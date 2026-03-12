Assine
HISTÓRICO

‘O agente secreto’ pode romper com uma tradição de quase 40 anos no Oscar

Longa brasileiro foi indicado a melhor filme internacional e é a possibilidade de o Brasil se tornar o primeiro país a vencer a categoria por dois anos seguidos

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
Repórter
12/03/2026 14:01 - atualizado em 12/03/2026 14:01

Longa estrelado por Wagner Moura pode romper com tradição de quase 40 anos do Oscar
Longa estrelado por Wagner Moura pode romper com tradição de quase 40 anos do Oscar crédito: Reprodução

O Oscar 2026 acontece neste domingo (15/3), e o Brasil pode ser responsável por quebrar uma tradição de quase quatro décadas na premiação com o longa “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura. 

No decorrer de 37 edições, nenhum país conseguiu vencer o prêmio de melhor filme internacional por dois anos consecutivos, e o último a alcançar o feito foi a Dinamarca pelos longas "A festa de Babette" e "Pelle, o conquistador", em 1988 e 1989, respectivamente.

Em 2025, o filme Ainda estou aqui”, de Walter Salles, fez história ao tornar-se a primeira produção brasileira a ganhar um Oscar na categoria. Neste ano, o Brasil conquistou quatro indicações pelo thriller de Kleber, incluindo a de melhor filme internacional, podendo romper com esse histórico que perdura há quase 40 anos. 

Melhor filme internacional 

A categoria de melhor filme internacional do Oscar foi criada oficialmente em 1957. Até agora, 30 países conseguiram alcançar a tão sonhada estatueta. E somente quatro deles conquistaram o prêmio por dois anos seguidos, todos europeus. São eles:

Itália

Em 1957 e 1958 com "A estrada da vida" e "Noites de cabíria"; em 1964 e 1965 por "8 ½" e "Ontem, hoje e amanhã"; e nos anos de 1971 e 1972 pelas produções "Investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita" e "O jardim dos Finzi-Contini”. 

França 

Vencedor nos anos de 1959 e 1960 pelos filmes "Meu tio" e "Orfeu negro" (apesar de ser uma produção francesa, o longa foi gravado com atores brasileiros e se passa no Rio de Janeiro); em 1973 e 1974 por "O charme discreto da burguesia" e "A noite americana"; e 1978 e 1979 com "Madame Rosa, a vida à sua frente" e “Preparem seus lenços".

Suécia 

Nos anos de 1961 e 1962, por "A fonte da donzela" e "Através de um espelho". 

Dinamarca

O último país que conquistou o feito, nos anos de 1988 e 1989, com "A festa de Babette" e "Pelle, o conquistador". 

Leia Mais

'O agente secreto' no Oscar

O longa é ambientado no Brasil de 1977. Marcelo é um professor especializado em tecnologia e decide fugir de seu passado violento e misterioso se mudando para Recife, na intenção de recomeçar sua vida. Ao chegar à capital pernambucana durante o carnaval, o protagonista percebe que atraiu para si todo o caos do qual sempre quis fugir, e a cidade que ele acreditava que o acolheria ficou longe de ser seu refúgio.

"O agente secreto" recebeu quatro indicações na academia, concorrendo nas categorias de melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator e melhor seleção de elenco. Além do Oscar, o longa-metragem acumula mais de 50 troféus de diferentes premiações. 

Na última terça-feira (10/3), o drama brasileiro foi vencedor de dois prêmios no “Satellite Awards 2026”, por melhor filme internacional e melhor ator em filme de drama, pela atuação de Moura. Essas vitórias aumentaram as expectativas para domingo, já que o Brasil tem se destacado cada vez mais nas premiações internacionais. 

