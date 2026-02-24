Cafeteria vai distribuir 5 mil cafés de graça para inaugurar unidade em BH

Quem passar pelo Shopping Del Rey a partir desta quarta-feira (25/2) terá um motivo extra para a pausa do cafezinho. Para marcar a abertura de sua nova operação, o Mocca Coffee and Meals preparou uma distribuição gratuita de 5 mil cafés para levar. Os visitantes poderão retirar a bebida no novo quiosque, servida em copos biodegradáveis de bambu (200ml), enquanto durarem os estoques.



A chegada ao Del Rey pontua mais um capítulo na trajetória de crescimento do Mocca, que nasceu no Vila da Serra, em Nova Lima, e já conta com uma unidade consolidada no BH Shopping. Com o novo quiosque, a rede reforça sua presença na capital mineira, apostando em pontos de grande fluxo para dialogar com um público que não abre mão da qualidade, mesmo na correria do cotidiano.



Para o proprietário do Mocca Coffee and Meals, Daniel Libanio, a escolha do local se justifica pelo objetivo de democratizar o acesso aos cafés especiais da casa. "A abertura dessa operação nos permite alcançar públicos que ainda não conheciam o Mocca e reforçar nossa presença em Belo Horizonte, mantendo a essência da marca em pontos estratégicos da cidade", afirma o empresário.

Cardápio e sustentabilidade



Além do tradicional espresso, o cardápio oferece cafés especiais, com grãos selecionados, e bebidas elaboradas à base de café, além de mix de lanches e doces artesanais para acompanhamento.

A chegada ao Del Rey pontua um novo capítulo na trajetória de crescimento da marca Mocca/Divulgação

A escolha dos copos de bambu para a ação promocional reflete a preocupação com a redução de resíduos plásticos.



A proposta do novo espaço é atender tanto quem busca uma parada rápida entre as compras, quanto quem deseja um momento de descompressão na rotina urbana.

Serviço

Mocca Coffee and Meals – Quiosque Shopping Del Rey

