Oscar 2026: Horário e onde assistir a cerimônia para torcer pelo Brasil

A cerimônia de entrega do Oscar será realizada neste domingo (15/3), em Los Angeles, com brasileiros disputando prêmios em cinco categorias. Considerada a mais importante do cinema mundial, a premiação pode conceder uma estatueta ao Brasil pelo segundo ano consecutivo.

O filme "O agente secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi indicado em quatro categorias: melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator para Wagner Moura e melhor escalação de elenco.

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Outro brasileiro indicado é Adolpho Veloso, que assina a fotografia do filme estrangeiro "Sonhos de Trem". Esta é a segunda vez que uma produção brasileira concorre ao prêmio de melhor filme, sendo a primeira em 2025, com "Ainda Estou Aqui".

Com a nova indicação, o Brasil disputa pela sexta vez o Oscar de melhor filme internacional, na última edição, a estatueta inédita da categoria foi conquistada pelo filme de Walter Salles.

Onde assistir ao Oscar 2026?

A cerimônia acontece no tradicional Teatro Dolby, em Los Angeles, e começa às 20h, no horário de Brasília, mas a transmissão do tapete vermelho oficial inicia às 19h30. A última categoria, de melhor filme, deve ser anunciada após a meia-noite.

No Brasil, a transmissão será feita pelo canal fechado TNT e pelas plataformas de streaming HBO Max e Globoplay. A HBO Max e a TNT contarão com Vladimir Brichta, Fabiula Nascimento e Aline Diniz nos estúdios, além de Carol Ribeiro diretamente do tapete vermelho em Los Angeles.

Na TV aberta, a Globo fará a cobertura após o "Fantástico". A apresentação será de Maria Beltrão, com comentários de Waldemar Dalenogare e Dira Paes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria