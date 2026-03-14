Oscar 2026: 'O agente secreto' domina debates nas redes sociais

"O agente secreto" se consolidou como um dos principais assuntos nas redes sociais às vésperas do Oscar, cuja cerimônia será neste domingo (15/3), em Los Angeles. Relatório de social listening divulgado pela consultoria Quaest nessa sexta-feira (13/3) mostra que o longa de Kleber Mendonça Filho acumulou mais de 4 milhões de menções entre outubro de 2025 e março de 2026, superando produções internacionais no volume de engajamento online.
A maior repercussão ocorreu durante o Globo de Ouro, quando o longa gerou quase 400 mil menções em apenas uma noite.
De acordo com o levantamento – que monitorou as plataformas X (ex-Twitter), Instagram, TikTok e YouTube –, “O agente secreto” concentra 23% de todas as menções relacionadas ao Oscar no período analisado. Já “Pecadores", de Ryan Coogler (diretor de "Pantera negra" e "Creed") e principal aposta da crítica especializada para as principais categorias da premiação, aparece logo atrás, com 21% de menções.
Mais do que volume de comentários, chama atenção o tom das conversas. De acordo com a análise da Quaest, 61% das menções ao filme brasileiro são positivas, índice superior ao observado entre outros longas, que tiveram comentários neutros.
O estudo também cruzou dados de plataformas de avaliação de filmes, como IMDb e TMDb. Nesses ambientes, a produção brasileira aparece associada a longas de grande alcance internacional em termos de nota e popularidade, como "O senhor dos anéis: O retorno do rei" (2003) e "Batman – O cavaleiro das trevas" (2008).
Família, Academia de Hollywood e equipe técnica
Para além dos filmes que concorrem ao Oscar nas principais categorias deste ano, o relatório da Quaest analisou 532 discursos feitos no palco do da cerimônia entre 2003 e 2024. O levantamento aponta alguns padrões curiosos. A família é a referência mais citada nos agradecimentos (aparece em 74% das falas), seguida pela própria Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood (69%) e pelas equipes técnicas (67%).
Outro movimento identificado é o aumento da duração dos discursos. Enquanto nos anos 2000, a média era de 178 palavras por agradecimento, a partir de 2020, o número subiu para 342. O estudo também indica uma ampliação das referências internacionais, com menções frequentes a países como Nova Zelândia, México e Austrália.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Confira os indicados em cada categoria:
Melhor Filme
“Bugonia”
“F1 - O filme”
“Frankenstein”
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
“Marty Supreme”
“Uma batalha após a outra”
“O agente secreto”
“Valor sentimental”
“Pecadores”
“Sonhos de trem”
Direção
Paul Thomas Anderson (“Uma batalha após a outra”)
Guillermo Del Toro (“Frankenstein”)
Joachim Trier (“Valor sentimental”)
Chloé Zhao (“Hamnet: A vida antes de Hamlet”)
Josh Safdie (“Marty Supreme”)
Ator
Ethan Hawke (“Blue moon”)
Timothée Chalamet (“Marty Supreme”)
Leonardo DiCaprio (“Uma batalha após a outra”)
Michael B. Jordan (“Pecadores”)
Wagner Moura (“O agente secreto”)
Atriz
Rose Byrne (“Se eu tivesse pernas, eu te chutaria”)
Jessie Buckley “Hamnet: A vida antes de Hamlet”)
Renate Reinsve (“Valor sentimental”)
Emma Stone (“Bugonia”)
Kate Hudson (“Song Sung Blue: Um sonho a dois”)
Ator Coadjuvante
Benicio Del Toro (“Uma batalha após a outra”)
Jacob Elordi (“Frankenstein”)
Sean Penn (“Uma batalha após a outra”)
Stellan Skarsgård (“Valor sentimental”)
