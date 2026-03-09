Assine
overlay
Início Cultura
SUSTO

Rihanna tem casa atingida por tiros e mulher é presa

Segundo a polícia, a suspeita disparou várias vezes em direção à casa de dentro do carro

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
09/03/2026 08:42

compartilhe

SIGA
x
Rihanna não sofreu ferimentos
Rihanna não sofreu ferimentos crédito: AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher armada foi presa após disparar várias vezes em direção à casa da cantora Rihanna, em Beverly Hills, na tarde desse domingo (8/3). Segundo o departamento de polícia de Los Angeles, ela dirigia um Tesla Branco em frente à residência e disparou cerca de dez tiros de dentro do veículo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o jornal LA Times, a artista estava em casa no momento do crime, mas não foi ferida. A mulher responsável foi descrita como alguém de aproximadamente trinta anos, e ainda não foram divulgadas informações sobre o que pode ter motivado a ação.

 

Leia Mais


Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, não foram divulgadas informações que indicam se o marido de Rihanna, o rapper A$AP Rocky, e seus filhos também estavam na residência.

Tópicos relacionados:

celebridades cultura rihanna tiros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay