Bares e restaurantes celebram o Dia da Mulher com brindes especiais em BH

Bares e restaurantes de BH prepararam uma programação especial para este final de semana, por causa do Dia da Mulher, comemorado no próximo domingo (8/3). Além de atrações musicais, vários estabelecimentos contam com brindes e promoções para as clientes.

Entre os dias 4 e 8 de março, o Speed 299 promove uma programação especial em homenagem à Semana da Mulher. Unindo diversidade musical e acesso democrático à cultura, a casa realiza cinco dias de atrações que passeiam pelo rock, sertanejo, flashback e música eletrônica, tudo com entrada gratuita (OFF).

Como destaque da celebração, o espaço oferecerá um welcome drink especial para as 50 primeiras mulheres que chegarem ao estabelecimento em cada noite da programação, de quarta a domingo. O bar fica na Av. Ver. Cícero Ildefonso, 299, Bairro João Pinheiro.

A Cervejaria Monka dedica todo o fim de semana às mulheres. No dia 8 de março, haverá sorteios com brindes da lojinha, chope Monka Pilsen ou sobremesas. Todas as clientes ainda receberão um mimo especial da casa.

A programação musical também será comandada por mulheres: no dia 7, se apresentam Kátia Moura Duo e Mary Pops; no dia 8, Irene Dias Duo sobe ao palco com repertório de pop rock nacional e internacional. O endereço é Rua Nossa Sra. de Lourdes, 111, Bairro Olhos D'Água.

Localizada na Savassi, a A Forja oferece um hidromel cortesia no sábado para celebrar o Dia Internacional da Mulher. A casa também promove a edição especial da “Quarta das Rainhas”, experiência imersiva inspirada na Idade Média, com música ao vivo, leituras de Tarot e Runas e benefícios exclusivos para mulheres, como chopes e drinks selecionados pela metade do preço.

A Forja fica na Rua Cláudio Manoel, 500, no Bairro Funcionários.

As unidades Praça Tiradentes (Av. Brasil, 1348 – Bairro Funcionários) e Casarão (Av. Alvares Cabral, 534, Lourdes) do Porks – Porco & Chope vão presentear as clientes com o primeiro chope Pilsen (300 ml) gratuito no dia 8 de março, das 15h às 18h. Para participar, basta apresentar documento de identidade. Cada mulher tem direito a um chope por CPF.

No Jângal, as comemorações vão acontecer entre os dias e 3 e 5 de março. Nessas datas, todas as mulheres têm entrada gratuita na casa. Conhecido pela atmosfera vibrante na Savassi, o bar convida o público feminino para ocupar a pista ao som de boa música e drinks autorais. A casa fica na Rua Outono, 523 – Savassi.

O Ô Chefe Steakhouse celebra o Dia Internacional da Mulher com welcome drink, espumante ou chope para as clientes no domingo, em nas três unidades: Caiçara (Rua Alabandina, 90), São Bento (Rua Kepler, 515) e Lourdes (Rua Curitiba, 2154). Comandada pelo chef Ronaldo Avelar, a casa aposta no conceito de parrilla e em um menu que combina cortes nobres, pratos autorais e coquetelaria criativa, em um ambiente que une rusticidade e sofisticação.