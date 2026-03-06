Mostra Ao Teatro apresenta seis espetáculos inéditos em BH

Quem conhece “Macbeth”, de Shakespeare, sabe que Lady Macbeth é a voz da ambição no ouvido do protagonista. É ela que, após saber da profecia de que seu marido será rei, o instiga a conquistar o trono a qualquer custo. Há leituras que vão além e a enxergam como alguém que deseja o poder todo para si.



Esse e outros clássicos de autores como Kafka e Tchekhov são livremente interpretados na segunda edição da Mostra Ao Teatro, organizada pela diretora Rita Clemente. Seis espetáculos inéditos ocupam o Teatro de Bolso do Sesc Palladium a partir desta sexta (6/3) até 29 de março. Além de Rita, participam Alexandre Toledo, Cláudio Dias, Enio Rodrigues, Júlio Maciel, Letícia Castilho e Mário Moraes.



Desenvolvidas desde outubro de 2025, as montagens partem de textos que refletem questões contemporâneas. A abertura, neste fim de semana (6/3 a 8/3), é com “A extravagante e cotidiana vida de Pedro, o macaco-homem”, livre adaptação de “Um relato para a Academia”, de Franz Kafka. Em cena, Mário Moraes apresenta um macaco que aprende a agir como humano para escapar do cativeiro.



Despedida

Alexandre Toledo se inspira no conto “Giovanni Epíscopo”, de Gabriele D’Annunzio, e apresenta “Invisível”. O personagem realizou o mais terrível dos atos e, diante do inevitável, se prepara para o último encontro de sua vida.



O solo de Enio Rodrigues é intitulado “Espantalho” e adapta “Os males do tabaco”, de Anton Tchekhov. A montagem transforma o drama masculino em algo cômico e desconcertante. Após a sessão gratuita, o público participa de uma roda de conversa com o artista.



Segundo a diretora Rita Clemente, os três primeiros espetáculos dialogam entre si pela iluminação e pela configuração espacial, mas sobretudo pelo recorte temático. “É um universo masculino degradado. Apresenta as ruínas de um ideal de homem criado pelo patriarcado, esse viril que busca poder ou que não consegue alcançá-lo. É a antítese do super-homem”, diz ela.



A dupla Cláudio Dias e Letícia Castilho apresenta “Haicais para Diadorim – para os amantes tornados invisíveis”. O texto original é um monólogo em haicais – poemas japoneses curtos –, escrito por Carlos Viegas, mineiro de Abadia dos Dourados, que colaborou na adaptação.



“Macbeth” é interpretada duas vezes na programação. A primeira é em “Escorpiões na alma”, cena experimental em que Júlio Maciel encena os momentos finais do protagonista de Shakespeare. Também haverá roda de conversa com o artista após a apresentação gratuita.



Durante o processo de “Escorpiões na alma”, Rita Clemente decidiu aprofundar o estudo sobre o casal Macbeth e elaborar um espetáculo para cada personagem. Em “Delírio e queda”, sua livre interpretação, uma mulher em busca de poder corre o risco de ser sabotada por um criado.



“Queria abordar o desejo de cada um de ascender ao poder. O desejo de quem se sente abaixo ou de quem, como todos podemos, de alguma forma, quer ascender por meios ilícitos”, diz a diretora.



No projeto independente, cada artista escolheu o texto que desejava montar. “Queremos apresentar o que achamos que o mercado não está oferecendo e que gostaríamos de ver. Isso ratifica a importância de os artistas serem os curadores das próprias temáticas”, comenta a diretora.



“Muitas vezes, os editais ditam o que tem que ser montado, e isso precisa mudar. Ao artista cabe propor a temática, a estética e a elaboração técnica. A mostra reforça a importância da arte como arte.”



PROGRAMAÇÃO

“A extravagante e cotidiana vida de Pedro, o macaco-homem”

• Com Mário Moraes. De 6 a 8 de março. Sexta e sábado, às 20h30, e domingo, às 19h.

“Espantalho”

• Com Enio Rodrigues. Dias 10 e 11 de março, às 19h. Entrada gratuita.

“Invisível”

• Com Alexandre Toledo. De 12 a 15 de março. Quinta a sábado, às 20h30, e domingo, às 19h.

“Escorpiões na alma”

• Com Júlio Maciel. Dias 17 e 18 de março, às 19h. Entrada gratuita.

“Haicais para Diadorim – para os amantes tornados invisíveis”

• Com Cláudio Dias e Letícia Castilho. De 19 a 22 de março. Quinta a sábado, às 20h30, e domingo, às 19h.

“Delírio e queda”

• Com Rita Clemente. De 27 a 29 de março. Sexta e sábado, às 20h30, e domingo, às 19h.



MOSTRA AO TEATRO

Desta sexta (6/3) a 29 de março no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), ambos mediante doação de 1kg de alimento, à venda na plataforma Sympla ou na bilheteria do teatro. Ingressos das peças gratuitas são retirados somente pelo Sympla. Programação completa no Instagram @aoteatro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes