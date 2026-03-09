‘O agente secreto’ é o melhor entre indicados ao Oscar, diz site americano

FOLHAPRESS – O filme brasileiro "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, é o melhor na disputa pelo Oscar deste ano, afirma o portal IndieWire em texto publicado na última sexta-feira (6/3). O site é um dos principais dedicados ao universo do cinema independente nos Estados Unidos.

O artigo lista os 10 indicados a Melhor Filme, do pior ao melhor. O primeiro lugar ficou com "O agente secreto", à frente de "Uma batalha após a outra" e "Pecadores", que ocupam a segunda e a terceira posições, respectivamente.

Assinado pelo crítico Ryan Lattanzio, o trecho sobre o longa brasileiro diz que ele é exuberante e que Wagner Moura, o protagonista, tem uma performance emocionante e complexa. Lattanzio elogia ainda as referências cinematográficas do diretor Kleber Mendonça Filho e a escolha de Recife como cenário, local pouco explorado nas telas.

No Oscar, "O agente secreto" concorre às estatuetas de Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Direção de Elenco. A premiação acontece neste domingo (15/3).