorre na categoria Melhor Direção de Fotografia pelo trabalho no filme norte-americano "Sonhos de trem", de Clint Bentley, disponível na Netflix. 

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"Eu estava muito ansioso com as indicações. Achava que tinha chances, mas podia não acontecer", disse o brasileiro. "Fiquei tão feliz com a indicação, é tão surreal! É um privilégio e uma honra tão grande ser indicado de participar desse momento histórico do cinema brasileiro que eu já estou muito feliz. Acho que, se acontecer algum milagre hoje, é lucro", afirmou.

Adolpho disputa a estatueta com Darius Khondji, de "Marty Supreme"; Dan Laustsen, de "Frankenstein"; Micheal Bauman, de "Uma batalha após a outra"; e Autum Durald Arkapaw, de "Pecadores".

Paulistano de 36 anos, Adolpho é filho de família mineira – sua mãe é de Araguari. Ele foi o segundo indicado do Brasil na categoria. Em 2004, Cesar Charlone concorreu a Melhor Fotografia por “Cidade de Deus”, de Fernando Meirelles.

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Antes de projetar seu nome internacionalmente, há aproximadamente cinco anos, trabalhou com curtas-metragens; publicidade para marcas globais, como Nike, Adidas e Leica; e videoclipes de artistas como Pabllo Vittar e Gloria Groove, além de outros formatos.

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