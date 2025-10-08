Por que o café colombiano é tão famoso se o maior produtor é o Brasil?

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O Brasil domina o mercado global de café em volume, mas é o nome da Colômbia que costuma estampar as embalagens mais sofisticadas nas prateleiras dos supermercados. Essa percepção de qualidade superior não é um acaso, mas o resultado de décadas de estratégias de marketing bem executadas e diferenças marcantes no cultivo e no sabor do grão.

Enquanto o Brasil se consolidou como o maior produtor e exportador mundial, focando em quantidade para abastecer o mercado de commodities, a Colômbia trilhou um caminho diferente. O país sul-americano investiu na construção de uma marca forte, associando seu café a uma imagem de excelência, cuidado artesanal e sabor único, transformando um produto agrícola em um artigo de luxo.

A construção de uma marca global

A grande virada colombiana começou com a criação da figura de "Juan Valdez", um personagem fictício que representava os cafeicultores do país. Lançado em 1958 pela Federação Nacional de Cafeicultores da Colômbia (FNC), Juan Valdez e sua mula, Conchita, personificaram o café 100% colombiano, cultivado nas montanhas e colhido à mão.

Essa campanha de marketing não apenas deu um rosto ao produto, mas também educou o consumidor internacional sobre as qualidades que, supostamente, diferenciavam o café colombiano. A FNC registrou o logo e o nome, garantindo que apenas o café que atendesse a rigorosos padrões de qualidade pudesse usar a marca. O resultado foi uma percepção de valor agregado que se mantém até hoje.

O Brasil, por sua vez, historicamente vendeu seu café a granel, sem um esforço unificado de branding. O foco era atender à demanda industrial, o que fez com que o café brasileiro se tornasse a base para muitos blends ao redor do mundo, mas raramente o protagonista com nome e sobrenome na embalagem final.

As diferenças que vêm da terra

Além do marketing, as condições geográficas e os métodos de produção explicam as distinções de sabor. O café colombiano é exclusivamente da espécie arábica, cultivado em altas altitudes e em terrenos montanhosos íngremes. Essa geografia dificulta a mecanização, exigindo que a colheita seja feita manualmente.

A colheita manual permite que apenas os frutos maduros sejam selecionados, resultando em uma bebida com maior acidez, doçura e notas sensoriais complexas, muitas vezes frutadas e florais. É um processo mais caro e trabalhoso, mas que garante uma matéria-prima de qualidade superior e mais homogênea.

No Brasil, a produção se concentra em vastos planaltos, o que permite o uso de máquinas para a colheita. Essa mecanização acelera o processo e reduz custos, mas acaba misturando grãos em diferentes estágios de maturação. O perfil sensorial do café brasileiro tende a ser mais encorpado, com baixa acidez e notas de chocolate e nozes, ideal para o café espresso.

Como escolher o café ideal para o seu paladar

Entender essas diferenças é o primeiro passo para encontrar o seu café perfeito. Com a ascensão dos cafés especiais, tanto o Brasil quanto a Colômbia oferecem grãos de altíssima qualidade. O segredo é saber o que procurar. Use este guia para facilitar sua próxima compra.

Identifique sua preferência de sabor

Você prefere uma bebida mais forte e achocolatada ou algo mais suave e frutado? Se a resposta for a primeira, os cafés brasileiros, especialmente de regiões como o Cerrado Mineiro ou a Mogiana Paulista, são uma ótima pedida. Se busca sabores mais exóticos e acidez vibrante, explore os grãos colombianos de Nariño ou Huila. Leia o rótulo com atenção

A embalagem é um mapa do tesouro. Procure informações como país de origem, região, altitude, variedade do grão (Catuaí, Bourbon, Geisha), e o processo pós-colheita (natural, lavado, honey). Esses detalhes influenciam diretamente o sabor final da bebida. Considere o método de preparo

Cada método de extração valoriza características diferentes. Cafés brasileiros encorpados brilham no espresso e na moka (cafeteira italiana). Já os cafés colombianos, mais delicados e aromáticos, revelam todo o seu potencial em métodos filtrados, como o Hario V60 ou a Chemex. Observe a data da torra

O café é um produto fresco. O ideal é consumir o grão entre uma e quatro semanas após a data da torra, quando seus aromas e sabores estão no auge. Evite pacotes que informam apenas a data de validade. Quanto mais recente a torra, melhor será sua experiência. Compre em grãos e moa na hora

O café começa a perder suas características mais voláteis assim que é moído. Comprar em grãos e moer apenas a quantidade que será usada na hora preserva o frescor e garante uma xícara muito mais saborosa e aromática. É o maior salto de qualidade que você pode dar em casa.

Qual a principal diferença entre o café brasileiro e o colombiano?

A diferença central está no perfil de sabor e no método de produção. O café brasileiro geralmente é mais encorpado, com baixa acidez e notas de chocolate.

Já o colombiano é conhecido por sua acidez, corpo mais suave e notas frutadas, resultado do cultivo em altitude e colheita manual seletiva.

A construção da fama mundial da Colômbia

A fama foi construída sobre uma base sólida de marketing. A criação do personagem "Juan Valdez" na década de 1950 personificou o café colombiano.

Essa estratégia associou o produto a uma imagem de qualidade artesanal, com grãos 100% arábica colhidos à mão nas montanhas do país.

O que falta para o Brasil se tornar uma grife

Sim, e esse movimento já está em andamento. O Brasil tem investido na promoção de suas regiões produtoras de cafés especiais, como a Mantiqueira de Minas.

O foco em microlotes, rastreabilidade e prêmios internacionais está mudando a percepção do mercado e posicionando o café brasileiro no segmento de luxo.





