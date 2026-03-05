Sarau Substantivo Mulher oferece shows gratuitos de artistas mineiras

O Sarau Substantivo Mulher celebra 10 edições no Mês da Mulher, reafirmando a proposta de valorizar a diversidade de vozes femininas na música. Idealizado por Irene Bertachini, que também assina a curadoria, o evento será realizado neste sábado (7/3), às 17h, no Teatro Raul Belém Machado, com quatro shows gratuitos.

Irene e Deh Muss fazem a abertura do sarau, interpretando duas canções. Em seguida, cada show terá uma artista e uma convidada. Na ordem, se apresentam Sol Bueno com Camila Menezes, Ana C com Brisa Marques, Iaiá Drumond com Dona Eliza e Tamara Franklin com Teffy Angel.

Todas serão acompanhadas por Letícia Leal, na viola, e Analu Braga, na percussão. Ao final, como é de praxe, o sarau abre o palco para outras artistas presentes mostrarem seus trabalhos.

Para Irene, a proposta do evento é aproximar artistas diferentes, algo que nem sempre acontece naturalmente nos circuitos musicais. “A gente tenta fazer shows o mais diversos possível, tanto em estilos quanto em gerações”, afirma, destacando a presença do rap, da MPB contemporânea, do pop regional e da música popular nos trabalhos apresentados.

Outro objetivo do sarau é reforçar o protagonismo feminino na criação musical. Irene lembra que, historicamente, as mulheres foram mais reconhecidas como intérpretes do que como compositoras e o processo de valorização ainda é recente.

Dados da União Brasileira de Compositores (UBC), divulgados no Dia Internacional das Mulheres de 2025, indicam que apenas cerca de 10% das compositoras recebem créditos de composição e que, entre os 100 autores que mais ganham dinheiro, somente 12 são mulheres. “Os dados reforçam o quanto a gente ainda precisa lutar”, diz a idealizadora.

Entre as participantes, Tamara Franklin apresenta um repertório que vem sendo desenvolvido em shows menores desde o fim do ano passado e que agora chega a um público mais amplo. Em fevereiro passado, ela lançou o single “Midas”, que abre seus trabalhos de 2026, iniciando um arco narrativo que será completado por mais quatro músicas, duas com lançamentos já previstos.

Na nova canção, Tamara foca em temas como o valor e o legado das mulheres negras. “A música percorre diferentes dimensões do ser mulher, do intelectual, espiritual e sexual, focando na completude. A proposta primordial do show é a permanência das mulheres pretas”, explica a artista.

Tamara divide o palco com Teffy Angel, artista do Aglomerado da Serra que pertence à geração mais recente do hip-hop. A escolha da dupla partiu da própria curadoria, e a cantora diz ter ficado feliz com o convite.

“Acompanho o trabalho dela desde o primeiro lançamento. Estar juntas nesse show me anima, porque ela traz a força de discussões de gênero iniciadas na minha geração e que foram ganhando corpo, vozes e nuances. Ela é uma artista muito politizada, cria de periferia, fazendo o movimento acontecer todos os dias”, reforça Tamara.

SARAU SUBSTANTIVO MULHER

Neste sábado (7/3), às 17h, no Teatro Raul Belém Machado (Rua Leonil Prata, 53, Alípio de Melo). Entrada gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria do teatro a partir das 15h.

Outros eventos:

Alaíde Circuito de Música

Belo Horizonte recebe, de março a agosto, o Alaíde Circuito de Música, em homenagem a Alaíde Costa. Serão seis shows gratuitos em centros culturais municipais. O primeiro, com Júlia Deodora, será neste domingo (8/3), às 16h, no Centro Cultural Liberalino Alves (Rua Formiga, 140, Lagoinha). O projeto reúne ainda Jeh Senhorini, Bahia, Ana Hilário, Vitória Pires e Thâmara Mazur. Entrada gratuita.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

EnTecer – Samba pra elas

O EnTecer – Samba Pra Elas, evento protagonizado por artistas mulheres, será realizado neste domingo (8/3), às 14h, no 3 Preto Bar (Av. Pedro II, 3608, Caiçara). A programação inclui roda de samba, feijoada e participações de Fran Januário, Raquel Moreira, Thata Ferreira, Vava Fernandes, DJ Camis, DJ Kingdom e o Grupo Simplicidade Samba. Entrada gratuita, com retirada de ingressos pela Sympla.