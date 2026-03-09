Gafe de Timothée Chalamet continua rendendo. Tem até mãe no meio...

A gafe de Timothée Chalamet, ao dizer que “ninguém se importa com ópera ou balé” continua rendendo críticas ao astro, considerado forte candidato ao Oscar de Melhor Ator, em 15 de março, por seu trabalho no filme “Martin Supreme”.

O Grupo Corpo, de Belo Horizonte, que acaba de apresentar a coreografia inédita “Revolución Diamantina” junto da Filarmônica de Los Angeles, não deixou por menos. Publicou em sua conta no Instagram vídeos de várias plateias aplaudindo e ovacionando seus bailarinos na Europa, América do Norte e América do Sul.



“Há quem diga que ninguém se importa. Mas os aplausos contam outra história. Algumas artes atravessam o tempo e continuam emocionando plateias no mundo inteiro”, afirma a companhia mineira, que exibe a fala de Chalamet fazendo pouco da ópera e do balé.

“Este rapaz deslumbrou-se. Não tem maturidade para saber o que está a dizer”, criticou o escritor português Valter Hugo Mãe, no perfil do Corpo.

O Teatro Municipal de São Paulo também alfinetou o astro americano, via Instagram. “Nossa casa recebe um público cada vez mais diverso, curioso e interessado em viver a experiência única do encontro entre artistas e plateia. São pessoas de diferentes idades, trajetórias e repertórios que seguem encontrando na música, na dança e na ópera um espaço de emoção, reflexão e descoberta”, afirma o post.

“Apesar de qualquer previsão apressada, o teatro continua sendo um lugar de encontro. E o nosso segue pulsando, noite após noite!”.

Futuro do cinema

Em 21 de fevereiro, "Timmy" Chalamet, de 30 anos, participou de conversa on-line com o ator Matthew McCounaghey, a convite da revista americana Variety e da emissora CNN. Os dois discutiam o futuro do cinema e a indústria da arte. “Eu não quero trabalhar com balé ou ópera. Coisas do tipo 'ei, vamos manter isso vivo, mesmo que ninguém mais se importe com isso'”, afirmou Chalamet, dizendo depois que "respeita" artistas desses setores.

A repercussão foi grande no perfil do ator no Instagram. Internautas criticaram a desfeita, enviando vídeos de bailarinos no palco e cenas de Natalie Portman dançando no filme de terror “Cisne negro”.

“O Ballet é uma arte que deve ser respeitada. Vá assistir um recital pra entender, mostre mais respeito pela opera e pelo Ballet”, postou xsbel, em português. “Espero que Timmy perca o Oscar para Michael B. Jordan”, afirmou brokenpoet21, em inglês. “Alguma vez viu uma ópera?”, ironizou lissetledon, em inglês. “Ballet e ópera te deram o palco onde você está”, afirmou Luchi Luchi, em inglês.

Chalamet foi criticado publicamente pela Los Angeles Opera, Royal Ballet and Opera de Londres, Metropolitan Opera e pela bailarina Megan Fairchild, do New York City Ballet. Virou até piada: a Seattle Opera batizou um código promocional de “Timothee”.

Dona Nicole

Por sua vez, a Pointe Magazine, publicação americana voltada para a dança, pôs literalmente a mãe do meio. Informou que Nicole Flender, mãe de Timothée, estudou na School of American Ballet, além de ter frequentado a universidade de Yale com bolsa de estudos em dança. Ela também deu aula de dança em Nova York, segundo a Pointe.

Sara Mearns, bailarina do New York City Ballet, desafiou Timothée Chalamet a entrar no estúdio com ela, 'criar e fazer parte de algo que resistiu ao teste do tempo' Timothy A Clary/AFP

Sara Mearns, bailarina do New York City Ballet, foi ao Instagram “cutucar” o astro de “Martin Supreme”. “Gostaria de desafiar @tchalemet a entrar no estúdio comigo e criar e fazer parte de algo que resistiu ao teste do tempo. Mostre à sua mãe o respeito que ela merece”, escreveu, em referência a Nicole Flender.

Fato é que a gafe ocorreu em 21 de fevereiro e a votação do Oscar terminou em 5 de março. Há quem aposte na influência das declarações sobre o resultado. Há quem não acredite nisso. O colégio eleitoral soma cerca de 10 mil pessoas.

Aliás, Chalamet pode não ser tão favorito assim. Em 2 de março, o prêmio SAG, concedido pelo sindicato dos atores e considerado termômetro do Oscar, contemplou Michael B. Jordan (“Pecadores”), que derrotou Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke e Jesse Plenos.

Daqui a seis dias, a cobiçada estatueta dourada será disputada por Chalamet, Jordan, DiCaprio, Hawke e o brasileiro Wagner Moura, protagonista de “O agente secreto”. Haja coração! Que o diga dona Nicole, dona Deloris, dona Irmelin, dona Leslie e a baiana dona Alderiva Moura.