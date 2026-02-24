Cafeteria vai distribuir 5 mil cafés de graça para inaugurar unidade em BH
Ação marca a chegada do novo espaço do Mocca Coffee and Meals ao Shopping Del Rey
compartilheSIGA
Quem passar pelo Shopping Del Rey a partir desta quarta-feira (25/2) terá um motivo extra para a pausa do cafezinho. Para marcar a abertura de sua nova operação, o Mocca Coffee and Meals preparou uma distribuição gratuita de 5 mil cafés para levar. Os visitantes poderão retirar a bebida no novo quiosque, servida em copos biodegradáveis de bambu (200ml), enquanto durarem os estoques.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A chegada ao Del Rey pontua mais um capítulo na trajetória de crescimento do Mocca, que nasceu no Vila da Serra, em Nova Lima, e já conta com uma unidade consolidada no BH Shopping. Com o novo quiosque, a rede reforça sua presença na capital mineira, apostando em pontos de grande fluxo para dialogar com um público que não abre mão da qualidade, mesmo na correria do cotidiano.
Leia Mais
Para o proprietário do Mocca Coffee and Meals, Daniel Libanio, a escolha do local se justifica pelo objetivo de democratizar o acesso aos cafés especiais da casa. "A abertura dessa operação nos permite alcançar públicos que ainda não conheciam o Mocca e reforçar nossa presença em Belo Horizonte, mantendo a essência da marca em pontos estratégicos da cidade", afirma o empresário.
Cardápio e sustentabilidade
Além do tradicional espresso, o cardápio oferece cafés especiais, com grãos selecionados, e bebidas elaboradas à base de café, além de mix de lanches e doces artesanais para acompanhamento.
- Feijão tropeiro clássico mantém tradição mineira com sabor marcante e preparo simples
- Confira 5 pratos da culinária de Malta
A escolha dos copos de bambu para a ação promocional reflete a preocupação com a redução de resíduos plásticos.
A proposta do novo espaço é atender tanto quem busca uma parada rápida entre as compras, quanto quem deseja um momento de descompressão na rotina urbana.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Serviço
Mocca Coffee and Meals – Quiosque Shopping Del Rey
- Av. Presidente Carlos Luz, 3001 - Pampulha
- Inauguração: 25 de fevereiro (quarta-feira), a partir das 10h
- Ação promocional: serão distribuídos 5 mil cafés para levar a partir do dia 25/02
- Acesso gratuito
- @moccacoffeebrasil