Delroy Lindo ("Pecadores")
Atriz Coadjuvante
Inga Ibsdotter Lilleaas (“Valor sentimental”)
Amy Madigan (“A hora do mal”)
Wunmi Mosaku (“Pecadores”)
Teyana Taylor (“Uma batalha após a outra”)
Elle Fanning ("Valor sentimental")
Roteiro Original
“Blue Moon” (Robert Kaplow)
“Marty Supreme” (Ronald Bronstein e Josh Safdie)
“Valor sentimental” (Joachim Trier e Eskil Vogt)
“Pecadores” (Ryan Coogler)
"Foi apenas um acidente" (Jafar Panahi)
Roteiro Adaptado
“Bugonia” (Will Tracy)
“Frankenstein” (Guillermo Del Toro)
“Hamnet: A vida antes de Hamlet” (Maggie O’Farrell e Chloé Zhao)
“Uma batalha após a outra” (Paul Thomas Anderson)
“Sonhos de trem” (Clint Bentley e Greg Kwedar)
Direção de Elenco
“Hamnet: A vida antes de Hamlet” (Nina Gold)
“Marty Supreme” (Jennifer Venditti)
“Uma batalha após a outra” (Cassandra Kulukundis)
“O agente secreto” (Gabriel Domingues)
“Pecadores” (Francine Maisler)
Animação
“Zootopia 2”
“Arco”
“Elio”
“Guerreiras do k-pop”
"A pequena Amélie"
Design de Produção
“Bugonia”
“Frankenstein”
“Hamnet: A vida antes de Hamlet”
“Marty Supreme”
“Pecadores
Fotografia
“Frankenstein” (Dan Laustsen)
“Marty Supreme” (Darius Khondji)
“Uma batalha após a outra” (Michael Bauman)
“Pecadores” (Autumn Durald Arkapaw)
“Sonhos de trem” (Adolpho Veloso)
Figurino
“Frankenstein” (Kate Hawley)
“Hamnet: A vida antes de Hamlet” (Malgosia Turzanska)
“Pecadores” (Ruth E. Carter)
“Marty Supreme"(Miyako Bellizzi)
"Avatar: Fogo e cinzas" (Deborah L. Scott)
Montagem
“F1 - O filme” (Stephen Mirrione)
“Marty Supreme” (Ronald Bronstein e Josh Safdie)
“Uma batalha após a outra” (Andy Jurgensen)
“Pecadores” (Michael P. Shawver)
"Valor sentimental" (Olivier Bugge Coutté)
Cabelo e Maquiagem
“Frankenstein” (Mike Hill, Cliona Furey, Jordan Samuel)
“Pecadores” (Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry)
“Coração de lutador” (Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein)
“A meia-irmã feia” (Anne Catherine Sauerberg, Thomas Foldberg)
"Kokuho" (Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino and Tadashi Nishimatsu)
Som
“F1 - O filme”
“Frankenstein”
“Uma batalha após a outra”
“Pecadores”
“Sirât”
Efeitos Visuais
“Avatar: Fogo e cinzas”
“F1 - O filme”
"Jurassic World"
“Pecadores”
"The lost bus"
Trilha Sonora
“Frankenstein” (Alexandre Desplat)
“Hamnet: A vida antes de Hamlet” (Max Richter)
“Uma batalha após a outra” (Jonny Greenwood)
“Pecadores” (Ludwig Göransson)
"Bugonia" (Jer Fendrix)
Canção
“Dear me”, de “Diane Warren: Relentless” (Diane Warren)
“Sweet dreams of joy”, de “Viva Verdi” (Nhicolas Pike)
“Golden”, de “Guerreiras do K-Pop” (EJAE e Mark Sonnenblick)
“I lied to you”, de “Pecadores” (Ludwig Göransson e Raphael Saadiq)
“Train dreams”, de “Sonhos de trem” (Nick Cave e Bryce Dessner)
Documentário
“Rompendo rochas”
“A vizinha perfeita”
“Alabama: Presos do sistema”
"Come see me in the good light"
"Mr. Nobody against Putin"
Filme Internacional
“Foi apenas um acidente” (França, de Jafar Panahi)
“O agente secreto” (Brasil, de Kleber Mendonça Filho)
“Valor sentimental” (Noruega, de Joachim Trier)
“Sirât” (Espanha, de Oliver Laxe)
“A voz de Hind Rajab” (Tunísia, de Kaouther Ben-Hania)
Curta de Animação
“The three sisters”
“Para sempre verde”
“A garota que chorava pérolas”
“Plano de aposentadoria”
"Borboleta"
Curta Documental
“Quartos vazios”
“Armado com uma câmera: Vida e morte de Brent Renaud”
“Children no more”
“O diabo não tem descanso”
“Perfectly a strangeness”
Curta
“Duas pessoas trocando saliva”
“Os cantores”
“O drama menstrual de Jane Austen”
"Butcher's Stain"
“A friend of Dorothy”