‘O agente secreto’ pode romper com uma tradição de quase 40 anos no Oscar
Longa brasileiro foi indicado a melhor filme internacional e é a possibilidade de o Brasil se tornar o primeiro país a vencer a categoria por dois anos seguidos
O Oscar 2026 acontece neste domingo (15/3), e o Brasil pode ser responsável por quebrar uma tradição de quase quatro décadas na premiação com o longa “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura.
No decorrer de 37 edições, nenhum país conseguiu vencer o prêmio de melhor filme internacional por dois anos consecutivos, e o último a alcançar o feito foi a Dinamarca pelos longas "A festa de Babette" e "Pelle, o conquistador", em 1988 e 1989, respectivamente.
Em 2025, o filme “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, fez história ao tornar-se a primeira produção brasileira a ganhar um Oscar na categoria. Neste ano, o Brasil conquistou quatro indicações pelo thriller de Kleber, incluindo a de melhor filme internacional, podendo romper com esse histórico que perdura há quase 40 anos.
Melhor filme internacional
A categoria de melhor filme internacional do Oscar foi criada oficialmente em 1957. Até agora, 30 países conseguiram alcançar a tão sonhada estatueta. E somente quatro deles conquistaram o prêmio por dois anos seguidos, todos europeus. São eles:
Itália
Em 1957 e 1958 com "A estrada da vida" e "Noites de cabíria"; em 1964 e 1965 por "8 ½" e "Ontem, hoje e amanhã"; e nos anos de 1971 e 1972 pelas produções "Investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita" e "O jardim dos Finzi-Contini”.
França
Vencedor nos anos de 1959 e 1960 pelos filmes "Meu tio" e "Orfeu negro" (apesar de ser uma produção francesa, o longa foi gravado com atores brasileiros e se passa no Rio de Janeiro); em 1973 e 1974 por "O charme discreto da burguesia" e "A noite americana"; e 1978 e 1979 com "Madame Rosa, a vida à sua frente" e “Preparem seus lenços".
Suécia
Nos anos de 1961 e 1962, por "A fonte da donzela" e "Através de um espelho".
Dinamarca
O último país que conquistou o feito, nos anos de 1988 e 1989, com "A festa de Babette" e "Pelle, o conquistador".
'O agente secreto' no Oscar
O longa é ambientado no Brasil de 1977. Marcelo é um professor especializado em tecnologia e decide fugir de seu passado violento e misterioso se mudando para Recife, na intenção de recomeçar sua vida. Ao chegar à capital pernambucana durante o carnaval, o protagonista percebe que atraiu para si todo o caos do qual sempre quis fugir, e a cidade que ele acreditava que o acolheria ficou longe de ser seu refúgio.
"O agente secreto" recebeu quatro indicações na academia, concorrendo nas categorias de melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator e melhor seleção de elenco. Além do Oscar, o longa-metragem acumula mais de 50 troféus de diferentes premiações.
Na última terça-feira (10/3), o drama brasileiro foi vencedor de dois prêmios no “Satellite Awards 2026”, por melhor filme internacional e melhor ator em filme de drama, pela atuação de Moura. Essas vitórias aumentaram as expectativas para domingo, já que o Brasil tem se destacado cada vez mais nas premiações internacionais.
Vencedores da categoria de melhor filme internacional