Vencedores da categoria de melhor filme internacional 

Décadas de 1950/1960

1957: "Estrada da vida", Federico Fellini -  Itália  

1958: "Noites de Cabíria", Federico Fellini - Itália 

1959: "Meu tio", Jacques Tati - França 

1960: "Orfeu negro, Marcel Camus - França 

1961: "A Fonte da donzela", Ingmar Bergman - Suécia

1962: "Através de um Espelho", Ingmar Bergman - Suécia 

1963: "Sempre aos domingos", Serge Bourguignon - França

1964: "8 ½", Federico Fellini - Itália

1965: "Ontem, hoje e amanhã", Vittorio de Sica - Itália

1966: "A pequena loja na rua principal", Jan Kadar e Elmar Klos - Tchecoslováquia 

1967: "Um homem e uma mulher", Claude Lelouch - França 

1968: "Trens estreitamente vigiados", Jiri Menzel - Tchecoslováquia

1969: "Guerra e paz", Sergei Bondarchuk - União Soviética

Década de 1970

1970: "Z", Costa-Gavras - Argélia

1971: "Investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita", Elio Petri - Itália

1972: "O jardim dos Finzi-Contini", Vittorio De Sica - Itália 

1973: "O discreto charme da burguesia", Luis Buñuel - França

1974: "A noite americana", François Truffaut - França

1975: "Amarcord", Federico Fellini - Itália

1976: "Dersu Uzala", Akira Kurosawa - União Soviética 

1977: "Preto e branco em cores", Jean-Jacques Annaud - Costa do Marfim

1978: "Madame Rosa": A vida à sua frente, Moshé Mizrahi - França

1979: "Preparem seus lenços", Bertrand Blier - França

Década de 1980

1980: "O tambor", Volker Schlöndorff - Alemanha Ocidental

1981: "Moscou não acredita em lágrimas", Vladimir Menshov - União Soviética

1982: "Mephisto, István Szabó" - Hungria

1983: "Começar de novo", José Luis Garci - Espanha 

1984: F"anny e Alexander", Ingmar Bergman - Suécia

1985: "Fora de controle", Richard Dembo - Suíça

1986: "História oficial", Luis Puenzo - Argentina 

1987: "O ataque", Fons Rademakers - Holanda 

1988: "A festa de Babette", Gabriel Axel - Dinamarca 

1989: "Pelle, o conquistador", Bille August - Dinamarca

Década de 1990

1990: "Cinema paradiso", Giuseppe Tornatore - Itália

1991: "Viagem da esperança", Xavier Koller - Suíça

1992: "Mediterrâneo", Gabriele Salvatores - Itália

1993: "Indochina", Régis Wargnier - França

1994: "Sedução", Fernando Trueba - Espanha 

1995: "Sol enganador", Nikita Mikhalkov - Rússia 

1996: "A excêntrica família de Antônia", Marleen Gorris - Holanda 

1997: "Kolya, uma lição de amor", Jan Svrák - República Tcheca

1998: "Caráter", Mike van Diem - Holanda

1999: "A vida é bela", Roberto Benigni - Itália

Década de 2000

2000: "Tudo sobre minha mãe", Pedro Almodóvar - Espanha

2001: "O tigre e o dragão", Ang Lee - Taiwan 

2002: "Terra de ninguém", Danis Tanovi - Bósnia e Herzegovina

2003: "Nenhum lugar para ir," Caroline Link - Alemanha

2004: "As invasões bárbaras", Denys Arcand - Canadá

2005: "Mar adentro", Alejandro Amenábar - Espanha

2006: "Infância roubada", Gavin Hood - África do Sul 

2007: "A vida dos outros", Florian Henckel von Donnersmarck - Alemanha 

2008: "Os falsários", Stefan Ruzowitzky - Áustria 

2009: "A partida", Yojiro Takita - Japão

Década de 2010

2010: "O segredo dos seus olhos", Juan José Campanella - Argentina

2011: "Em um mundo melhor", Susanne Bier - Dinamarca

2012: "A separação", Asghar Farhadi - Irã

2013: "Amor", Michael Haneke- Áustria

2014: "A grande beleza", Paolo Sorrentino - Itália

2015: "Ida", Pawe Pawlikowski - Polônia

2016: "Filho de Saul", László Nemes - Hungria

2017: "O apartamento", Asghar Farhadi - Irã

2018: "Uma mulher fantástica", Sebastián Lelio - Chile

2019: "Roma", Alfonso Cuarón - México

Década de 2020

2020: "Parasita", Bong Joon Ho - Coreia do Sul

2021: "Mais uma rodada", Thomas Vinterberg -  Dinamarca

2022: "Drive my car", Ryusuke Hamaguchi - Japão

2023: "Nada de novo no fron"t, Edward Berge r- Alemanha

2024: "Zona de tnteresse", Jonathan Glazer - Reino Unido e Polônia

2025: "Ainda estou aqui", Walter Salles - Brasil

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

