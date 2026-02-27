BH recebe workshops de confeitaria em parceria da Natura e Copa Cozinha

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Morango e baunilha são os principais ingredientes das novas sobremesas da confeitaria Copa Cozinha, na Savassi. Mas também são a fragrância da nova linha Natura Tododia. As duas empresas se uniram na campanha Confeitaria Natura Tododia em Belo Horizonte (MG), que oferece workshops gratuitos de confeitaria para o público.

Na atividade, é possível montar um bolo do tipo Charlote, uma torta elaborada com biscoito champanhe, morangos, creme e chantily. Depois, o aluno pode levar o doce para casa.

As oficinas serão realizadas a partir desta sexta-feira (27/2) até o dia 22 de março, de sexta a domingo. Para participar, mediante inscrição pela plataforma Sympla.

Além disso, o restaurante vai contar com um menu especial de sobremesas exclusivas inspiradas na fragrância Morango e Baunilha Dourada. O lançamento faz parte da tendência gourmand, que são fragrâncias com "notas comestíveis" que lembram aromas de alimentos doces. A novidade inclui body splash, esfoliante, óleo bifásico, sabonete em barra e cremes corporais — um com textura de merengue.

“A fragrância que foi inspirada num doce, numa sobremesa, tinha tudo a ver com confeitaria”, explica Tatiana Peles, gerente de Marketing de Natura Tododia. “A gente procurou confeitarias que eram parecidas com o jeito da Natura, né? Caseira… BH tem essa parte de vínculo, essa parte afetiva. E além disso, Minas Gerais é o segundo maior consumidor de hidratante. Então tem tudo a ver juntar um doce, uma confeitaria com esse lançamento que fala de morango e baunilha dourada”, aponta.

Sabor especial

Durante a experiência no Copa Cozinha, os participantes colocam a mão na massa — literalmente. O mini bolo confeitado de morango, carro-chefe da vivência, é montado na hora: bolo chiffon de baunilha, creme delicado, geleia de morangos frescos e biscoito champanhe da casa. O resultado é leve, aromático e delicado, assim como a proposta da linha. Também é possível comprar o bolo, por R$ 35.

O cardápio inclui ainda o crocante de morango com sorvete (R$ 25), servido com sorvete de baunilha e geleia da casa; a torta surpresa de chocolate (R$ 35), com massa sucrê, ganache, creme de baunilha e geleia de morangos frescos; o canudinho de chocolate branco (R$ 35), recheado com ganache de chocolate branco e morangos frescos; e a torta cremosa com geleia de morango (R$ 25), com base delicada, recheio cremoso com toque de baunilha e finalização de geleia fresca.

“O processo foi sentar junto com a chef. A gente queria algo que remetesse muito à suculência do morango e à baunilha. Elas foram dando sugestões e a gente foi vendo se combinava ou não até chegar no cardápio perfeito”, conta Tatiana.

O cardápio especial fica disponível em todo o período entre 25 de fevereiro e 22 de março. No espaço, o público também pode experimentar os produtos da linha Natura Tododia Morango e Baunilha Dourada, e fazer fotos em ambientes instagramáveis.

Depois de Belo Horizonte, a ação segue para o Recife (PE), na Brûlée Pâtisserie, entre os dias 4 e 29 de março, também com workshops gratuitos mediante inscrição prévia. A marca ainda promove estações interativas em shoppings em Fortaleza, São Paulo e Campinas (SP).

Serviço:

Confeitaria Natura Tododia

Data: 25 de fevereiro a 22 de março

Local: Copa Cozinha – Savassi (R. Paraíba, 858 - Savassi)

Participação: sessões gratuitas de confeitaria mediante inscrição prévia pelo Sympla; sobremesas disponíveis para compra no local.

