Rihanna tem casa atingida por tiros e mulher é presa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher armada foi presa após disparar várias vezes em direção à casa da cantora Rihanna, em Beverly Hills, na tarde desse domingo (8/3). Segundo o departamento de polícia de Los Angeles, ela dirigia um Tesla Branco em frente à residência e disparou cerca de dez tiros de dentro do veículo.

Segundo o jornal LA Times, a artista estava em casa no momento do crime, mas não foi ferida. A mulher responsável foi descrita como alguém de aproximadamente trinta anos, e ainda não foram divulgadas informações sobre o que pode ter motivado a ação.

Até o momento, não foram divulgadas informações que indicam se o marido de Rihanna, o rapper A$AP Rocky, e seus filhos também estavam na residência.