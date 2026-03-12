‘O agente secreto’ pode romper com uma tradição de quase 40 anos no Oscar

O Oscar 2026 acontece neste domingo (15/3), e o Brasil pode ser responsável por quebrar uma tradição de quase quatro décadas na premiação com o longa “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura.

No decorrer de 37 edições, nenhum país conseguiu vencer o prêmio de melhor filme internacional por dois anos consecutivos, e o último a alcançar o feito foi a Dinamarca pelos longas "A festa de Babette" e "Pelle, o conquistador", em 1988 e 1989, respectivamente.

Em 2025, o filme “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, fez história ao tornar-se a primeira produção brasileira a ganhar um Oscar na categoria. Neste ano, o Brasil conquistou quatro indicações pelo thriller de Kleber, incluindo a de melhor filme internacional, podendo romper com esse histórico que perdura há quase 40 anos.

Melhor filme internacional

A categoria de melhor filme internacional do Oscar foi criada oficialmente em 1957. Até agora, 30 países conseguiram alcançar a tão sonhada estatueta. E somente quatro deles conquistaram o prêmio por dois anos seguidos, todos europeus. São eles:

Itália

Em 1957 e 1958 com "A estrada da vida" e "Noites de cabíria"; em 1964 e 1965 por "8 ½" e "Ontem, hoje e amanhã"; e nos anos de 1971 e 1972 pelas produções "Investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita" e "O jardim dos Finzi-Contini”.

França

Vencedor nos anos de 1959 e 1960 pelos filmes "Meu tio" e "Orfeu negro" (apesar de ser uma produção francesa, o longa foi gravado com atores brasileiros e se passa no Rio de Janeiro); em 1973 e 1974 por "O charme discreto da burguesia" e "A noite americana"; e 1978 e 1979 com "Madame Rosa, a vida à sua frente" e “Preparem seus lenços".

Suécia

Nos anos de 1961 e 1962, por "A fonte da donzela" e "Através de um espelho".

Dinamarca

O último país que conquistou o feito, nos anos de 1988 e 1989, com "A festa de Babette" e "Pelle, o conquistador".

'O agente secreto' no Oscar

O longa é ambientado no Brasil de 1977. Marcelo é um professor especializado em tecnologia e decide fugir de seu passado violento e misterioso se mudando para Recife, na intenção de recomeçar sua vida. Ao chegar à capital pernambucana durante o carnaval, o protagonista percebe que atraiu para si todo o caos do qual sempre quis fugir, e a cidade que ele acreditava que o acolheria ficou longe de ser seu refúgio.

"O agente secreto" recebeu quatro indicações na academia, concorrendo nas categorias de melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator e melhor seleção de elenco. Além do Oscar, o longa-metragem acumula mais de 50 troféus de diferentes premiações.

Na última terça-feira (10/3), o drama brasileiro foi vencedor de dois prêmios no “Satellite Awards 2026”, por melhor filme internacional e melhor ator em filme de drama, pela atuação de Moura. Essas vitórias aumentaram as expectativas para domingo, já que o Brasil tem se destacado cada vez mais nas premiações internacionais.

Vencedores da categoria de melhor filme internacional

Décadas de 1950/1960

1957: "Estrada da vida", Federico Fellini - Itália

1958: "Noites de Cabíria", Federico Fellini - Itália

1959: "Meu tio", Jacques Tati - França

1960: "Orfeu negro, Marcel Camus - França

1961: "A Fonte da donzela", Ingmar Bergman - Suécia

1962: "Através de um Espelho", Ingmar Bergman - Suécia

1963: "Sempre aos domingos", Serge Bourguignon - França

1964: "8 ½", Federico Fellini - Itália

1965: "Ontem, hoje e amanhã", Vittorio de Sica - Itália

1966: "A pequena loja na rua principal", Jan Kadar e Elmar Klos - Tchecoslováquia

1967: "Um homem e uma mulher", Claude Lelouch - França

1968: "Trens estreitamente vigiados", Jiri Menzel - Tchecoslováquia

1969: "Guerra e paz", Sergei Bondarchuk - União Soviética

Década de 1970

1970: "Z", Costa-Gavras - Argélia

1971: "Investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita", Elio Petri - Itália

1972: "O jardim dos Finzi-Contini", Vittorio De Sica - Itália

1973: "O discreto charme da burguesia", Luis Buñuel - França

1974: "A noite americana", François Truffaut - França

1975: "Amarcord", Federico Fellini - Itália

1976: "Dersu Uzala", Akira Kurosawa - União Soviética

1977: "Preto e branco em cores", Jean-Jacques Annaud - Costa do Marfim

1978: "Madame Rosa": A vida à sua frente, Moshé Mizrahi - França

1979: "Preparem seus lenços", Bertrand Blier - França

Década de 1980

1980: "O tambor", Volker Schlöndorff - Alemanha Ocidental

1981: "Moscou não acredita em lágrimas", Vladimir Menshov - União Soviética

1982: "Mephisto, István Szabó" - Hungria

1983: "Começar de novo", José Luis Garci - Espanha

1984: F"anny e Alexander", Ingmar Bergman - Suécia

1985: "Fora de controle", Richard Dembo - Suíça

1986: "História oficial", Luis Puenzo - Argentina

1987: "O ataque", Fons Rademakers - Holanda

1988: "A festa de Babette", Gabriel Axel - Dinamarca

1989: "Pelle, o conquistador", Bille August - Dinamarca

Década de 1990

1990: "Cinema paradiso", Giuseppe Tornatore - Itália

1991: "Viagem da esperança", Xavier Koller - Suíça

1992: "Mediterrâneo", Gabriele Salvatores - Itália

1993: "Indochina", Régis Wargnier - França

1994: "Sedução", Fernando Trueba - Espanha

1995: "Sol enganador", Nikita Mikhalkov - Rússia

1996: "A excêntrica família de Antônia", Marleen Gorris - Holanda

1997: "Kolya, uma lição de amor", Jan Svrák - República Tcheca

1998: "Caráter", Mike van Diem - Holanda

1999: "A vida é bela", Roberto Benigni - Itália

Década de 2000

2000: "Tudo sobre minha mãe", Pedro Almodóvar - Espanha

2001: "O tigre e o dragão", Ang Lee - Taiwan

2002: "Terra de ninguém", Danis Tanovi - Bósnia e Herzegovina

2003: "Nenhum lugar para ir," Caroline Link - Alemanha

2004: "As invasões bárbaras", Denys Arcand - Canadá

2005: "Mar adentro", Alejandro Amenábar - Espanha

2006: "Infância roubada", Gavin Hood - África do Sul

2007: "A vida dos outros", Florian Henckel von Donnersmarck - Alemanha

2008: "Os falsários", Stefan Ruzowitzky - Áustria

2009: "A partida", Yojiro Takita - Japão

Década de 2010

2010: "O segredo dos seus olhos", Juan José Campanella - Argentina

2011: "Em um mundo melhor", Susanne Bier - Dinamarca

2012: "A separação", Asghar Farhadi - Irã

2013: "Amor", Michael Haneke- Áustria

2014: "A grande beleza", Paolo Sorrentino - Itália

2015: "Ida", Pawe Pawlikowski - Polônia

2016: "Filho de Saul", László Nemes - Hungria

2017: "O apartamento", Asghar Farhadi - Irã

2018: "Uma mulher fantástica", Sebastián Lelio - Chile

2019: "Roma", Alfonso Cuarón - México

Década de 2020

2020: "Parasita", Bong Joon Ho - Coreia do Sul

2021: "Mais uma rodada", Thomas Vinterberg - Dinamarca

2022: "Drive my car", Ryusuke Hamaguchi - Japão

2023: "Nada de novo no fron"t, Edward Berge r- Alemanha

2024: "Zona de tnteresse", Jonathan Glazer - Reino Unido e Polônia

2025: "Ainda estou aqui", Walter Salles - Brasil

