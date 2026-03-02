Arte e empreendedorismo mudam a vida de mulheres no Brasil

No mês de março, celebra-se o Dia Internacional da Mulher — data que simboliza a luta histórica das mulheres por direitos, equidade e respeito. Nos últimos anos, as mulheres vêm ocupando espaços estratégicos na sociedade, inclusive no empreendedorismo. Segundo estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil ultrapassou a marca de 10 milhões de mulheres empreendedoras.

Em Três Marias, na região Central Mineira, a artista, empreendedora e produtora cultural Zackia Daura usa a arte como elemento de transformação. Por meio de suas obras, Zackia constrói elementos que fortalecem a identidade cultural e auxiliam o turismo local.

Entre suas obras públicas estão o Monumento Minhocão, conhecido como “O Guardião do Rio São Francisco”, e o monumento Sereias, que retrata figuras místicas femininas ligadas às águas do Velho Chico.

Para Zackia, essas esculturas ultrapassam o campo da arte e se tornam instrumentos de consciência coletiva. “Eu não crio monumentos para ocupar espaços físicos. Eu crio símbolos para despertar pertencimento. O Minhocão não é apenas uma escultura — ele é um guardião da memória, da água, da vida. Ele lembra à cidade que o rio é um organismo vivo e que nossa identidade nasce dele. As Sereias representam a força feminina ancestral. Elas falam de sensibilidade, intuição e resistência. São a presença da mulher na paisagem, não como ornamento, mas como essência.”

Além de suas obras, Zackia lidera a Fundação Sálua Daura de Arte e Cultura (FADA), instituição de utilidade pública fundada em 3 de maio de 2000. Há 26 anos, a FADA se consolida como um dos principais polos culturais independentes da região, oferecendo aulas de teatro, dança, música, artes visuais e projetos sociais voltados para crianças, jovens, mulheres e idosos.

Sob sua liderança, Zackia Daura diz que “a FADA nasceu de um chamado interior. Eu sempre acreditei que a arte não pode ser privilégio — ela é direito. Aqui, a cultura deixa de ser produto e volta a ser processo: provocação, reconhecimento, ruptura e reintegração. A arte cura, organiza o caos interno e devolve dignidade”.

Zackia acredita que liderar a instituição é mais que um cargo: é uma missão. “Para mim, viver a arte é um compromisso existencial. Não se trata apenas de produzir eventos ou exposições. Trata-se de formar consciência, de fortalecer identidades e de criar futuros possíveis. A arte é minha linguagem de poder — um poder que não oprime, mas emancipa.”

Sua atuação alia sensibilidade estética, visão estratégica e capacidade de mobilização social. Ao longo de sua trajetória, Zackia consolidou parcerias, promoveu festivais, revelou talentos e transformou a cultura em eixo de desenvolvimento local.

Sobre Zackia Daura

Zackia Daura é escritora, artista plástica, cineasta e produtora cultural. Fundadora da Fundação Sálua Daura de Arte e Cultura (FADA), percorre diferentes linguagens artísticas com o propósito de conduzir o público ao autoconhecimento e à ampliação da consciência.

Sua produção é marcada pela experimentação de materiais, pela incorporação de tecnologia e pelo diálogo entre tradição e contemporaneidade. Sua obra conecta arte, espiritualidade, identidade cultural e responsabilidade socioambiental.

Zackia Daura é empreendedora em Minas Gerais e tem como objetivo transformar sua sensibilidade em força, sua arte em legado e sua cultura em instrumento de transformação social.