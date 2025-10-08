Trump com saudade do café brasileiro: 5 marcas populares para ele conhecer

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A recente conversa entre os presidentes Lula e Donald Trump colocou o café brasileiro no centro de uma discussão internacional. A afirmação de que os Estados Unidos "estão sentindo falta" do produto nacional, por conta do aumento de preços gerado por tarifas, expõe uma verdade do mercado: o consumidor americano tem uma relação forte e direta com o sabor do Brasil.





Essa dependência não surgiu por acaso. O Brasil se consolida há décadas como o maior produtor e exportador de café do mundo, e a qualidade dos nossos grãos conquistou os paladares mais variados. Para além das estatísticas de comércio exterior, quais são as marcas que realmente chegam às prateleiras e xícaras nos EUA? Muitas são gigantes conhecidas dos brasileiros, enquanto outras se especializaram em atender o gosto estrangeiro.

O impacto das negociações comerciais no bolso do consumidor americano apenas reforça a presença consolidada do café brasileiro no país. Conhecer as marcas que lideram essa invasão de sabor é entender um pouco mais sobre a força da indústria nacional. Veja cinco nomes que talvez você não soubesse que dominam o mercado norte-americano.

Café Pilão

Um ícone nas cozinhas brasileiras, o Café Pilão também construiu uma presença sólida nos Estados Unidos. Conhecido por seu sabor forte e torra escura, ele atende perfeitamente ao paladar de quem busca uma bebida encorpada e de aroma marcante, muito popular entre as comunidades latinas e consumidores que apreciam um café com perfil tradicional.

Nos EUA, o Pilão é frequentemente comercializado como um produto "extra-forte", um diferencial que o destaca nas gôndolas. A marca soube explorar a imagem do autêntico cafezinho brasileiro, aquele preparado no coador de pano, e se tornou sinônimo de tradição para muitos americanos.

Para encontrar o Café Pilão nos Estados Unidos, o caminho mais fácil é procurar em mercados de produtos latinos ou em grandes redes de varejo com seções de comida internacional. Além disso, plataformas de e-commerce, como a Amazon, oferecem o produto com entrega em todo o país, facilitando o acesso para quem não mora perto de centros urbanos com grande diversidade cultural.

Três Corações

O Grupo 3corações é um gigante no Brasil, com um portfólio que vai do café torrado e moído a cápsulas e cappuccinos. Essa diversidade também é a chave do seu sucesso no mercado americano. A empresa não aposta em um único produto, mas exporta diferentes linhas para atender a vários perfis de consumidores, do gourmet ao prático.

Nos Estados Unidos, a Três Corações atua tanto com sua marca própria quanto fornecendo grãos para marcas locais, as chamadas "private labels". Isso significa que muitos americanos consomem café do grupo sem sequer saber. Suas linhas de cafés especiais e com certificações de origem são especialmente valorizadas, entrando em um nicho de mercado que preza pela qualidade e pela história por trás do produto.

Achar produtos da Três Corações pode exigir um pouco mais de atenção. Além das lojas online e mercados de importados, vale a pena observar as embalagens de marcas de supermercados. Muitas vezes, a origem brasileira do grão é um destaque no rótulo, indicando a qualidade associada ao produto nacional.

Café Iguaçu

Enquanto muitos associam o café brasileiro ao método coado, o Café Iguaçu conquistou os Estados Unidos com outra especialidade: o café solúvel. A empresa é uma das maiores exportadoras do produto no mundo e tem uma presença massiva no varejo americano, onde a praticidade do café instantâneo ainda tem um público fiel.

O sucesso do Café Iguaçu se deve à alta tecnologia empregada no processo de liofilização, que preserva melhor o aroma e o sabor do café, resultando em um produto de qualidade superior à média dos instantâneos. Para o consumidor americano, que muitas vezes busca rapidez na preparação, a marca oferece uma solução prática sem abrir mão de um sabor reconhecível.

O produto é facilmente encontrado nas prateleiras de grandes redes de supermercados, geralmente em potes de vidro de tamanho familiar. Ele compete diretamente com marcas globais e se destaca pela origem brasileira, um selo de qualidade que atrai consumidores que buscam um café solúvel mais saboroso.

Marques de Paiva

A marca Marques de Paiva, parte do Grupo Bom Dia, representa outra faceta do sucesso brasileiro no exterior: o café sustentável e orgânico. Com um foco em certificações como USDA Organic e Fair Trade, a marca se conectou diretamente com um público americano cada vez mais preocupado com a origem dos alimentos e o impacto ambiental da produção.

Seus cafés são cultivados em fazendas no Sul de Minas Gerais, uma região reconhecida pela excelência dos grãos. Ao comunicar claramente suas práticas sustentáveis e a qualidade de seu produto, a Marques de Paiva se posicionou no segmento premium, atraindo consumidores dispostos a pagar mais por um café com propósito.

Para quem está nos EUA, a melhor forma de encontrar a marca é em redes de supermercados focadas em produtos naturais e orgânicos, como o Whole Foods Market. Lojas especializadas em alimentos saudáveis e plataformas online de produtos sustentáveis também costumam ter o café Marques de Paiva em seu catálogo.

Daterra Coffee

Diferente das outras marcas da lista, você provavelmente não encontrará um pacote de Daterra Coffee no supermercado. O foco desta empresa brasileira é outro: fornecer grãos de altíssima qualidade para algumas das mais renomadas cafeterias e microtorrefações dos Estados Unidos. A Daterra é uma marca de "ingrediente", um selo de excelência por trás de bebidas premiadas.

Com fazendas no Cerrado Mineiro, a Daterra é pioneira em sustentabilidade e inovação, produzindo alguns dos cafés mais exclusivos e pontuados do mundo. Cafeterias americanas de prestígio fazem questão de exibir o nome "Daterra" em seus cardápios para sinalizar a qualidade superior do grão que estão servindo.

A experiência de consumir um café Daterra nos EUA acontece, portanto, em cafeterias de terceira onda (third wave coffee shops). Para provar, o consumidor deve procurar por estabelecimentos que detalham a origem de seus grãos. Ao ver o nome Daterra ou "Fazenda Daterra" na descrição de um espresso ou filtrado, ele saberá que está prestes a provar um dos melhores cafés que o Brasil tem a oferecer.

