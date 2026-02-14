Feijão tropeiro clássico mantém tradição mineira com sabor marcante e preparo simples
O prato, que nasceu ligado às rotas de tropeiros no interior do país, ganhou versões adaptadas, mas mantém a essência
compartilheSIGA
Entre as muitas receitas tradicionais brasileiras, o feijão tropeiro clássico ocupa um lugar de destaque nas mesas de Minas Gerais e de diversas outras regiões. O prato, que nasceu ligado às rotas de tropeiros no interior do país, ganhou versões adaptadas, mas mantém a essência: feijão bem temperado, carnes defumadas, ovos e farinha de mandioca formando um preparo consistente e muito saboroso.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O feijão tropeiro clássico é um prato típico da culinária mineira que combina feijão cozido com carnes, ovos e farinha, resultando em um preparo úmido, porém soltinho. Ele acompanha bem arroz, couve refogada e até churrasco, sendo presença constante em almoços de família e restaurantes de comida caseira.
Sua origem está associada aos tropeiros, comerciantes que viajavam longas distâncias e precisavam de alimentos resistentes, nutritivos e fáceis de preparar. Com o tempo, a receita ganhou elementos como linguiça calabresa, bacon e temperos frescos, mantendo o caráter farto e acolhedor que rende bem e alimenta várias pessoas.
Leia Mais
Quais são os ingredientes do feijão tropeiro mineiro fácil
A lista de ingredientes desta versão de feijão tropeiro fácil foi pensada para unir praticidade e sabor no dia a dia. São itens encontrados com facilidade em mercados e açougues, permitindo preparar uma refeição completa sem complicação, mantendo o estilo rústico do prato.
A base da receita é a seguinte:
|Ingrediente
|Quantidade
|Bacon picadinho
|150 g
|Linguiça calabresa picada
|250 g
|Azeite
|1 xícara (café)
|Cebolas picadas
|2 unidades
|Alho amassado
|6 dentes
|Feijão cozido e escorrido
|500 g
|Caldo de bacon
|1 cubo
|Ovos fritos picados
|4 unidades
|Cheiro-verde
|A gosto
|Farinha de mandioca crua
|1 e 1/2 colher de sopa
|Sal
|A gosto
|Pimenta
|A gosto
O segredo para um bom feijão tropeiro tradicional está na qualidade das carnes e no ponto da farinha. O feijão deve estar cozido, porém firme, para que os grãos se mantenham inteiros mesmo após a mistura com os demais ingredientes e com a farinha de mandioca.
Como fazer feijão tropeiro clássico passo a passo
Para obter um feijão tropeiro clássico equilibrado, é importante seguir uma sequência de preparo que valorize o sabor das carnes e dos temperos. Usar uma panela ampla e de fundo grosso ajuda a dourar melhor os ingredientes e a misturá-los de forma uniforme.
Abaixo está um modo de preparo organizado em etapas, que facilita o dia a dia na cozinha e permite ajustar o prato conforme o ponto de umidade e textura desejados.
- Preparar as carnes
- Aquecer o azeite em uma panela ampla, de preferência de fundo grosso.
- Adicionar o bacon picadinho e fritar em fogo médio até dourar bem e soltar parte da gordura. Em seguida, retirar o bacon e reservar.
- Na mesma panela, colocar a linguiça calabresa picada e fritar até que esteja bem corada. Retirar e reservar junto com o bacon.
- Refogar os temperos
- Aproveitar a mesma panela, sem descartar o fundo de cozimento, pois ele concentra sabor.
- Acrescentar a cebola picada e refogar até ficar transparente e levemente dourada.
- Adicionar o alho amassado e mexer rapidamente para não queimar, deixando apenas dourar de leve.
- Montar o feijão tropeiro
- Colocar o feijão já cozido e escorrido na panela com o refogado.
- Adicionar o cubo de caldo de bacon e misturar até dissolver completamente.
- Juntar o bacon e a linguiça novamente, envolvendo tudo com cuidado.
- Acrescentar os ovos fritos e picadinhos, misturando suavemente para distribuí-los.
- Polvilhar a farinha de mandioca crua aos poucos, mexendo sempre, até alcançar a textura desejada: mais úmida, com menos farinha, ou mais sequinha, com um pouco mais de farinha.
- Finalizar com cheiro-verde picado, misturando apenas para incorporar.
- Ajustar temperos e servir
- Provar o sal e só então ajustar, pois o bacon, a linguiça e o caldo já são naturalmente salgados.
- Adicionar pimenta a gosto, que pode ser-do-reino moída ou outro tipo de pimenta utilizada na rotina da casa.
- Servir o feijão tropeiro mineiro ainda quente, como acompanhamento ou prato principal.
@jheniferperuza Feijão tropeiro fácil e delicioso Ingredientes: 500g feijão ???? 200g linguiça calabresa 300g Bacon ???? Cebola, Alho ????, sal e corante a gosto. 3 ovos 1x farofa pronta Couve ???? a gosto . #feijao #feijaotropeiro #almoco #receita ? som original – Jhenifer Peruza
Com o que servir o feijão tropeiro tradicional
O feijão tropeiro tradicional combina com diversos acompanhamentos típicos da mesa brasileira e se adapta bem a almoços simples ou ocasiões especiais. Em Minas Gerais, costuma ser servido com arroz branco, couve refogada, torresmo crocante e laranja em rodelas, equilibrando sabores e texturas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Para montar um prato completo com o feijão tropeiro clássico, vale investir em guarnições que tragam frescor, cor e contraste, mantendo a identidade da culinária mineira:
- Arroz branco simples;
- Couve mineira refogada;
- Farofa ou mandioca cozida;
- Salada verde ou vinagrete;
- Fatias de laranja.