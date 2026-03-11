Episódio da série 'Cineastas' revela a trajetória de Kleber Mendonça Filho

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Oportunamente, a plataforma CurtaOn lançou antes do Oscar o episódio de estreia da segunda temporada da série “Cineastas”, que chega ao canal Curta! somente em 29 de abril. Kleber Mendonça Filho é o diretor entrevistado no primeiro capítulo – também foram disponibilizadas produções dedicadas a Anna Muylaert e Gabriel Mascaro.

O episódio de Kleber foi gravado antes de “O agente secreto”. Isso, no entanto, não invalida de maneira alguma a produção, criada e dirigida por Hermes Leal. Ao acompanhar a trajetória do cineasta pernambucano desde os primórdios, o programa faz com que o espectador compreenda melhor como ele chegou até a premiação máxima da indústria cinematográfica. É quase didático, em especial para quem só assistiu ao filme nomeado a quatro categorias do Oscar 2026.

Falando diretamente para a câmera, Kleber comenta fatos já conhecidos, como a opção pelo curso de jornalismo, porque era o mais próximo que havia para quem queria fazer cinema. O programa dedica pouco tempo à sua trajetória na crítica cinematográfica. Entra de vez na carreira fílmica, que começou pelo vídeo, ainda na universidade.

Com cenas de todas as produções do diretor a partir do curta “A menina do algodão” (2002), a filmografia é comentada pelo próprio cineasta e por pessoas que trabalharam com ele. Algumas, companheiras desde sempre, como Emilie Lesclaux, mulher de Kleber e produtora de todos os seus filmes, e Juliano Dornelles, codiretor de “Bacurau” (2019).

Há também as atrizes Maeve Jinkings (de “O som ao redor”, 2012, e “Aquarius”, 2016) e Karine Teles (de “Bacurau”). Os críticos Inácio Araújo, Luiz Zanin e Humberto Pereira da Silva analisam a trajetória do pernambucano, apontando os temas mais importantes de sua obra – entre eles, a memória –, além da maneira com que os filmes foram recebidos.

Kleber vê como ponto de inflexão em sua trajetória o curta “Recife frio” (2009), rodado durante três invernos na capital pernambucana justamente pela dificuldade de filmar em um cenário de baixas temperaturas.

Spike Lee

O primeiro longa, “O som ao redor”, foi filmado na região onde ele próprio morava, e a influência de “Faça a coisa certa” (1989), que Spike Lee filmou em uma única rua, é comentada pelo diretor.

Todos os profissionais que trabalharam com ou sob a direção dele comentam como Kleber tem claras suas intenções cinematográficas. Ele esperou 40 minutos para filmar uma sequência de “O som ao redor” porque precisava da rua sem carros.

Mesmo sabendo bem o que quer, ele é um diretor aberto para o jogo da cena com atores. Maeve conta um episódio de “O som ao redor”, feito no improviso. A personagem tinha de fumar um cigarro, e a interpretação não estava crível. Alguém da equipe ofereceu um baseado. A cena aconteceu, como se imaginava, com vários baseados.

Com 10 episódios, a série “Cineastas” também terá episódios dedicados a Laís Bodanzky, Julio Bressane, Lírio Ferreira, Andrucha Waddington, Sandra Kogut, Jeferson De e João Batista de Andrade.

“CINEASTAS”

Os três primeiros episódios da segunda temporada, com Kleber Mendonça Filho, Anna Muylaert e Gabriel Mascaro, estão disponíveis na plataforma CurtaOn. No canal Curta!, a série estreia em 29/4, às 21h30, com episódios semanais, sempre às quartas.