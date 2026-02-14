Assine
Feijão tropeiro clássico mantém tradição mineira com sabor marcante e preparo simples

O prato, que nasceu ligado às rotas de tropeiros no interior do país, ganhou versões adaptadas, mas mantém a essência

14/02/2026 12:11 - atualizado em 14/02/2026 12:12

Entre as muitas receitas tradicionais brasileiras, o feijão tropeiro clássico ocupa um lugar de destaque nas mesas de Minas Gerais e de diversas outras regiões. O prato, que nasceu ligado às rotas de tropeiros no interior do país, ganhou versões adaptadas, mas mantém a essência: feijão bem temperado, carnes defumadas, ovos e farinha de mandioca formando um preparo consistente e muito saboroso.

feijão tropeiro clássico é um prato típico da culinária mineira que combina feijão cozido com carnes, ovos e farinha, resultando em um preparo úmido, porém soltinho. Ele acompanha bem arroz, couve refogada e até churrasco, sendo presença constante em almoços de família e restaurantes de comida caseira.

Sua origem está associada aos tropeiros, comerciantes que viajavam longas distâncias e precisavam de alimentos resistentes, nutritivos e fáceis de preparar. Com o tempo, a receita ganhou elementos como linguiça calabresa, bacon e temperos frescos, mantendo o caráter farto e acolhedor que rende bem e alimenta várias pessoas.

Quais são os ingredientes do feijão tropeiro mineiro fácil

A lista de ingredientes desta versão de feijão tropeiro fácil foi pensada para unir praticidade e sabor no dia a dia. São itens encontrados com facilidade em mercados e açougues, permitindo preparar uma refeição completa sem complicação, mantendo o estilo rústico do prato.

A base da receita é a seguinte:

Ingrediente Quantidade
Bacon picadinho 150 g
Linguiça calabresa picada 250 g
Azeite 1 xícara (café)
Cebolas picadas 2 unidades
Alho amassado 6 dentes
Feijão cozido e escorrido 500 g
Caldo de bacon 1 cubo
Ovos fritos picados 4 unidades
Cheiro-verde A gosto
Farinha de mandioca crua 1 e 1/2 colher de sopa
Sal A gosto
Pimenta A gosto

O segredo para um bom feijão tropeiro tradicional está na qualidade das carnes e no ponto da farinha. O feijão deve estar cozido, porém firme, para que os grãos se mantenham inteiros mesmo após a mistura com os demais ingredientes e com a farinha de mandioca.

Como fazer feijão tropeiro clássico passo a passo

Para obter um feijão tropeiro clássico equilibrado, é importante seguir uma sequência de preparo que valorize o sabor das carnes e dos temperos. Usar uma panela ampla e de fundo grosso ajuda a dourar melhor os ingredientes e a misturá-los de forma uniforme.

Abaixo está um modo de preparo organizado em etapas, que facilita o dia a dia na cozinha e permite ajustar o prato conforme o ponto de umidade e textura desejados.

  1. Preparar as carnes
    • Aquecer o azeite em uma panela ampla, de preferência de fundo grosso.
    • Adicionar o bacon picadinho e fritar em fogo médio até dourar bem e soltar parte da gordura. Em seguida, retirar o bacon e reservar.
    • Na mesma panela, colocar a linguiça calabresa picada e fritar até que esteja bem corada. Retirar e reservar junto com o bacon.
  2. Refogar os temperos
    • Aproveitar a mesma panela, sem descartar o fundo de cozimento, pois ele concentra sabor.
    • Acrescentar a cebola picada e refogar até ficar transparente e levemente dourada.
    • Adicionar o alho amassado e mexer rapidamente para não queimar, deixando apenas dourar de leve.
  3. Montar o feijão tropeiro
    • Colocar o feijão já cozido e escorrido na panela com o refogado.
    • Adicionar o cubo de caldo de bacon e misturar até dissolver completamente.
    • Juntar o bacon e a linguiça novamente, envolvendo tudo com cuidado.
    • Acrescentar os ovos fritos e picadinhos, misturando suavemente para distribuí-los.
    • Polvilhar a farinha de mandioca crua aos poucos, mexendo sempre, até alcançar a textura desejada: mais úmida, com menos farinha, ou mais sequinha, com um pouco mais de farinha.
    • Finalizar com cheiro-verde picado, misturando apenas para incorporar.
  4. Ajustar temperos e servir
    • Provar o sal e só então ajustar, pois o bacon, a linguiça e o caldo já são naturalmente salgados.
    • Adicionar pimenta a gosto, que pode ser-do-reino moída ou outro tipo de pimenta utilizada na rotina da casa.
    • Servir o feijão tropeiro mineiro ainda quente, como acompanhamento ou prato principal.
Com o que servir o feijão tropeiro tradicional

feijão tropeiro tradicional combina com diversos acompanhamentos típicos da mesa brasileira e se adapta bem a almoços simples ou ocasiões especiais. Em Minas Gerais, costuma ser servido com arroz branco, couve refogada, torresmo crocante e laranja em rodelas, equilibrando sabores e texturas.

Para montar um prato completo com o feijão tropeiro clássico, vale investir em guarnições que tragam frescor, cor e contraste, mantendo a identidade da culinária mineira:

  • Arroz branco simples;
  • Couve mineira refogada;
  • Farofa ou mandioca cozida;
  • Salada verde ou vinagrete;
  • Fatias de laranja.

