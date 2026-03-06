Peça 'As coisas que eu não disse' faz temporada em BH até abril

A bem-sucedida temporada na Campanha de Popularização Teatro & Dança 2026, com algumas sessões lotadas, fez com que a peça “As coisas que eu não disse” estendesse sua agenda até abril, com 11 sessões em três palcos de Belo Horizonte.

Escrita por Carolina Gommes, a peça buscou subsídios na realidade para abordar a síndrome do pânico, além de tratar de temas como o medo e a solidão. A direção é de Glicério do Rosário e Carolina divide a cena com o ator Beto Militani.

“A arte não cura no sentido clínico, mas ela abre um caminho. Ela nomeia sentimentos, cria um início de compreensão, de acolhimento e, muitas vezes, de transformação”, afirma Carolina, no material de divulgação da peça.

“Mesmo quem nunca teve crise de pânico se vê ali, porque, no fundo, estamos falando de medo, de insegurança, de tentar dar conta da vida quando algo parece fora do lugar dentro da gente. Mas a peça não fala só de dor. Ela fala de coragem. De continuar, mesmo com medo”, comenta a dramaturga e atriz.

“A gente teve sessões esgotadas na Campanha, entre centenas de espetáculos disponíveis. Isso é um fator positivo e animador”, observa Glicério do Rosário.

Nesta sexta-feira e sábado (6 e 7/3), haverá sessões às 20h, no Teatro Marília (Avenida Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). Ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda na bilheteria da casa e na plataforma Sympla.

As próximas apresentações ocorrerão nos teatros Raul Belém (12, 13 e 14/3, às 20h; 15/3, às 19h) e Francisco Nunes (28/3, às 20h; 29/3, às 19h; 31/3 e 1º/4, às 20h), também com ingressos a R$ 60 e R$ 30.



