OSCAR 2026

Wagner Moura irá apresentar uma das categorias do Oscar

Além de concorrer ao prêmio de Melhor Ator, o brasileiro também sobe ao palco para revelar um dos vencedores, segundo anúncio da Academia de Hollywood

Giovana Souza*
Giovana Souza*
Repórter
Estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais.
11/03/2026 15:51

<p>Wagner Moura segue voando! Ele foi incluído na Post Next 50, lista anual do "The Washington Post" que destaca cinquenta personalidades com potencial de impacto decisivo na sociedade dos Estados Unidos.</p>
Wagner Moura sobre planos após o Oscar: "Tenho que ir em uma festa e depois eu quero meter o pé e fazer um pagode com a galera do Brasil" crédito: Divulgac?a?o/Cibelle Levi

Wagner Moura está entre os apresentadores do Oscar, que será realizado neste domingo (15/3), em Hollywood. O anúncio foi feito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta quarta-feira (11/3).

Até o momento, a organização da premiação não informou qual categoria o ator brasileiro irá apresentar nem com quem subirá ao palco.

 

Na última lista de apresentadores divulgada pela Academia também estão Rose Byrne, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum e Sigourney Weaver.

 

Entre eles, Rose Byrne concorre ao prêmio de Melhor Atriz por “Se eu tivesse pernas, eu te chutaria”, enquanto Delroy Lindo está indicado a Melhor Ator Coadjuvante por “Pecadores”.

A cerimônia será comandada por Conan O’Brien. Em listas divulgadas anteriormente, a Academia também confirmou que os vencedores do Oscar de 2025 — Adrien Brody (Melhor Ator), Kieran Culkin (Melhor Ator Coadjuvante), Mikey Madison (Melhor Atriz) e Zoe Saldaña (Melhor Atriz Coadjuvante) — voltarão ao palco para entregar prêmios.

