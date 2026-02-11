Confira 5 pratos da culinária de Malta

Muitos conhecem Malta por suas praias e sua história, mas a culinária do pequeno arquipélago no Mediterrâneo é uma atração à parte. A gastronomia local reflete séculos de influências, combinando o melhor dos sabores da vizinha Itália com toques exóticos do mundo árabe. O resultado é uma cozinha rica, autêntica e inesquecível.

Para quem visita o país ou apenas quer explorar novos paladares, alguns pratos são simplesmente obrigatórios. Eles revelam a alma maltesa em cada garfada, com ingredientes frescos e receitas passadas por gerações. Confira cinco comidas típicas abaixo.

Pastizzi

É o lanche mais popular e democrático de Malta. O pastizz (plural: pastizzi) é um pequeno salgado de massa folhada, tradicionalmente recheado com ricota ou pasta de ervilhas. Encontrado em praticamente todas as padarias e lanchonetes, conhecidas como "pastizzeriji", é a escolha perfeita para uma pausa durante o dia. Sua crocância e seu recheio cremoso são viciantes.

Stuffat tal-Fenek

Considerado o prato nacional de Malta, o ensopado de coelho é uma verdadeira instituição. A carne é cozida lentamente em um molho rico de vinho tinto, tomate, alho e ervas, até ficar extremamente macia. Geralmente é servido com batatas ou massas, sendo uma refeição robusta e cheia de sabor, muito presente em reuniões familiares e celebrações locais.

Ftira bi?-?ejt

A ftira é um pão maltês em formato de anel, com uma casca crocante e um miolo macio. A versão "bi?-?ejt" é um sanduíche clássico, preparado com esse pão e recheado com uma mistura de atum, azeite, tomate, alcaparras, azeitonas e cebola. É uma refeição leve e fresca e que captura a essência dos sabores mediterrâneos, ideal para um almoço rápido.

Bragioli

Conhecido como "beef olives" (azeitonas de carne), o bragioli não leva azeitonas na receita. O nome vem do seu formato. São finas fatias de carne bovina enroladas em um recheio de pão ralado, bacon, ovos e salsa. Os rolinhos são cozidos em um molho de tomate e vinho, resultando em um prato suculento e reconfortante, perfeito para um jantar mais elaborado.

Torta tal-Lampuki

A torta de lampuki celebra a forte ligação de Malta com o mar. O lampuki é um peixe, conhecido como dourado-do-mar, que migra pelas águas maltesas entre o fim de agosto e dezembro, com pico em setembro. A torta é preparada com filés do peixe, espinafre, azeitonas, alcaparras e tomate, tudo envolto em uma massa crocante. É um prato sazonal que representa o frescor dos ingredientes locais e a tradição pesqueira da ilha.

