CINEMA MUNDIAL

‘O agente secreto’ é o melhor entre indicados ao Oscar, diz site americano

Ranking do portal IndieWire lista os concorrentes a Melhor Filme e coloca o longa brasileiro em primeiro lugar

GUILHERME LUIS
GUILHERME LUIS
Repórter
09/03/2026 14:15

"O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, lidera ranking do portal IndieWire entre os concorrentes a Melhor Filme no Oscar 2026 crédito: Divulgação

FOLHAPRESS – O filme brasileiro "O Agente Secreto"de Kleber Mendonça Filho,  é o melhor na disputa pelo Oscar deste ano, afirma o portal IndieWire em texto publicado na última sexta-feira (6/3). O site é um dos principais dedicados ao universo do cinema independente nos Estados Unidos.

Conheça Kaiony Venâncio, o cabra marcado para brilhar em 'O agente secreto'

Veja quem representará 'O agente secreto' no tapete vermelho do Oscar

O artigo lista os 10 indicados a Melhor Filme, do pior ao melhor. O primeiro lugar ficou com "O agente secreto", à frente de "Uma batalha após a outra" e "Pecadores", que ocupam a segunda e a terceira posições, respectivamente.

Assinado pelo crítico Ryan Lattanzio, o trecho sobre o longa brasileiro diz que ele é exuberante e que Wagner Moura, o protagonista, tem uma performance emocionante e complexa. Lattanzio elogia ainda as referências cinematográficas do diretor Kleber Mendonça Filho e a escolha de Recife como cenário, local pouco explorado nas telas.

No Oscar, "O agente secreto" concorre às estatuetas de Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Direção de Elenco. A premiação acontece neste domingo (15/3).

