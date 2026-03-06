Veja quem representará 'O agente secreto' no tapete vermelho do Oscar
Elenco e equipe técnica viajarão a Los Angeles para a cerimônia de 15 de março, na qual o longa concorre a quatro estatuetas
FOLHAPRESS - Trinta profissionais brasileiros representarão o filme "O agente secreto" no Oscar em 15 de março. A informação foi divulgada pelo jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, e confirmada pelo UOL.
Entre elenco e equipe técnica, 30 pessoas viajarão para a premiação que acontece em Los Angeles. Tânia Maria, a dona Sebastiana, anunciou nessa quinta-feira (5/3) que não poderá comparecer por recomendação médica.
No tapete vermelho estarão o diretor, Kleber Mendonça Filho, a produtora Emilie Lesclaux, Wagner Moura e o diretor de elenco Gabriel Domingues. Cada um deles representa o filme em uma indicação, sendo respectivamente a de Melhor Filme Internacional, Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Elenco.
Grande parte do elenco estará em Los Angeles. Entre eles, Alice Carvalho, Carlos Francisco, Gabriel Leone, Geane Albuquerque, Isabél Zuaa, Isadora Ruppert, Laura Lufési, Maria Fernanda Cândido, Robério Diógenes e Thomás Aquino.
A equipe técnica também estará na premiação: Fellipe Fernandes e Leonardo Lacca (diretores assistentes), Thales Junqueira (direção de arte), Rita Azevedo (figurino), Evgenia Alexandrova (fotografia) e Dora Amorim (produção executiva), entre outros.