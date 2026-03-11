Wagner Moura irá apresentar uma das categorias do Oscar

Estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais.

Wagner Moura está entre os apresentadores do Oscar, que será realizado neste domingo (15/3), em Hollywood. O anúncio foi feito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta quarta-feira (11/3).

Até o momento, a organização da premiação não informou qual categoria o ator brasileiro irá apresentar nem com quem subirá ao palco.

Na última lista de apresentadores divulgada pela Academia também estão Rose Byrne, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum e Sigourney Weaver.

Entre eles, Rose Byrne concorre ao prêmio de Melhor Atriz por “Se eu tivesse pernas, eu te chutaria”, enquanto Delroy Lindo está indicado a Melhor Ator Coadjuvante por “Pecadores”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A cerimônia será comandada por Conan O’Brien. Em listas divulgadas anteriormente, a Academia também confirmou que os vencedores do Oscar de 2025 — Adrien Brody (Melhor Ator), Kieran Culkin (Melhor Ator Coadjuvante), Mikey Madison (Melhor Atriz) e Zoe Saldaña (Melhor Atriz Coadjuvante) — voltarão ao palco para entregar prêmios.